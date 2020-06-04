沉屹繁茂深林 映池成趣林間石屋

【DECO雜誌】

映池成趣林間石屋

因為位於安特衛普的城市布拉斯哈特（Brassaat），這棟築於森林間的石砌之屋，就被命名為House BRAS，由當地建築事務所DDM Architectuur 負責設計與建造。外牆立面使用的是Muschelkalk 石灰岩版，並使用三種不同的石板尺寸架構起整棟屋宅的結構立面，方正堅毅的外型讓House BRAS 就像是一塊萬年不移的巨岩，靜靜地沉屹於繁茂的深林之中。

支撐整體結構的樑柱巧妙鑲嵌入厚石的屋頂之內，這樣的設計手法讓起居空間擁有開放的全視野，不會受到任何直立柱體的遮蔽，透過全玻璃帷幕的透明牆面，更是可以將窗外的景色一覽無遺。從空中鳥瞰House BRAS 的平面建築結構圖呈現斜角的S 形狀，可以將室內劃分為三個主要區域，一個單層的量體使健身空間，包含了一個瑜珈室跟室內游泳池，屋宅的中心區域則是一個全開放型的起居空間，並包含了餐廳與廚房區域，另外一端則是臥室區以及挑高兩層的音樂室，音樂室中擺放著一架鋼琴，還有一個自成一格的沙發休憩區，沙發區面對著一個全牆面的落地玻璃窗，就像是一個得天獨厚的VIP 席，獨攬迷人窗景與悠揚樂音。

攝影者-Lenzer資料暨圖片提供-DDM Architectuur

攝影者-Lenzer資料暨圖片提供-DDM Architectuur

設計團隊表示：「蜿蜒如S 形的結構可以讓陽光在任何季節任何時間點穿透入室內，同時還能將戶外的庭園與自然景色盡收眼底，毫無阻礙。」屋宅的一端環繞了一彎池塘，通往地下停車場的混凝土坡道巧妙地隱藏於池面之下，讓整體結構的立面可以反射在水面上，尤其是夜晚時，漆黑的水面映射著煢煢螢光的屋宅，更與人鏡花水月的迷幻之感。

攝影者-Lenzer資料暨圖片提供-DDM Architectuur