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傳統工藝揉合繽紛彩瓷 墨西哥風格精品旅舍

聯合新聞網 / DECO TV
攝影者-Diego Padilla 資料暨圖片提供-AG Studio
攝影者-Diego Padilla 資料暨圖片提供-AG Studio

【DECO雜誌】

傳統工藝揉合繽紛彩瓷

墨西哥風格精品旅舍

墨西哥中部城市聖米格爾德阿連德（San Miguel de Allende）於16 世紀時經歷了西班牙殖民時期，城內建造了許多傑出的墨西哥式巴洛克風格宗教與市民建築，其中有些建築物更是從巴洛克演變到新古典風格的傑作。由於這裡的地理位置，造就了聖米格爾德阿連德成為西班牙人、克里奧爾人與印地安人的文化熔爐，獨特的歷史文化背景，讓聖米格爾德阿連德也因此被聯合國教科文組織列文世界遺產。

Casa Hoyos 這棟精品旅舍的前身就是一棟位於西班牙殖民時期莊園中的建築，該莊園於16 世紀中期建造了許多色彩繽紛的巴洛克風格建築，而Hoyos 家族擁有這棟建築已經歷經了四代，在現任擁有者的委託之下，當地設計工作室AG Studio 將Casa Hoyos 改建為擁有16 間套房的精品旅舍，並保留了家族的特色與當地特有的手工技藝，將之運用於旅舍的空間設計之中。

攝影者-Diego Padilla資料暨圖片提供-AG Studio
攝影者-Diego Padilla資料暨圖片提供-AG Studio

旅舍內最有特色的地方當屬中庭的院子，整面的混凝土牆中依序開鑿了鋪設有黑色及粉桃色瓷磚襯砌的拱門，這兩種顏色靈感來自於Hoyos 家族的盾牌象徵。AG Studio 的創辦人Andres Gutierrez 說明：「環繞中庭的拱門內牆也覆蓋上瓷磚，其圖案構成Hoyos 家族盾牌家族紋章上的蛇形腹部。」而為了跟這些色調形成對比，設計團隊另外使用了黃色瓷磚覆蓋了中庭的室外走廊；聖米格爾的守護神洛雷托聖母像（Virgin of Loreto）被描繪於走廊的一面牆面上，是由傳統墨西哥陶瓷釉面的Talavera 瓷磚拼貼而成，聖母像下方特別安置了一個粉紅色的檯櫃，當作神壇之用。除此之外，繽紛的色調也穿插於旅舍的內部空間當中，休憩區裝飾著繭型家具，上面覆蓋著上面覆蓋著紅色和奶油色的紡織品，以及藝術家MeliÁvila 的紅色編織燈罩和掛毯，休息室還設有墨西哥設計工作室Comitéde Proyectos 設計的Calaca 扶手椅以及Paloma Layseca 設計的馬賽克花槽，隱約帶出了宗教色彩和建築的西班牙歷史。

攝影者-Diego Padilla資料暨圖片提供-AG Studio
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