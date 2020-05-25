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暢快呼吸的空間 和陽光共度美好生活

聯合新聞網 / DECO TV
攝影者-Tatjana Plitt 資料暨圖片提供-Ben Callery Architects
攝影者-Tatjana Plitt 資料暨圖片提供-Ben Callery Architects

【DECO雜誌】

和陽光共度美好的生活

位處於太平洋島鏈最尾端、介於大陸和南極之間，沿海秀麗動人的珊瑚礁岩岸、內陸的乾燥沙漠地區，遼闊的澳洲大陸擁有豐富的地質景觀，也是許多人嚮往的安居之所。屋主Christina 和Mark 邀請設計團隊Ben Callery Architects，在墨爾本為他們打造了這座充滿戲劇造型的住宅，刻意打通的室內外空間連結，不僅放大了室內空間的使用彈性，同時也透過大量的玻璃材質，讓室內的自然光線全然綻放，空間隨著每天日照的變化展現迷人的幾何造型光影趣味。

暢快呼吸的空間動態

來自澳洲的設計團隊Ben Callery Architects，翻開其創業的歷程與歷年來得獎的紀錄，可以發現這是一個特別專注於自然環境和環保體現的設計團隊，自創立以來獲得許多和環保相關建築獎項的肯定，不管是甚麼形式的空間建築，團隊成員透過建築本體的落實，精準地選用天然環保的永續材質，賦予空間別出心裁的質感與風格。創辦人Ben 強調所有的建築都是環境的一部分，每一個人都是大自然的一份子，儘管建築是為了人們所設計所規劃，然而，理應盡最大的可能性選用環保永續和不傷害環境的建材為主，若是使用了對環境有害的質料，將來勢必也會對使用該空間的人們產生危害，因此，Ben Callery Architects 自創立以來，除了堅持使用環保素材之外，創辦人Ben 也經常在不同的場合中大力推展環保的議題，無論是在母校墨爾本大學的演講，或者是在知名的環保建築刊物中，都再次提出環保建築的重要性和影響。

這座強調以冒險精神為方向的生活宅邸，儘管面積不大，然而，建築的基地位置坐落於墨爾本弗萊明頓的雙額街區，面北的方位盡收四周迷人的樹林風光，同時也巧妙地避開了太陽直射的困擾，充滿戲劇性、雕塑張力的斜面屋頂呼應著遠方山巒的山脊陵線，向下延展的屋簷也能自然形成遮陰，避開了炎熱夏季的午後熾熱陽光和早晨的陽光，和煦地讓光線透過物理性的設計灑入室內；而落地窗則是與四周的樹叢形成視覺的互動變化趣味效果，從高處往下吹拂的南風自然在空間中隨意流動，並產生橫向的通風，藉由方位的制定讓建築本體成為一座會自己呼吸的空間。

攝影者-Tatjana Plitt資料暨圖片提供-Ben Callery Architects
攝影者-Tatjana Plitt資料暨圖片提供-Ben Callery Architects

攝影者-Tatjana Plitt資料暨圖片提供-Ben Callery Architects
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無限可能的彈性空間運用

設計團隊接手這座宅邸的設計案時，特別因應屋主夫婦喜愛旅行的個性，特別設定了一個故事性，想像一名雲遊四海的旅行者，在海外遊歷多年之後終於歸鄉，回到自己最渴望的建築宅邸中、躺在最舒服柔軟的床墊上、坐在最放鬆的空間角落中，甚麼都不做就只是靜靜地觀賞自己家鄉的雲淡風輕，這才是旅人身心靈真正獲得休息的意義。因此，團隊除了藉由設計手法體現環保的落實之外，另一方面也希望在這座建築中，捏塑出流浪的浪漫氣質，讓人們在家中、在日常生活中，就能滿足旅行的想像渴望。

為了貫徹團隊一直以來對於環保材質的堅持，白色木料的天花板展現了雙曲線拋物面屋頂的戲劇張力，帶有煙燻燒焦的黑色木料原木與白色的天花板產生了極大的對比效果，勾勒出空間的明顯輪廓線，在輕盈與重量感之間產生了協調性的律動感。以再生木材所製成的櫥櫃、選用再生磚所鋪陳的戶外地板和本地硬木材質所製成的窗戶，以雙層玻璃發揮最佳的夏季隔熱和冬季保溫效果，進而降低能源的消耗浪費，進而營造出自然舒適的生活空間。

攝影者-Tatjana Plitt資料暨圖片提供-Ben Callery Architects
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