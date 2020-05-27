WFH！在家工作也能享受後花園的微型工作室

【DECO雜誌】

後花園的居家微型工作室

Home Office

隨著全球疫情升溫不降，歐美許多國家採取了居家工作（Work from Home）的模式，大部分的上班族不須通勤進辦公室，只須待在家遠距視訊或是利用雲端系統即可，那麼如何在家營造出如同辦公場所一般的情境，讓居家工作者保持緊繃高昂的工作情緒呢？輕巧體積且可簡單施工的Garden Studio「後院工作室」也許是一個不錯的解決方案。

加拿大The Garden Studio

幾年前開始，紐約的布魯克林區即掀起了一股「後院工作室」風潮，由於房產與地價節節攀升，越來越多的紐約居民選擇從曼哈頓移居到較為便宜的布魯克林區，這個區域的房子大都擁有寬廣的後院，而隨著自宅工作者的人數增加以及想要利用額外的空間增加生活場域提升房產價值，在後院增建迷你工作室已逐漸成為當地的一個住宅趨勢，近來這股趨勢也延燒到北美，多倫多建築公司Six Four Five A 的創辦人Oliver Dang 就在自宅後院蓋了一棟小木屋作為工作室使用。加拿大多倫多近來也面臨跟紐約一樣房產與地價屢創歷史新高的處境，許多人換不起大房子也不想遷居到市郊，而跟布魯克林區的屋主們一樣，此區的房屋大都擁有寬廣的後院腹地，在庭院增建一個小屋也就自然成為一個拓展生活區域的首選方案。

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

Oliver Dang 在自宅後院所增建的這棟小木屋離主屋有一段距離，兩旁修建了木製圍籬將之隔離成為一個獨立的區域，除了作為工作場所的小木屋之外，更保留了適當的空地給家中一歲的幼兒當作戶外遊樂場使用。雪松木板作為地板基材，同時也用於牆面包層，不對稱的斜式屋頂則是為了順應木屋後方槭樹的枝椏線條，而因應這個斜面角度，建築師在屋頂上方開了兩個天窗，讓陽光能更充足地滲透到屋內，天窗的正下方就是建築師放置著繪圖板的工作桌，以確保這個區域擁有最明亮的採光；小木屋內的每一吋空間都得到最完善的利用，尤其是牆面利用層層堆疊的樺木膠合板將之變成一個可供收納以及陳列的資料牆。「最終的設計是想讓這個獨立空間成為一個明亮、時尚且功能齊全的辦公場所，在視覺與空間上也能延伸到主屋與庭院。」未來這個延伸的空間，包含庭院也將賦予其更多的功能。

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

澳大利亞Writer's Shed

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

Writer's Shed 是墨爾本建築設計事務所Matt Gibson Architecture + Design 為一位作家量身打造的專屬花園工作室，這個小型建築座落在作家自宅花園的一角，僅佔了10 平方米，最特殊的是這個微型工作室被綠意盎然的長春藤所覆蓋，讓整個建築完全融入花園景觀當中，這個設計巧思是由建築師Matt Gibson 與景觀設計師Ben Scott 共同合作，研究了綠植外牆覆蓋的方式，使其能與周遭景觀融為一體，他們選擇了Boston ivy（波士頓長春藤）做為植被的植物，會選擇波士頓長春藤是因為它生長快速又不會過於引人注目的特性，而將之覆滿整座牆面也有助於在炎熱天氣時冷卻內部建築物的溫度，長春藤下方覆蓋的是由Butynol 製造的，名為「wetsuit」的合成橡膠膜，防水絕緣的特性讓長春藤不會傷害到建築本體的結構。

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

工作室內部是一個簡單的矩型幾何空間，一大張木頭桌子佔據了其中一個角落及其相鄰的牆面，創造出了一個寬敞的工作檯面，桌子上方則是大面積的景觀窗戶，可以欣賞花園跟房屋的全景，天花板上的天窗則引入了充足的自然光線。膠合板材被運用在內牆、地板、天花板以及家具，讓內部空間的視覺色調統一，工作桌台旁邊的牆面上安裝了兩個層架，可以讓作家於此儲放大量的文件與書籍，就如建築師所說，「Writer's Shed 是一個施工相當簡單，技術含量低且價格適中的建築解決方案。做為一個獨立且靈活的工作空間，Writer's Shed 提供了一個隱祕的私人小天地，且充滿了想像力與療育的氛圍。」不論是做為暫時性的WFH 辦公室或是SOHO 族的獨立工作室，Writer's Shed 都是一個可以輕鬆地將簡單舒適的工作空間放入住宅的設計典範。

