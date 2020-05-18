六米恢弘氣勢樓中樓 體現當代品味提煉雅宅風範

【DECO雜誌】

當代品味提煉雅宅風範

Magnificent Modern

如何讓空間的美好價值與生命力，透過精緻優雅的舒適質感來呈現？在這戶有著六米高恢弘氣勢的樓中樓，設計師將現代時尚轉化為精彩絕倫的生活場景，透過精選的多元材質定調空間過人質感，輔以流暢的線條層次與畫龍點睛的微量古典元素中提煉層峰菁英的豐饒品味，並透過細膩觀察與體驗，融入居住者日常所需及對生活的想望，悉心打造溫暖，有生命力的家。

1.設計團隊兼具設計感、繁複工藝的客製化規劃且採用多重異材質混搭，顯得整體調性況味盎然。

對於已經是第二次合作的此案，設計師適切地把握住客戶的需求，本案為新古屋，由於現有的五房配置相當符合成員需求，因此設計師在格局微調的前提下，以屋主喜愛的現代簡約帶點輕奢華的空間為主軸，搭配紋理鮮明的石材、木皮板、鏡面與皮革襯底與大理石等多重異材質混搭，為這個六米高的空間，精心打造一座兼具親和力與時尚美感的生活容器。

極致工藝 砌造微奢品味

甫進門的玄關令人眼睛一亮，地坪鋪設霧面石紋磚，帶來明亮溫潤的足下觸感，皮革材質的個性屏風，採以東方如意的造型圖騰象徵吉祥圓滿的好兆頭，讓整個空間就像私人會所般的內斂而奢華，連同餐廳後靠端景牆面的壁櫃、餐櫃等，統一挑選明度、條紋皆醒目的胡桃木，搭配簡練黑色鐵件及裝設輕盈不沉重的間接照明，一氣呵成的巧思，讓鍾愛現代微奢調性的屋主倍覺耳目一新，當然也是屋主展示珍貴藝術收藏的絕佳舞台。

營造開闊視感空間

大器敞朗的客廳，以「綻放的玫瑰」概念擘劃，設計挑高二層樓的天花主題令人眼睛為之一亮，褪去直角帶來的銳氣更顯柔滑圓滿，銜接一至二樓的壁面運用菱形鏡面修飾，玫瑰金收框虛化醒目橫樑，造就仰角視野裡的豐富層次，電視牆以自然石材紋理四周包覆鏡面作為結語，賦予公領域恢弘氣勢，客廳與書房僅以柔軟皮革低背沙發微妙界定各自場域，書桌後方牆面局部作微退60 公分，使沙發和電視牆的動線更為流暢完整。屋主的好品味，從屋子裡多處擺設的家具、軟件、燈飾可見一斑，其中，客廳擺設的海灣型皮革沙發巧妙與弧形天花相呼應，而電視牆的水晶壁燈，茶几、藝術精品，或是女孩房的燈帶，亦與空間中流動的現代美感相得益彰。

資料暨圖片提供-星葉室內裝修有限公司

2.天花以綻放的玫瑰概念擘劃，呼應女主人溫柔婉約的個性，減去直角帶來的銳氣，更顯柔滑圓滿。

3.電視牆以自然石材紋理鋪陳，賦予公領域恢弘氣勢，同一面的皮革材質打開為收納空間，巧妙使收納於無形。

凝聚感情最佳所在

舒適的餐廳堪稱公領域中角色吃重的首席生活圈，石材打造的長桌不單單是用餐，也適合喝咖啡或靜態閱讀，從書房貫穿至此的展示櫃擺設紅酒等風情軟件，光帶輝映餐桌上方的藝術燈飾，低調華貴的情調魅力不言而喻，讓一家大小暫時放下手邊的3C 產品，在家中一起下廚用餐，遊戲或閱讀，無疑是最幸福的生活畫面。餐桌旁以灰鏡和石材結合的梯下儲藏室，以玻璃拉門輕盈界定，也能保持光影的自由穿透，梯台以灰鏡及石材的美妙銜接減少壓迫感。

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4. 以石材打造的長桌，成為家人凝聚感情的美好一隅。

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5.以石材打造的長桌，成為家人凝聚感情的美好一隅。

風情各異 盡享專屬私天地

有別於公領域剛硬沉穩之基調，主臥結合起居室的空間營造清雅調性的氛圍，天花板如同海灣概念帶出柔和層次，床頭牆面運用灰鏡跟皮革的排列讓氛圍柔軟而舒適，展示櫃架結合菱形造型的拉門營造輕度奢華氣息，擺放著夫妻倆在旅程中帶回的藝術品，更衣室以仿石紋系統板材打造游刃有餘的收納巧思，兩側皆保留光與視線的流通路徑，無形中也完成一條隨心所欲的內循環動線，體現使用者對家的深切期待。女兒房採用紫藕色繃皮及淺色石材，搭配出清新淡雅的感覺，除了大容量的衣櫃之外，透過一體成形設計巧思將書桌串聯梳妝台，賦予居宅更豐富的作息選項。

資料暨圖片提供-星葉室內裝修有限公司

6.主臥更衣室採用灰玻隔間，減少原本實牆面給予的壓迫感。

7.起居室中不管是大理石紋的電視牆以及菱形造型的拉門延續著公領域的輕奢華氛圍。

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8.衣帽間以仿石紋系統門板打造全室收納櫃，體現男主人喜愛的沉穩大器之感。

9.女兒臥室以紫藕色繃布搭配石紋牆面營造輕柔氛圍，內嵌的兩道燈帶讓整個寢臥空間更為通透明亮。

SPACE NOTES

建築形式// 新建住宅大樓

空間坪數// 室內面積約88 坪

室內格局// 玄關、客廳、佛堂、餐廳、書房、廚房、儲藏室、

主臥室、小孩房x3、客房

使用建材// 石紋美耐板、皮紋美耐板、皮革、灰鏡、灰玻、實木木皮、行雲流水大理石、山水墨玉大理石