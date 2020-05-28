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人文美學挹注 閱讀人文生活的內斂表情

聯合新聞網 / DECO TV
資料暨圖片提供-MOO DECO 樂沐設計團隊
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【DECO TV編輯部】

閱讀 人文生活的內斂表情

樂沐設計團隊眼中的〝設計〞即是擁有：生活品質、自然樸質、健康環保。

樂沐設計，集結來自各設計創意的菁英團隊，力求透過人文美學的挹注，成為空間概念的新元素，而形隨機能轉動的變化，藉由每位設計者的巧妙精心與敏銳的人文解析，讓生活變得更為自在而豐富。並衍生相對應的藝術美學，解釋生活層面的精緻，體貼的包覆人與場域親密互動的情感表現。

資料暨圖片提供-MOO DECO 樂沐設計團隊
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生活裡出落的每件事物，都是構成樂沐設計團隊的設計靈感來源…繼而以獨特的創意闡述生活美學，強調由身邊的生活點滴累積形成，將材質顏色、光源、與線條做完美的比例安排，於是空間的風格定調，因人而異，更有不同旨趣的表情建立。

資料暨圖片提供-MOO DECO 樂沐設計團隊
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提及設計客製化的目的與方向，樂沐設計團隊表示：「每次設計的當下，透過了解屋主的喜好、品味、與習慣，且以創建〝生活最大的舒適度〞為設計概念，繼而擘劃成為獨立專屬的空間風格特質。」除此之外，〝健康環保〞也是樂沐設計團隊在規劃每件作品的同時，專屬客製的空間條件之一！

資料暨圖片提供-MOO DECO 樂沐設計團隊
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樂沐設計團隊於設計上，透過系統板材，仔細的規劃健康、環保、綠化的居住空間概念，並結合傳統木作細緻的工法，共同表現出屋主需要的生活風格，從顏色對比的表情裡，立面、線條各自獨立，為了營造絕佳默契，減緩衝突感，藉由比例的分割，展現廳區機能與動線之間親暱互動的關係張力，強調「零裝感舒適宅」的設計概念，讓造形與機能的界線鴻溝，化為無形，同時也創造出更流暢的視覺動線。

資料暨圖片提供-MOO DECO 樂沐設計團隊
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提及如何淬鍊出源源不絕的空間創意？！樂沐設計團隊指出：「放慢生活步調，用心體會當下。」無論是在公司工作，或是日常散步，由外部環境而延伸至於室內空間，逐步思考，將最適機能、動線、造型、材質完美的鋪述其中，為每一次擘劃空間時，創造出獨到且專屬的生活美學與品味風格。

資料暨圖片提供-MOO DECO 樂沐設計團隊
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針對設計以來，有效解決屋況問題的印象深刻案例，要屬10多坪的空間…因為設計團隊經手大小複層的空間設計規劃，拿到此空間的同時，了解屋主希望空間精簡、卻需要保有相對的機能屬性，於是將樓梯下方規劃收納機能，透過造型演繹生活功能與藝術美學的共生共享，也藉由開放空間中交互式的互動規劃，安排雙空間的機能交疊，從「形而下」提升至「形而上」，將原本企圖藉由空間傳達的美學概念，精練地訴諸具體形式的再現，經由熟悉的材質而重新佈局，強調質重於量，喚醒居住者對於生活的感動！從人文起始，探討生活軌跡中，蘊釀空間獨有的內斂韻律與濃度…

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