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

英國The Light Shed

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

The Light Shed 是英國建築師Richard John Andrews 的設計作品，這個佔地12 平方米的多功能微型工作室就設置在他位於東倫敦的自宅花園中，由他和助手花費了21 天的時間親手設計打造並組裝。整體的建築框架主要是木製材質，外牆覆蓋的是輕質的黑色波浪型玻璃纖維面板，內部則飾以膠合板材，屋頂所使用的是聚碳酸酯PC 塑料，根據建築師表示之所以使用這個材料，使想要利用朝南座向花園的陽光，將其轉變為漫射渲染的柔和環境光，而不是刺眼的直射光線，讓他在進行某些精細作業如模型製作時不會過度受到光線干擾，而這也是「The Light Shed」命名的由來。工作室的前方台座上隨意擺放了幾個坐墊，一旁則是有綠色植栽相襯，形成了一個獨特一格的日光浴小天地。

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

Richard John Andrews 所選擇的材料皆為輕量材質，該項目也是模組化的設計，所以可以簡化現場施工並且輕易安裝，建築師表示，「透過採用耐磨、延展性高的材料，我嘗試使用了製造商的方式進行小規模建築創作的可能性。」工作室內部規劃為工作區、廁所、沙發床以及儲藏室，可以運用於各式各樣的活動，讓建築師將家庭生活與工作巧妙的融合在一起，「The Light Shed 的目的是創造一種靈活的工作和娛樂方式，可針對不同的使用需求如夏季聚會或其他私人活動進行調整，而簡易的組裝方式與低成本預算也為花園棚架或是避暑小屋提供了一種出色的解決方式。」

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

英國The design of A Room

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

The design of A Room 位於倫敦，是英國設計工作室Studio Ben Allen 的設計作品，靈感來源於蘇格蘭建於18 世紀的Dunmore Pineapple Pavilion，這個塔狀的建築物以其塔頂有趣帶點荒謬感的鳳梨造型而聞名，設計師以朝鮮薊的形狀與顏色建購了這座花園中的八角形小房子。整棟屋子的建材是一整套組裝之前已經切割好且被有預鑽孔的CNC 實木元件，設計團隊只花了20 天的時間即組裝完成，唯一需要的專業技術人員是管路配線的水電工程師與施作結構建材內部絕緣體的承包商，而且這個組裝元件非常好拆卸，方便使用者依照需求搬遷重組，以移動機能性來說非常符合一般人的需求。

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

外觀的牆面選擇了同色調的綠色色塊排列裝飾，主要來自於水果和蔬菜的顏色，同時也取材自小屋周圍的樹木、植物的顏色，設計團隊戲稱這樣的設計是一種所謂的「過度偽裝（surreally camouflage）」，工作室的創辦人Ben Allen 表示，「我們嘗試讓外牆裝飾在視覺上看起來有趣且富於變化，以因應周遭花園隨時可能會改變的植物栽植。」

攝影者-Ashlea Wessel、Shannon McGrath、Chris Snook、Ben Tynegate資料暨圖片提供-Six Four Five A、Matt Gibson Architecture + Design、Richard John Andrews、Studio Ben Allen

小屋設有雙門裝置，在溫暖的月份可以把門打開讓內部空間與花園景色連成一氣，內部空間可規劃為書房、休息室或臥室，房間的一側由書桌佔據，另一側則設計了一個木形台基，可以打開在中央擺放上一張床，刻意裸露的木材結構排列成饒富趣味的幾何格子狀，下半部的綠色幾何圖形則是呼應了外牆的排列配色，「上升到天花板的裸露木材結構匯聚並構成天窗，提供了中心焦點和頂部的光線，是尋找閱讀場所或進行沉思冥想時的理想之選。」設計師如此說道。