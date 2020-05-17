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樹的社區中心 木緞纏繞的城市新綠洲

聯合新聞網 / DECO TV
攝影者-Martin Mischkulnig 資料暨圖片提供-Kengo Kuma & Associates
攝影者-Martin Mischkulnig 資料暨圖片提供-Kengo Kuma & Associates

【DECO雜誌】

澳洲。木緞纏繞的城市新綠洲

The Exchange

位於雪梨達令廣場（Darling Square）的嶄新地標建築The Exchange，是日本建築大師隈研吾在澳洲的第一件建築作品。這座樓高六層的螺旋型巢狀建築物，建築團隊稱其為「樹的社區中心」（木のコミュニティセンター），其內匯集了市場大廳、圖書館、托兒所以及餐廳…等不同功能的社交場所，提供周邊社區所需的日常生活機能，而與鄰近的高樓層集合住宅相對比，建築團隊希望The Exchange 能夠與達令廣場周遭的街道景觀融為一體，創建出一個低姿態的、柔韌且溫暖的親和型建築。

攝影者-Martin Mischkulnig資料暨圖片提供-Kengo Kuma & Associates
攝影者-Martin Mischkulnig資料暨圖片提供-Kengo Kuma & Associates

達令廣場位於雪梨達令港（Darling Harbour） 的中心位置，Kengo Kuma & Associates 在2016 年首次公佈了The Exchange 的建造計畫，該計畫被視為達令廣場的重點建設。建築大師隈研吾表示，在初始規劃時，The Exchange 就被定位為一個地標性建築，希冀可以從不同的位置與角度辨識其存在，「我們的目標是儘可能的創造出一個向訪問者完整公開的開放性社區型建築，而這樣的設計理念體現在圓形的幾何建築量體上，創建出了一個可以從不同方向進入以及辨識的建築。」從歷史角度看來，The Exchange 所在地的達令港最初是商業交易重鎮，也是市場貿易的焦點中心，The Exchange 以2 萬片米淺色木材，像緞帶一樣纏繞包覆著主建築體，如此充滿活力且令人興奮的展示外觀，也正隱喻了此地商業市場貿易的活絡姿態。

攝影者-Martin Mischkulnig資料暨圖片提供-Kengo Kuma & Associates
攝影者-Martin Mischkulnig資料暨圖片提供-Kengo Kuma & Associates

環繞外觀的木板尺寸皆經過精密的數值校準，並運送至現場實地組裝，可隨意彎曲的木片所展現出的蜿蜒弧線，與周圍建築俐落方正的現代風格外觀呈現對比反襯，宛如一個燕窩的巢型建築，架構起了內部柔軟的空間。建築團隊並沒有忘記The Exchange 的存在機能是一個社區活動中心，所以為了能夠迎合並滿足周邊社區的日常生活，市場大廳所處的一樓，可自由開關的玻璃帷幕創造出了一個與外界接軌的透明開放空間；木製的螺旋立面則延伸至廣場，除了營造出令人驚嘆的優雅視覺景觀之外，更扮演了遮陽棚的角色，適度地為往來路人提供了一方遮蔭之所；托兒所、公共圖書館與餐廳等社區需要的機能場所則被設置在較高的樓層，而隨著在不同樓層移動，不論是內部或外在的視野景觀也不斷的轉換。擁有獨特外觀的The Exchange 的存在就好像是城市中的綠洲，不僅豐富了周遭社區居民的生活，更提供了一個心靈的休憩之所。

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