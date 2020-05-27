【DECO雜誌】

Rabbit House

新舊交融的溫雅居所

對大部分的人來說，自宅隔離最難熬的莫過於不能享受正常的社交生活，家中有幼童的家長，如何安排活動消耗孩子的精力也是一大難題，如果居家場域中有一個能夠盡情享受戶外景致並且讓孩子盡情奔跑的庭院，也許就能提供完美的解決方案，這棟位於美國科羅拉多州丹佛的Rabbit House，不但完美的將古典的都鐸風格與現代建築簡潔的線條揉合為一體，其機能場域的配置與後院的設計，更提供了居住者安心且舒適的生活情境。

擴增生活面積更符合日常需求

Rabbit House 位於丹佛的波特高地歷史街區（Potter Highlands Historic District）的Packard Hill，這一個街區羅列著充滿古典氣息的英式都鐸建築，裝飾性的半木結構、高聳的雙面斜頂、凸出交錯的山牆、高且窄的窗戶、門窗上的小型方格玻璃以及裝飾性高過機能性的巨大煙囪管帽，都是這個流行於中世紀建築晚期的建築風格主要的特徵，在Rabbit House 原始的主體建築上也可以看到這些特徵。此建築建於1930年代，由威爾斯建築師R O Parry 設計打造，房子名稱則是來自於社區內的一個居民，他曾經拜訪過一片苜蓿田地為他的寵物兔子收及乾草作為飼料，那片傳說中的田地即是目前屋宅的所在地，Rabbit House 也因而得名。

攝影者-James Florio資料暨圖片提供-Roth Sheppard

建築公司Roth Sheppard 承接了Rabbit House 的整修與擴建工程，Roth Sheppard 是建築設計師Jeff Sheppard 和Herb Roth 於1983 年成立的丹佛建築公司，設計團隊在原本單層的建築上方增添了一對金屬斜式外牆以及屋後方二樓的平翼量體，總共增加了約164 平方米的建築面積，讓現在的總建築面積擴增為413 平方米，增加了更多的生活空間，也更符合現任屋主的日常機能需求，雖然增建的外牆是以黑色金屬材質的當代風格呈現，但設計團隊也保留了原始建築非常多的傳統細節元素，如拱型入口的裝飾拼貼、斜式山牆屋頂以及大型煙囪，相關負責人表示：「新舊之間的並置混搭展示了現代設計概念的精緻融合。」

攝影者-James Florio資料暨圖片提供-Roth Sheppard

打造輕鬆悠閒調性的生活空間

在外部結構，可以看到兩個覆蓋有黑色垂直金屬立縫的陡峭外牆與原本的紅土磚牆相襯比對，拱型入口、小半圓窗戶及白色的磚貼裝飾刻意被保留在正面，讓人一眼即能感受到新舊元素的衝擊與調和，設計團隊補充道：「新的磚材與與金屬飾版的靈感皆來自於傳統的貴重建材，如紅磚、石材與板岩，這些材料皆被用於建造這些歷史悠久的都鐸復興時期的住宅。」屋宅後方的立面，兩個增建外牆中較大的一個，其上方樓層在一個量體甲板上延伸，再由兩個黑色的傾斜柱體支撐，這兩個傾斜柱體同時區隔開了室外的露台空間與結構翼體下方的遮蔽區，後方庭院特別增設了一個戶外休憩區擺放上了戶外家具，讓屋主即使不用外出踏青，也可以在此享受陽光的洗禮，遮蔽區下方則擺上了一張長桌，平時可以作為孩子的遊戲桌面，疫情趨緩過後想邀請親友來場烤肉派對也非常適合。

攝影者-James Florio資料暨圖片提供-Roth Sheppard

為了讓室內成為一個完整的開放式空間，設計團隊特別在建築側面增加了一個磚砌的立體結構以容納樓梯動線，這個新增的結構特別以玻璃面板作為外牆，除了可以連結戶外的景色，還能夠將大量的光源引入室內。二樓主要為主臥室、孩子的遊戲室兼臥室以及一套遊戲設備，因應外牆的幾何山型天花與斜式牆面也為室內空間勾勒出了獨特的線條與美感。一樓的空間配置為一個開放式起居室、廚房跟餐廳，餐廚區設置在後半部，側牆即為兩個滑動的玻璃門，可以直接通往露台區，一系列的機能窗與玻璃門讓室內採光充足明亮。屋內以白色牆面與木質色調建構成一個溫馨寧雅的生活氛圍，值得一提的是有些動線上方的天花板鋪設了硬木，這是原始結構與增建物件的交匯處，這樣的設計手法更可以感受到屋宅新舊融合的痕跡，也能更深刻了解設計團隊刻意保留傳統元素細節的用心。

攝影者-James Florio資料暨圖片提供-Roth Sheppard