快訊

網路瘋傳振興三倍券套利攻略 數學老師勸：別賣

下班注意！ 氣象局對北北基等5縣市發布大雨特報

將當代設計融入古典元素 引景入框熙光之屋

聯合新聞網 / DECO TV
攝影者-Agnese Sanvito 資料暨圖片提供-Studio 30 Architects
攝影者-Agnese Sanvito 資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

【DECO TV雜誌】

引景入框熙光之屋

明亮充足的自然光能讓室內空間看起來充滿活力與朝氣，進而影響居住者的情緒，如果長期被要求居留在室內仍能受到和煦陽光的日常洗禮，也能讓心情保持在一個較為平和安詳的狀態。這棟位於英國西倫敦的The Rylett House，在設計師的巧手打造之下，不論在室內哪一個空間都能感受到溫暖陽光的照拂，從起居室、臥房甚至浴室中皆設置了大面積的窗景，更將戶外的自然景色納入，讓屋主不用刻意踏出戶外，也能享有豐富的五感感受，讓心靈不虞匱乏。

將當代設計融入古典元素之中

The Rylett House 屋宅所在地座落於西倫敦保護區（West London Conservation Area），由當地的設計工作室Studio 30 Architects 負責整修改建工程。屋主與設計團隊在之前已經有過一次設計項目的合作經驗，且獲得許多設計獎項的肯定，而且屋主本身就是一個結構工程師及室內設計師，對於空間規劃與室內風格的定調有自己的想法，這次與Studio 30 Architects 再度合作，是希望將兩棟相連的維多利亞風格小別墅擴建為一個更為寬敞的家庭式住宅，雙方也取得設計上的共識，就是希望改建之後的房屋能夠有更為寬敞且明亮的生活空間，且屋中每一個角落皆有各自鮮明的特色，更重要的是，新納入的設計元素能夠完美融入舊屋宅復古典雅的細節之中，在視覺上創造出更為豐富且多層次的感官享受。

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects
攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

屋主與設計團隊探討的是一個現代家庭如何在維多利亞時代的舊屋宅以及自然保護區中，為室內空間提供更為清晰且通透的景觀視野，而且新加入的設計與舊有的現存元素必須要有意義的連結。設計團隊將空間整合之後，大膽地拆除不必要的隔牆，釋放出了更多可運用的面積，並將實用機能較高的空間配置倒全新的一樓。一樓的前半部保留了原本舊建築的特色，設有入口門廳、書房及接待處，值得一提的是，設計團隊利用回收的地板與紅色的門來傳遞舊建築的歷史特徵，讓維多利亞時代的氣息悄然流竄於空間知中，並巧妙地使用顏色、材質紋理以及家具風格來讓每一個房間皆有屬於自己獨特的氛圍與個性。

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects
攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects
攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

引景入室傳遞萬般自然風情

在整棟屋宅的中心點，一個寬敞挑高的流動垂直空間戲劇性地開展，線條優雅的彎曲木質扶手連接著所有樓層，並在視覺上呼應了建築的歷史背景。來自屋頂天花的採光讓屋內灑滿了自然光線，創造出令人愉悅的明亮感，通道動線也將視覺上將主入口與寬敞的後花園相連，空間感自然更為寬闊通透。設計團隊在屋內的每一個房間幾乎都設置了大型的景觀窗，大器的將戶外的自然景色毫無保留地引入室內，就好像是渾然天成的畫布一般，隨著四季的遞嬗在屋內展演出萬種風情與千般變化。

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects
攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects
攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

一樓後半部的延伸空間則是以現代化風格演繹，整個空間以中性基調為主軸，白色的木質天花板及牆面、磨石子地板與淺色櫥櫃，就好像是一個隱性畫布讓屋主可以在此地隨意的展示他們獨特的家具與物件，如放置於空間正中央最為顯眼的中島台，就是由傳統工匠的工作台整修改造之後完成的物件，不僅具有古典氣息更展示出職人手工的特有韻味，這些賦予回收品嶄新樣貌的修繕整新，將原本物品背後的歷史故事以另一種方式述說呈現，也讓傳統得以延續。此外這個空間另外一個吸睛設計就是大面挖空的觀景窗及幾乎佔據了半片牆面的透明玻璃門，木質的窗框與門板就像是畫框一樣，將後院的綠意盎然完全框入室內，在陽光的輕舞漫灑之下，讓室內空間有了更為靈動生氣的表情。

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects
攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects
攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

