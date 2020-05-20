光的演繹成就無拘束生活感 渲染宜人完美住所

【DECO雜誌】

光采洗鍊 回歸純凈內心

Light of Heart

光，是空間裡最優雅的化妝師，賦予居住者舒服過日子的生活感設計，西方歐式現代化居家風格的簡潔明亮，是對此最好的呈現表達方式，這是本案在設計以及施工承作上的特色，整間屋子採用簡單的元素打造，輔以最溫暖的顏色傳遞單純的生活美學，照亮每一個人內心的最明亮處。

1.有著偌大窗面的客廳以開放且穿透的獨特視角打造，並不做過多家具擺設，僅運用一張簡單的低矮沙發，擺放簡單具有質感的展示品，營造親切無距離的美好場景。

在難得的機緣之下，本案屋主透過朋友的介紹認識了雅適登設計團隊，一直以來團隊擅長用各種中性色調演繹空間奢華氣質，而屋主也深愛這樣的風格調性，便開啟了合作的開端。在此案，不論是空間動線、功能、線條、光影到色彩都可以看到不少細節，身為回教信仰的一家人，希望新建的住宅既能滿足現代生活需求，又保留文化傳統，透過各種混搭材質，呈現出純淨而獨特的空間調性，將不同的文化融合一體，完整詮釋現代風格混搭的精髓。

格局微理想化 成就無拘束生活感

新成屋的既定格局下，設計團隊微調出貼近居住成員的比例，呈現曼妙完美的家，首先要解決的問題是重新規劃空間校正樑位的問題，再輔以引導全室軸線，大樑運用鏡面包覆弱化量體的存在感，賦予空間不一樣的視角，接著再以細分空間的定調，在既有規範內，達到最佳的平衡呈現，一字軸線串聯公共空間，自玄關、餐廳至客廳，延伸視覺景深，也讓大面採光得以透進室內。為了讓私領域融入公有空間，改變電視牆後方臥室的開門方向，得以不阻饒整體視覺感。

資料暨圖片提供-雅適登設計工程有限公司

2.在客廳空間，主要在電視牆使用大理石天然石紋，另外再搭配帶有米黃色的帝諾大理石展現出天然質感，同時也做為客廳與餐廳兩個場域的串連語彙。

異材質混搭美學 增添豐富神采

敞開大門，獨特花樣的造型屏風與層序分明格柵，疊增出不失天然韻味的細膩層次，落地窗有如場景的曙光，在玄關處便可看見前方通透明亮的光線，延展到神明廳增加了公共區域的層次感。通常很多設計師都會將平面空間的中間點配置為客廳，本件作品較為有趣地方，則是將其規劃以餐廳旁的神桌為軸心點，軸線上的一端是靜謐的溫潤木質，原始材質的紋理嵌入鍍鈦金屬質面，以極致的細節，闡述居住者對生活的美感，又展現出每個面向的豐富表情。彼端則是平實好搭配的大理石材地面，強烈的對比也使空間在畫面有了不同的語彙，更巧妙地利用灰鏡天花，再次定義餐桌與空間的關係，區分了冷暖色調，擴展了空間的視覺度。看似一貫延伸的沙發以線板及天然石材變換作為機能區分，並透過櫃體的開放曲折營造了漸進式的空間轉場，進而營造出不過於繁複的微奢美學。

資料暨圖片提供-雅適登設計工程有限公司

3.甫入大門的玄關運用虛實交錯的格柵及屏風設計，創造室內吸睛度。

資料暨圖片提供-雅適登設計工程有限公司

4.往沙發背牆一眼望去，柔美線條的歐式線板即映入眼簾，接著便是有著鍍鈦金質面點綴的大理石紋展示櫃體，拉出牆面的層次感。

資料暨圖片提供-雅適登設計工程有限公司

5. 材質上調和冷調的石材與溫潤木紋，除了可以創造出家中不同的色彩，還能帶給居住者不一樣暖度的空間感受。

6. 貫串空間的大樑佐以鏡面材質妝點，隨著光線反射，創造出透亮的精品質感，也放大空間的視覺效果。

以個性渲染宜人完美住所

不同的寢臥風格總能反映出屋主的獨特個性，述說每位家庭成員在生活的日常存在著不同節奏的小調，但又呈現著空間的協調一致的主題。工藝細緻的主臥房與更衣間營造乾淨溫潤的風格調性，挑高的天花板更顯臥室的高度，穿插其間的鍍鈦金屬質面則點亮牆面，讓整體視覺感更形挑高，床頭牆融入男主人喜愛的日式格柵的虛實堆疊出大器質感，顧及未來婚後生活的便利性，主臥梳妝台全幅加寬，佐以黑鏡修飾給予未來女主人方便使用。

資料暨圖片提供-雅適登設計工程有限公司

7.微挑高的天花板讓主臥視線延伸，創造明亮寬敞的視覺效果。

資料暨圖片提供-雅適登設計工程有限公司

8.床頭牆納入男主人鍾愛的日式格柵設計為主軸，讓家裡有畫廊、飯店或餐廳的高級氛圍。

父母房導入歐式細膩手法，擔憂長者碰撞危險，床頭牆採用柔軟布繃設計減少碰撞危險，且將廁所門面巧妙隱身於床頭壁面造型中放大居家視野，窗邊的座踏設計成為午後談天休憩的美好一隅。女兒房導入現代簡約的俐落，帶入清涼柔和的蔚藍基調，闡述著女兒活潑的個性，背牆搭配金屬條與大理石材的點綴襯出清爽又簡單的氛圍調性。雙次臥在相似的結構基調下，呈現出截然不同的品味，微乎其微的細膩設計都是讓主人心安之處，讓回家成為每天最期待的時光。

資料暨圖片提供-雅適登設計工程有限公司

9.更衣室以收納牆、大理石吧台打造豪宅高質感品酩時光。

資料暨圖片提供-雅適登設計工程有限公司

10.床頭牆面採以天空藍色調為休息時間注入寧靜和平靜，搭配大理石紋及光帶，清爽又有質感。

SPACE NOTES

建築形式// 毛胚屋

空間坪數// 室內面積約65 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥x3

使用建材// 帝諾大理石、卡拉拉白大理石、不鏽鋼金屬鍍鈦、灰鏡、黑鏡、手刮木地板、大干木鋼刷木皮、歐式線板、繃布壁紙、噴漆