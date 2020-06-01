從空間培養的健康身心靈 環抱秀麗湖水和起伏丘陵地

【DECO雜誌】

從空間培養的健康身心靈

中國古代有孟母三遷的故事，西方也有皇室帝王為療癒身心靈而另闢度假避暑夏宮的習慣，每日身處的環境與氛圍，在無形中形塑了一個人的身心靈健康，以及對於美學、對於生命態度，從每一個設計的細節和空間尺度的感知中，無形中烘托、豢養出一個人的個性態度。當今在人類文明史上遭遇了前所未見的空前考驗時，人們留在居家空間中靜候風暴過去晴空萬里，此時，一畔專屬於自己獨處的生活空間，在防疫時刻不僅讓地球慢下來，也讓自己忙碌的日常生活腳步獲得舒緩的節奏。由David Guerra Architecture and Interior Design 設計團隊打造的Mountain House II 生活宅邸，優雅自在、悠閒靜謐、舒緩輕柔的氛圍，讓人置身其中感受天光浮雲的步伐，在生活的光譜中烙印曬痕。

寄情自然的生活漫舞

位於巴西Nova Lima 市的這座生態公寓，環抱著周遭秀麗的湖水和起伏的丘陵地，屋主Belo Horizo nte 平常是個成功的商業人士，同時也熱愛鐵人三項的運動，為了在忙碌的工作之餘給自己和另一半一處可以全然放鬆的生活空間，因此，特別選擇離開城市的喧囂吵雜，避居於這座位處於郊區的生活宅邸。他希望能夠在自然原野的自然環境中，紓解忙碌工作的壓力，同時，也希望這個空間不僅僅只是單純的居住環境，也能夠是朋友聚會和親友前來造訪時，可以交流情感的基地。而這座宅邸最迷人之處，當然就是在戶外自然環境和人為建築宅邸之間的超大露臺，設計團隊特別為了屋主在這個露臺打造了一座私人獨享的景觀游泳池，戶外的地面也鋪上了5 釐米的棧板，形塑出南美熱情活潑的戶外生活風景，搭配PãodeAçúcar 躺椅和各式戶外家具，藉由仿生自然的色彩、造型和材質的相互搭配下，創造和諧平靜的度假情愫。同時，設計團隊也刻意降低室內外空間過於嚴謹的分界，透過大面積可移動式的拉門，讓屋主和造訪的親友們，可以隨興地穿梭在室內外的不同機能場域，享受愜意自在的度假生活風情。

攝影者-Jomar Bragança資料暨圖片提供-David Guerra Architecture and Interior Design

攝影者-Jomar Bragança資料暨圖片提供-David Guerra Architecture and Interior Design

經手過許多大型設計案的巴西知名設計團隊David Guerra Architecture and Interior Design，對於環境、空間和居住者三者之間的關係特別重視，自2002 年創立以來，一直都是巴西當今最受矚目的設計先鋒，過往許多成功的設計案中均可見到，團隊純熟地以當代的設計手法，透過感性、充滿幽默感和敏銳觀察力，藉由空間設計的實踐，回應不同屋主對於理想生活的期待。在與屋主來回反覆的討論互動中，找尋創意、挖掘優雅、剖析空間的特質與必要的機能性，創辦人David Guerra 感性地說：「我們一直相信不追隨潮流而任意在空間中添加設計累贅，一直以來我們都透過對於屋主的認知了解，進而賦予空間獨特的靈魂並於未來創造回憶，在設計觀念和個性之間展現現代混搭的特質，營造獨特且永續安居的空間。」

攝影者-Jomar Bragança資料暨圖片提供-David Guerra Architecture and Interior Design

攝影者-Jomar Bragança資料暨圖片提供-David Guerra Architecture and Interior Design

馳放紓壓的空間旋律

來到這座充滿度假風情的室內場域時，從鋪滿木棧道的戶外露臺走入室內，通向公共的起居客廳和廚房，同時也串連了酒窖和酒吧，讓開放式的公共場域成為另一處共享的娛樂空間，藉由室內起居、開放式廚房一氣呵成，連結至戶外的大型露臺，實踐設計團隊所謂的空間探索的樂趣意念。起居客廳特別吊掛了Iluminar 燈具，優雅的人造照明和從大面積落地玻璃參差滲入的自然光線，在空間中形塑出立體的雕塑光影趣味；設計團隊刻意選用充滿對比的咖啡色木材和白色大理石，不僅衝撞出色彩上的鮮明對照，同時也無形地流露出鄉村與現代設計手法的對話關係。客廳中擺放著名的由知名設計師Eero Saarinen 所打造的經典雕塑性座椅Womb Chair，充滿造型雕塑的形體和具有溫柔包覆的乘坐體驗，成為空間最為點睛的焦點，同時，選用Insight Marcenaria 以拆除木料所打造的大型木桌，透過不同家具的配置夏，巧妙地營造出空間機能的分界，在不同的場域中各自發揮既有的機能效果，同時也彼此協調律動，產生微妙的互動關係。

攝影者-Jomar Bragança資料暨圖片提供-David Guerra Architecture and Interior Design

攝影者-Jomar Bragança資料暨圖片提供-David Guerra Architecture and Interior Design

私人的寢臥空間中，團隊以優雅的靜謐內斂質調為主，溫潤的色澤鋪陳了空間中的沉穩姿態，搭配特別為屋主所嚴選由Sérgio Rodrigues 所設計的Sapão 扶手椅和Guilherme Callegari 的藝術創作，透過整體的搭配和不同家具家飾品元素的相互呼應下，體現屋主又動又靜的個性節奏。