延伸閱讀

199支雞翅免費吃！陽光皇后6月超狂壽星優惠，4人同行可轉「生日輪盤」通通有獎

專家：6月7日之後 梅雨鋒面可能再度靠近台灣

鋒面遠離 鄭明典：今天踏青好天氣但午後對流免不了

讓人想全部包色！《梨泰院CLASS》金多美拍攝唇彩畫報 展現夏季陽光魅力

相關新聞

將當代設計融入古典元素 引景入框熙光之屋

位於英國西倫敦的The Rylett House，在設計師的巧手打造之下，不論在室內哪一個空間都能感受到溫暖陽光的照拂，讓屋主不用刻意踏出戶外，也能享有豐富的五感感受，讓心靈不虞匱乏。

阿姆斯特丹 傳統橋屋變身風格小旅舍

阿姆斯特丹的運河總長度超過100公里，而在大多數橋樑的周圍皆設有所謂的橋屋供守橋人之用，成為河道上特殊的建築景色，隨著時移事轉，橋屋不再需要看守者，這些具有歷史背景的迷你屋舍，也有了新用途。

從空間培養的健康身心靈 環抱秀麗湖水和起伏丘陵地

防疫時刻不僅讓地球慢下來，也讓自己忙碌的日常生活腳步獲得舒緩的節奏。Mountain House II 生活宅邸，優雅自在、悠閒靜謐、舒緩輕柔的氛圍，讓人置身其中感受天光浮雲的步伐，在生活的光譜中烙印曬痕。

人文美學挹注 閱讀人文生活的內斂表情

樂沐設計，集結來自各設計創意的菁英團隊，力求透過人文美學的挹注，成為空間概念的新元素，而形隨機能轉動的變化，藉由每位設計者的巧妙精心與敏銳的人文解析，讓生活變得更為自在而豐富。

WFH！在家工作也能享受後花園的微型工作室

隨著全球疫情升溫不降，歐美許多國家採取了居家工作的模式，那麼如何在家營造出如同辦公場所一般的情境，讓居家工作者保持緊繃高昂的工作情緒呢？輕巧體積且可簡單施工的「後院工作室」也許是一個不錯的解決方案。

Rabbit House！？新舊交融的溫雅居所

位於美國科羅拉多州丹佛的Rabbit House，不但完美的將古典的都鐸風格與現代建築簡潔的線條揉合為一體，其機能場域的配置與後院的設計，更提供了居住者安心且舒適的生活情境。

結合藝術與居住者特質 呈現專屬的空間風格

歐宏裕設計總監表示：「透過自然、山水、樹木，引述極簡、講究自然、重視採光，以借景的方式，結合藝術與居住者的生活特質、品味，共同呈現出獨具專屬的空間風格。」這也是歐陽設計團隊獨到的客製化創意所在。

暢快呼吸的空間 和陽光共度美好生活

這座充滿戲劇造型的住宅，刻意打通的室內外空間連結，不僅放大了室內空間的使用彈性，同時也透過大量的玻璃材質，讓室內的自然光線全然綻放，空間隨著每天日照的變化展現迷人的幾何造型光影趣味。

探掘當代簡約時尚 構築輕奢格調宅

清爽簡潔的現代風深受許多人的喜愛，簡單愜意的空間能幫助都市人實現斷捨離的生活，歐德設計師運用木材的溫潤色調與線條簡約流暢的家具等元素，讓居家空間的輪廓更為簡潔明瞭，帶來愉悅的住家體驗。

光的演繹成就無拘束生活感 渲染宜人完美住所

本案在設計以及施工承作上的特色，整間屋子採用簡單的元素打造，輔以最溫暖的顏色傳遞單純的生活美學，照亮每一個人內心的最明亮處。

感受藍天碧海相融 頂級濱海豪宅別墅

斯攀瓦酒店是泰國的度假勝地之一，全新的X25別墅高聳於攀瓦角，四周盡是蒼翠的熱帶植物。四個無邊際泳池，每個泳池都坐擁安達曼海的壯麗風光，放眼望去盡是一片蔚藍汪洋。

六米恢弘氣勢樓中樓 體現當代品味提煉雅宅風範

有著六米高恢弘氣勢的樓中樓，設計師將現代時尚轉化為精彩絕倫的生活場景，透過精選的多元材質定調空間過人質感，並透過細膩觀察與體驗，融入居住者日常所需及對生活的想望，悉心打造溫暖，有生命力的家。

熱門新聞

將當代設計融入古典元素 引景入框熙光之屋

中島維度 心靈歇緩的沉澱空間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。