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結合藝術與居住者特質 呈現專屬的空間風格

聯合新聞網 / DECO TV
資料暨圖片提供- 歐陽空間設計
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【DECO TV編輯部】

禪‧意 體現設計的自在

「大學時期的設計專業學養，是在日本養成的。所以設計上，從室內到建築，融入東洋況味具禪境靜謐底蘊，並揉入自然人文、引」入充裕陽光、建立良好通風。歐陽設計歐宏裕設計總監表示。

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歐宏裕設計總監設計上也著重“客製化“，以簡單、純粹的語彙與材質，構成設計的要件，圍塑出具現代俐落氛圍的禪式哲學。他表示：「透過自然、山水、樹木，引述極簡、講究自然、重視採光，以借景的方式，結合藝術與居住者的生活特質、品味，共同呈現出獨具專屬的空間風格。」這也是歐陽設計團隊獨到的客製化創意所在。

歐陽設計團隊將採光與借景導入設計中，植入整體建築規劃到室內設計創意，並強調開闊的視野與通透的景深，讓建築與設計連結的想像，不再設限，同時保有深刻的人文圓熟及溫度，感受城市文化與藝術之間的傳承與消長。

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提及設計涵養的由來，歐宏裕設計總監說：「早期學校學習理念為主的專業，直至畢業後以實務經驗為主。一直以來日本建築的形與意，心神嚮往，不論求學時期或日後旅遊，多以日本為主。」另外來自於客戶的要求，也是學習的來源之一，甚或從電影、閱讀、網路，從輕質、簡約、穿透的介面物質邁向有機、感官、知覺的流動性建築演化，設計風格裡體驗與自然空間存在的論述、同時藉由幾何形體的具觀意向、場所兼具容人文傳承使命，意識到空間存在及與人互動有無的變化。

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歐陽設計團隊在經手許多案例的過程中，也相當重視庭園園藝造景，並協助屋主找尋植栽樹種，還原屋主幼時在四合院時候的生活記憶。在處理30年屋齡老屋翻新設計規劃，將2層樓獨棟建築改成3層樓建物，更換管線、結構重新加強之外，成功解決漏水問題，客、餐廳以開闊的動線規劃，讓家人之間互動頻繁，同時料理時候還可將戶外景況導入，衛浴空間以玻璃磚作為介質，維繫光亮、不壓迫的空間感受。

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歐宏裕設計總監更提及：「在設計規劃40年屋齡、2樓半建築時候，屋主對於日本建築特色，也諸多喜愛，針對原舊式的長型建築，希冀擁有前後庭園與開放書牆設計…所以在規劃上，考究日式建築，將豐沛採光與戶外造景的綠意完全導入室內，並就其喜愛閱讀的習慣，特別規劃開放書牆，且讓餐、廚空間保持開放關係，強調互動特質，浴室特別以無障礙方式規劃，視覺可以延伸至於庭院，讓生活更具悠閒適意的氛圍…」

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歐陽設計團隊講究的〝設計〞，導入慢活的態度，在於平心靜氣領略心靈的感受，以自在的觀想，感受生活。空間藉由公私空間適當的比例配置與光影收放、與自然氛圍的營造開闊氣度與絕對的悠閒。以材質、動線、顏色來規劃光源的路徑，並融入柔和而獨特的視覺感受。

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歐宏裕設計總監表示：「透過自然、山水、樹木，引述極簡、講究自然、重視採光，以借景的方式，結合藝術與居住者的生活特質、品味，共同呈現出獨具專屬的空間風格。」這也是歐陽設計團隊獨到的客製化創意所在。

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