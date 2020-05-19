感受藍天碧海相融 頂級濱海豪宅別墅

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資料暨圖片提供-Sri panwa
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【DECO雜誌】

X25 Luxury Residences

頂級濱海豪宅別墅

斯攀瓦酒店（Sri panwa）是泰國的度假勝地之一，處於攀瓦角山脊沿線上海角之巔的斯攀瓦，俯視普吉島東南端的壯麗美景。佇立於悠悠海岸上，度假村內的所有房間及餐廳均觀覽迷人的海洋全景，其中一些別墅甚至坐享不間斷的300 度壯麗海景，感受藍天碧海相融的自然美普吉島。建築融合了當今熱帶的設計風格及以海洋為主題的室內裝飾，獨特的設計與普吉島的環境渾然一體，在簡單和樸實中為客人提供一個現代化的豪華住宅區。

資料暨圖片提供-Sri panwa
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全新的X25 別墅高聳於攀瓦角（Cape Panwa），四周盡是蒼翠的熱帶植物。X25 別墅的面積為1,275 平方米，最多可供八人入住，當中設有四間私人別墅，各附海景主臥室、寬敞客廳以及浴室；住客可於浴缸裡放鬆身心，欣賞無與倫比的美景。X25 別墅一共設有四個無邊際泳池，每個泳池都坐擁安達曼海（Andaman Sea）的壯麗風光，放眼望去盡是一片蔚藍汪洋。

資料暨圖片提供-Sri panwa
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別墅經精心設計，饒富現代感，締造了賓至如歸的奢華體驗。別墅的外牆選用藍色，室內設計則以感覺祥和的白色為主色調，與美不勝收的海景相配，加上少量充滿活力的紫紅色及青綠色裝飾點綴其中。住客可按需要預訂個別客房，或是預訂整棟設有四間臥室的別墅，別墅以公用游泳池、陽台及燒烤區為中心，成為各獨立客房的匯聚點，親朋好友可於此享受室外用餐之樂、欣賞壯麗的黃昏景色，並相約於日出時份，參加由斯攀瓦酒店駐場瑜伽大師主理的私人瑜伽課堂，一同迎接新一天的來臨。無論是舉辦家庭聚會，或是展開甜蜜浪漫之旅，X25 別墅都是理想之選。

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