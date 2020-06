阿姆斯特丹 傳統橋屋變身風格小旅舍

【DECO雜誌】

攝影者-Mirjam Bleeker、Lotte Holterman

資料暨圖片提供-SWEETS hotel(www.sweetshotel.amsterdam)

荷蘭。傳統橋屋變身風格小旅舍

SWEETS hotel

閃爍著粼粼波光的運河,串連起荷蘭阿姆斯特丹的水上交通,如織的遊船悄然滑過寧靜水面,掩映著周遭樹影綠意或似錦繁花,是這個號稱「北方威尼斯」的運河之城最美麗的風景。阿姆斯特丹的運河總長度超過100 公里,擁有大約90 座島嶼和1,500 座橋樑,而在大多數橋樑的周圍皆設有所謂的橋屋(Bridge House)供守橋人之用,成為河道上特殊的建築景色,隨著時移事轉,橋屋不再需要看守者,這些具有歷史背景的迷你屋舍,也有了新用途。

反應黃金時代的人文景觀特色

阿姆斯特丹三條主要的運河:紳士運河、王子運河和皇帝運河,開挖於17 世紀的荷蘭黃金時代,是為了因應達到高峰的移民人數而實施的一個都市綜合規劃,當時同時開挖了四條主要的同心的半環形運河,組成環繞城市的同心帶,稱為運河帶(grachtengordel),而在運河帶上約1,500 座的橋樑,讓這個水陸網絡更加緊密的串接在一起,深深影響了當時人民的生活。

幾百年來,依傍橋頭而建的守橋人小屋,也自然成為阿姆斯特丹特有的城市景觀,這些小屋大約建於1673年到2009 年之間,擁有非常悠久的歷史與文化背景,擁有各式各樣建築風格外觀的橋屋反應了新住宅區建成後城市的發展與成長,以及當時人們對城市發展的看法。許多橋樑和橋屋都是由荷蘭著名建築師設計的,例如設計作品有舊證券交易所以及海牙美術館的建築大師Hendrik Petrus Berlage,還有阿姆斯特丹學派的代表人物Pieter Lodewijk Kramer。

2012 年,阿姆斯特丹市政府決定對運河上現存的橋樑進行集中管理,這使得大部份被註冊為古蹟的橋屋失去了最初看守橋樑的用途,新興飯店集團SWEETS hotel 趁機而起,為沒落的工業遺產建築進行改造再生,將其注入了新的活力與用途。SWEETS hotel 於2018 年3 月15 日正式開業之前已經改建了約11 座橋屋,之後又新增了10 間,接下來預計還有7間橋屋會在2021 年底完工。

去年二月,SWEETS hotel 在「Hotel of the Year 2020」獲得年度「Frame Awards」的獎項肯定,更早些前,Dezeen Award 2019 也將「Hotel and Short-stay Interior」這個類別的獎項給予了SWEETS hotel,另外在Entree Award 2018 中則是得到了「Best Hotel Concept」的殊榮,從這些國際設計獎項不難看出,SWEETS hotel 在設計概念與建築結構的更新是一個令人耳目一新的突破與發想。

保留舊有元素翻新創造新風格

SWEETS hotel 是阿姆斯特丹當地的建築事務所Space&Matter 主動推動並共同創想的設計項目,開發夥伴為Grayfield 與Seven New Things。出於對原建築師的尊重,在進行改建之前,設計團隊會研究每一個橋屋的建築歷史並作出相應的設計方案,在改建現場進行所謂的「設計野餐」(Design Picnics)時,會跟所有相關的合作夥伴一起討論原本的元素哪些應該要保留原貌,或者是哪些可以重複再利用以新的樣貌重現,比方在「Amstelschutsluis」(建於1673 年)這個設計案例,在翻新的過程中發現了舊時代的一些歷史遺跡,設計團隊儘可能的保留這些歷史的殘痕並將之融入室內設計之中。

除此之外,設計團隊也致力調查並研究17 世紀時荷蘭傳統建築使用的材料與顏色,並將之與現代元素結合力求在視覺美感上達到平衡的效果。總而言之,SWEETS hotel 的設計團隊是在保留傳統與歷史的基礎上,將已失去用途的建築重新活化再利用,使之成有具有獨特性格與特色的獨立飯店套房。

儘管這些迷你房屋(有些樓層面積僅10.5 平方米)在初始設計時並不是為讓人們睡覺及淋浴而設計的,但經過SWEETS hotel 改建過後的雙人套房都配備了淋浴間、浴室以及儲藏室,甚至有兩間橋屋還特別設置了廚房空間。由於這些建築物之前的機能用途與特殊的環境位置,SWEETS hotel 旗下目前擁有的28 間橋屋套房皆能夠俯瞰阿姆斯特丹運河,享有寬闊的全景視野,為旅行者提供了更深入了解城市的契機與體驗。