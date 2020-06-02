將當代設計融入古典元素 引景入框熙光之屋

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引景入框熙光之屋

明亮充足的自然光能讓室內空間看起來充滿活力與朝氣，進而影響居住者的情緒，如果長期被要求居留在室內仍能受到和煦陽光的日常洗禮，也能讓心情保持在一個較為平和安詳的狀態。這棟位於英國西倫敦的The Rylett House，在設計師的巧手打造之下，不論在室內哪一個空間都能感受到溫暖陽光的照拂，從起居室、臥房甚至浴室中皆設置了大面積的窗景，更將戶外的自然景色納入，讓屋主不用刻意踏出戶外，也能享有豐富的五感感受，讓心靈不虞匱乏。

將當代設計融入古典元素之中

The Rylett House 屋宅所在地座落於西倫敦保護區（West London Conservation Area），由當地的設計工作室Studio 30 Architects 負責整修改建工程。屋主與設計團隊在之前已經有過一次設計項目的合作經驗，且獲得許多設計獎項的肯定，而且屋主本身就是一個結構工程師及室內設計師，對於空間規劃與室內風格的定調有自己的想法，這次與Studio 30 Architects 再度合作，是希望將兩棟相連的維多利亞風格小別墅擴建為一個更為寬敞的家庭式住宅，雙方也取得設計上的共識，就是希望改建之後的房屋能夠有更為寬敞且明亮的生活空間，且屋中每一個角落皆有各自鮮明的特色，更重要的是，新納入的設計元素能夠完美融入舊屋宅復古典雅的細節之中，在視覺上創造出更為豐富且多層次的感官享受。

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

屋主與設計團隊探討的是一個現代家庭如何在維多利亞時代的舊屋宅以及自然保護區中，為室內空間提供更為清晰且通透的景觀視野，而且新加入的設計與舊有的現存元素必須要有意義的連結。設計團隊將空間整合之後，大膽地拆除不必要的隔牆，釋放出了更多可運用的面積，並將實用機能較高的空間配置倒全新的一樓。一樓的前半部保留了原本舊建築的特色，設有入口門廳、書房及接待處，值得一提的是，設計團隊利用回收的地板與紅色的門來傳遞舊建築的歷史特徵，讓維多利亞時代的氣息悄然流竄於空間知中，並巧妙地使用顏色、材質紋理以及家具風格來讓每一個房間皆有屬於自己獨特的氛圍與個性。

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

引景入室傳遞萬般自然風情

在整棟屋宅的中心點，一個寬敞挑高的流動垂直空間戲劇性地開展，線條優雅的彎曲木質扶手連接著所有樓層，並在視覺上呼應了建築的歷史背景。來自屋頂天花的採光讓屋內灑滿了自然光線，創造出令人愉悅的明亮感，通道動線也將視覺上將主入口與寬敞的後花園相連，空間感自然更為寬闊通透。設計團隊在屋內的每一個房間幾乎都設置了大型的景觀窗，大器的將戶外的自然景色毫無保留地引入室內，就好像是渾然天成的畫布一般，隨著四季的遞嬗在屋內展演出萬種風情與千般變化。

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects

一樓後半部的延伸空間則是以現代化風格演繹，整個空間以中性基調為主軸，白色的木質天花板及牆面、磨石子地板與淺色櫥櫃，就好像是一個隱性畫布讓屋主可以在此地隨意的展示他們獨特的家具與物件，如放置於空間正中央最為顯眼的中島台，就是由傳統工匠的工作台整修改造之後完成的物件，不僅具有古典氣息更展示出職人手工的特有韻味，這些賦予回收品嶄新樣貌的修繕整新，將原本物品背後的歷史故事以另一種方式述說呈現，也讓傳統得以延續。此外這個空間另外一個吸睛設計就是大面挖空的觀景窗及幾乎佔據了半片牆面的透明玻璃門，木質的窗框與門板就像是畫框一樣，將後院的綠意盎然完全框入室內，在陽光的輕舞漫灑之下，讓室內空間有了更為靈動生氣的表情。

攝影者-Agnese Sanvito資料暨圖片提供-Studio 30 Architects