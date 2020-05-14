【DECO雜誌】

Light & Bright

邂逅愜意生活 北歐淡彩智慧宅

一般屋主對於裝潢新家概念通常很模糊，總是不知道從何下手，而如何規劃理想中長久生活的空間樣貌，設計師便成為非常重要的關鍵環節，透過聊天談話獲得屋主對家的想像，進而創造最宜人的居家溫度。負責此案的歐德設計師王瑜甄，收集了不少圖片給予本案男主人作為裝潢的參考資料，其中清爽不造作的北歐風深受男主人喜愛，而從事科技業的他希望能有一個便利性極高的智能居家環境，在經過一次又一次的溝通與討論後，打造出溫暖舒適的北歐智慧宅，光看照片就能感受到溫暖舒適氛圍。

格局微調 架構寬敞無礙視覺感

由歐德設計師王瑜甄所籌劃的單人住宅，有著50坪的寬綽中大尺度，在屋齡新以及採光條件優異下，為了不壓縮既有的朗闊視野，拆除多功能書房一面隔間牆，僅以櫃體區隔，打造客餐區、休憩區互為景深背景的一體連貫性，並用歐德系統櫃修飾掉一般現成家具遮不住的樑柱，巧妙形塑開敞的生活視野，而環繞通透的落地大窗讓光影恣意穿透大廳，塑造明亮無壓氣息，讓人一眼就愛上如此的絕佳景致。

簡練木質 圍塑清新北歐生活

風格演繹上，設計從男主人喜愛的淺色木紋與石材元素為主軸，搭配大理石紋、白色鐵件、簡約現代燈飾及北歐藝術品等材質與軟裝，烘托獨有自然清新氛圍。回到家打開門第一眼就是清爽有序的空間，穿衣鏡結合木作櫃體，營造出充滿便利與明亮的使用效能，且巧妙遮飾後方配電箱。客廳以電視牆為中心的配置規劃，以拼接撞色讓主牆充滿視覺張力，帶有紋理的灰色調珪藻土，輔搭溫潤淺木質，使其在光影折射下富含優雅層次律動，塑造現代意象，活動家具建構出生活重心區域，並以可移動式家具為主，讓客廳更能靈活運用。用餐區延續客廳的木質感，想要來杯咖啡享受悠閒氛圍，也可轉移至此換個地方換個心情。

資料暨圖片提供-歐德集團

資料暨圖片提供-歐德集團

緊鄰著廚房的多功能書房是男主人最常待的空間，利用簡單的三個元素：層板、木紋與系統門片的設計帶出線條感，臥榻搭配掀床設計可收納多餘雜物，也展現歐德系統傢俱為坪數較小的臥室創造最大效用。大量藏書與資料整合就交給後方的木頭櫃，仔細觀望，上端以白色鐵件與橫樑連接的收納區，一併達成收納願望以及樑柱帶來的壓迫感。全室搭配智能家居系統的整合，打造便利性極高的環境，能以聲控或是遙控器調整各項3C 產品，輕鬆為男主人分擔家務事。

資料暨圖片提供-歐德集團

悠然恬靜 挹注家的幸福感

寢臥同樣藉由白、灰、木頭色調，鋪述柔和而舒緩的基底情調，為維持臥房的整潔度僅放置一張舒適大床，具有設計感的燈具在點亮空間的同時，也將生活品味輕巧置入其中，讓臥室場域充滿都會質感，而其餘的房間作為孝親房及客房，便於北上的雙親在此休息。屋主一家的東西不多，只採基本收納為主，且盡量保有自然簡單的收納空間，臥房衣櫥聰明搭配開放式層架，可將常運用到的物件放置於顯眼處，滿足日常穿搭的需求。

資料暨圖片提供-歐德集團

資料暨圖片提供-歐德集團

現代人的生活每天接收大量資訊，塞滿滿的日程表令人幾乎連停下來喘口氣的空檔都沒有，家是一個最常停留的地方，讓人心靈平靜的最佳場所，歐德設計師王瑜甄希望可以透過每一次的設計，營造專屬於居住者溫度的舒服小窩。