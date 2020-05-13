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熠熠生輝的新古典風格寶石 優雅的當代別墅設計

聯合新聞網 / DECO TV
資料暨圖片提供-Katharine Pooley
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【DECO雜誌】

卡達。熠熠生輝的新古典風格寶石

位於卡達首都杜哈的The Pearl Villa 是由國際知名的英國室內設計師Katharine Pooley 傾力設計。這座壯觀的別墅坐落在珍珠島（Pearl Island）上，歷經5 年建設，面積達930 平方米，不論是外觀設計或是內部裝潢皆擁有強烈的新古典主義歐洲風格，彷彿一顆鑲嵌於波斯灣畔曖曖含光的珍珠，與藍寶石般清澈的海水交相輝映，讓人移不開眼。

寧靜流動的當代奢華感

設計師Katharine Pooley 的設計初衷是創造一種當代奢華感，不同房間的環境氣氛流動變化，同時又能保持整體上的一致。設計受周圍海洋景觀的啟發，散發出寧靜的優雅氣質以及永恆的奢華感，而傑出的歐洲工藝貫串了所有的設計細節。Katharine 選擇的織物和材料反映了柔和的色彩主題，結合了奶油色、象牙色、灰色和藍色。設計團隊採用了華麗的薩凡藍和卡拉拉大理石，以真絲、羊絨製成的內飾和皮革流蘇，營造出一種充滿當代風格的低調優雅。珍珠別墅除了陳設專門委約創作的藝術佳作，Katharine 和她的團隊還精心挑選了訂製的裝飾設施和建材。

為了強化新古典主義的外立面效果，設計師採用了簡潔的當代設計，在雙倍挑高的入口門廳懸掛了一盞定制吊燈。這盞由Katharine 親自設計的枝形吊燈，每一塊水晶都是在捷克共和國經由手工吹製的，其抽象的形式總是讓人聯想起水的流動性和輕盈感。餐廳內絢麗的枝形吊燈懸掛在6 米長的訂製餐桌上方，由250 件精美的骨瓷和黃金手工雕琢而成，就像是飄逸的微風吹過樹葉。鴿子灰色漆制框架內鋪著Fromental 品牌的手繪絲綢壁紙，垂直的線條筆觸就像是絲絲落雨；主人臥室裝飾著精緻的藝術品和工藝品，床頭板牆上的灰色筆觸之間夾雜著手工縫製的金線。在臥室，手繪或Fromental石膏效果的絲綢壁紙營造出一種寧靜肅穆的氣氛和女性氣質。

資料暨圖片提供-Katharine Pooley
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完美平衡色彩的優雅設計

設計師巧妙地將一種舒適而悠閒的生活方式融入別墅的所有空間。家庭影院採用天鵝絨內飾，點綴著深酒紅色的抱枕和厚長絨真絲地毯，營造出舒適、華貴的空間。在地下遊戲室，一位英國工匠按照Katharine 的設計雕刻了撞球桌，房內金色和酒紅色的裝飾所造成的富麗而頹廢的感覺，被青銅灰色、海軍藍、鉑金和象牙色成功消抵；別墅後方設有寬敞的陽台空間，與主臥室套房毗連。主要的娛樂空間連接著底層的園景露台，之後穿過綠松石色的無邊泳池，就能來到別墅私人專屬的純淨白色沙灘。別墅位處珍珠島的最佳地理位置，俯瞰著廣闊的海洋。

資料暨圖片提供-Katharine Pooley
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Katharine 還將自己旗下品牌Katharine Pooley Boutique 系列產品和配飾融入珍珠別墅的設計中。在一間男性氣質的套房中擺設著象牙色的粗皮桌上用品，正屬於Katharine 的設計系列，而休閒區的銅製咖啡桌上則裝飾有品牌的個性配飾，在別墅整體的優雅和當代設計中充當了點睛之筆。設計師與其團隊在珍珠別墅創造了一種當代奢華的設計，注重最微小的細節，將別墅的眾多不同房間和空間以一種自然的流動感連接起來。Katharine 還巧妙地借助大窗戶引入自然光，讓陽光在空間中傾瀉。整個過程中使用的材質和色調實現了完美的平衡和輕盈感，在珍珠別墅創造出一種永遠優雅的當代設計。

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