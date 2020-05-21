【DECO雜誌】

Modern Chic

探掘當代簡約時尚 構築輕奢格調宅

清爽簡潔的現代風深受許多人的喜愛，簡單愜意的空間能幫助都市人實現斷捨離的生活，隨即獲得寧靜和安逸，如果你嚮往在都市中尋求寧靜，可以來看看本次歐德系統傢俱為大家帶來的裝修案例，歐德設計師運用木材的溫潤色調與線條簡約流暢的家具等元素，讓居家空間的輪廓更為簡潔明瞭，帶來愉悅的住家體驗。

用恢宏氣勢譜出現代質感美學

曾經與歐德系統傢俱合作過的屋主，一直很信任旗下設計師的專業度，基於合作愉快的前提，這次購入新成屋時便隨即聯繫歐德邵設計師進行全室裝修，從開始設計到3D圖的繪製，屋主都非常放心交由設計師規劃，完工後屋主也感到非常滿意！在初步討論下，將家定調為大器現代的風格，擔心整體容易流於冰冷而缺乏溫馨感，歐德設計師建議加入木質調來達到平衡，在玄關處左側規劃一整面米白色門板搭配深色木紋的鞋櫃，除了提升收納機能之外，內嵌的空間更鋪設椅墊，具有穿鞋椅的功能，可以舒適地坐在此處換穿鞋物，另一方面也完美隱藏配電箱，正面設置三層展示櫃放置日常小物，桌面可擺放藝術品使來客有賓至如歸感，右側牆面則打造一整面頂天立地的儲藏間，採用無把手隱藏門板及深棕色木紋，讓視覺多了份量感。

資料暨圖片提供-歐德集團

從玄關一進門能看到歐德設計師運用菱形鏡面條延伸到客廳，勾勒出視覺上的美感，客廳採開放式空間設計，透過仿手工陶磚的白色地磚的鋪陳，瞬間讓家的亮度提升三倍！加入屋主挑選的歐德質感布面沙發，與後方沉穩色調的木紋牆面，讓家更具質感，電視牆以仿大理石紋路的磁磚和系統板材做不規則的人字拼貼，營造出獨特個性。餐廳是凝聚親友感情的重要場所，因此重要性不亞於客廳，選用白色櫃體讓整體廚具更顯沉穩無壓迫，配上線條簡約的美術燈飾，創造了現代大器的餐廚空間。

資料暨圖片提供-歐德集團

軟裝畫龍點睛 讓裝潢設計更具層次

有別於公領域現代簡約的空間裝潢印象，主臥使用較多木作帶出溫度感，歐德設計師採用淺色超耐磨木地板鋪陳地面，再以深淺色調對比來構築主牆面，木質櫃體設計隱藏式收納機能，與衛浴平行的牆面運用師傅手工施作典雅質感的磁磚，部分點綴樹枝紋路，為現代風注入輕奢典雅，搭配米色調床面流露寧靜幽雅氣質。書房延續主臥的木質調設計，淺色的牆面與實木書桌為空間帶來清新綠意，開放式的收納不僅讓空間具有層次，也能突顯個人風格，窗邊設置小臥榻讓屋主能在此慵懶地閱讀，讓自在流動傾瀉的光，賦予讀書好精神。

資料暨圖片提供-歐德集團

資料暨圖片提供-歐德集團

此外，為了提升小孩房的趣味性和視覺豐富感，牆面以淡粉藍色為主調，點出繽紛感，考量有巨大樑柱的問題，採用小木屋造型斜面天花板修飾掉巨大樑柱，並以木建材做出線條設計，形塑出童趣玩味，另外在細節上也不忘為小朋友著想，在歐德設計師巧手規劃下，訂製較低的床架增加安全性，書桌上方設置收納櫃體充分利用空間，也讓小朋友學習收納，而45 度傾斜的櫃子更增添童趣設計感。