【DECO TV編輯部】

奇幻唯美前所未見！美髮藝廊新體驗！

以各式髮型為主的門面塑造，多數時候都是建立自身第一印象的關鍵！而遍佈台灣大街小巷的美髮沙龍，也就成為無論男女老少都勢必頻繁造訪的商用空間。但一樣都是美髮店，根據來店時間跨度、商家所提供的空間感，消費者可能會接收到截然不同的使用者經驗，但大家一定沒想到的是：透過傑出設計團隊精心打造，日常生活中很常見的連鎖美髮沙龍，居然可以如此奇幻唯美，在短則半小時、長可達半天以上的停留期間裡，就如同享受了一次無與倫比的極致假期！

「島嶼」長列古典黑色框鏡與柔軟皮革單椅質感不凡，美麗綠植加上燈光令人心情大好，工作者與消費者同時受惠。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「離憂」將座位前必要的長立鏡加以美化成為連續面裝置，同時兼具延展視野與折射光影之美。

身為國內知名美髮連鎖沙龍，在全台總數多達三、四十家的分店裡，其中就有不少由YHS DESIGN設計團隊主導產出的傑出商空作品，而分別命名為「離憂」和「島嶼」的兩個案例，更是被廣大品牌粉絲們奉為朝聖熱點的經典示範！

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「離憂」將入口範圍往後退，並設置半高大理石屏風，極度溫潤鮮明的自然紋理，實際上也肩負動線導引。

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「島嶼」黑灰白打底構圖的「島嶼」，流露低調隱秘的華貴氣息，滿室生機盎然的綠植堪稱靈魂元素。

分別由複層傳統角間街屋與單層老舊商辦大樓改造而成的這兩案，負責統籌的楊煥生、郭士豪兩位建築／設計師，以其建築、空間規劃專業與獨到審美，擷取大量木雕、金屬構件與生機盎然的綠帶植栽等元素，賦予空間世外桃源般的美妙能量，另結合視覺語彙、色相和燈光情境刻劃，營造宛如置身島嶼綠洲、或雨林般超擬真的大自然氛圍，訪客置身其中享受師傅精妙手藝同時，也迎來一次深刻且新鮮的全官能體驗。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「離憂」大型木雕經過大膽分切、精細重組，打破原有的「相」與「量」，成為一種新穎的裝置元素。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「島嶼」案中以中央的花壇綠島為界，形成店內流暢的口字形動線。

開放景深＋循環動線 高效能空間分配

雖是同一品牌連鎖，但兩家店的外顯風格卻迥然不同，每每形成醒目街景亮點。不過這兩處個案前身，皆是不起眼的老舊街屋和商辦大樓，外加屋況不好且機能缺乏，包括收納不足、基礎管線殘舊不堪負荷以及舊大樓排水、給水不佳等等，所以整體改造第一步，就是從紮實的基礎工程更新開始。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「離憂」經過重新解構、拼組，數量龐大的木雕元素，成為空間吸引路人目光的焦點。

「離憂」案址為獨棟角間街屋，窄長縱身本就規劃不易，設計者巧用曲折迂迴技巧，把入口內退，機能往後藏，創造吸引力強的往後延伸動線，同時劃分機能單元區塊，讓狹長空間也能獲得最佳坪效，此外，全區刻意塗裝大範圍黑色以壓低場域色溫，天花板框架系統增加仰角層次，而濃淡鮮明的重點聚焦光源，則可凸顯重點裝置元素-木雕本身的立體感與聚焦力。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「離憂」以傳統街屋改造而成，善用鐵件立屏兼作通透隔間，同時與天花板木構件相呼應。

「島嶼」則是誕生了全台相似類型室內空間中，規模最大的雨林生態植栽區，有別於佈置上常見無生命的塑料植栽，店內所使用的綠植皆是經過精挑細選；適合於室內養殖的熱帶植物，搭配口字形開放循環動線，讓每個座位都擁有最佳觀景視角。相同的全場黑色輪廓，搭配地坪大面積黑白系馬賽克拼花，將當代最時尚的綠金美學演繹得淋漓盡致！

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「島嶼」座位前後都被濃濃綠意環抱，置身其間宛如秘境中的世外桃源。

與「離憂」相比，「島嶼」更重視陽光、空氣、水等生命元素的表現，其中牽涉到雨林系植物對水的依賴性高，因此除了植物品種嚴格挑選，還包含物理學水循環應用，以創建一座如同遺世獨立的島嶼綠洲，空間中寧靜且清新的高涵氧氛圍尤其令人心曠神怡！

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「島嶼」堪稱全台相似類型室內空間中，規模最大的雨林生態植栽區。

別出心裁的元素運用

「島嶼」中最佳主角首推生機盎然的熱帶綠植，衍生大自然的強大療癒性，開放空間搭配雙向介質，保有流動性和活絡層次，地坪大面積揮灑的細膩馬賽克拼花同樣吸睛，特別是黑白系的花卉圖像精緻靈動，與植物的綠、室內量體穿插的香檳金相互輝映，設計感和高級感兼容並蓄。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「島嶼」噴塗成黑色仿夜幕的天頂，實際上有多重機電管徑縱橫其中，無形中成就美麗綠植的絕佳背景。

「離憂」所使用的大量木雕構件堪稱前所未見，總件數破百的量，加上類似自創拼圖概念運用，將木雕量化解構為空間組成，歷經重新拆解、拼組工序，將完整或不完整的木雕元素，以不同手法遍佈店內各個空間單元，藉著遠跟近、大跟小的對比，不特定凸顯某個個體，而把重點放在營造「數大便是美」的整體空間感，不過當人們視覺拉近時，依然能觀察到木雕本身的細膩工藝之美。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「離憂」木雕尤其是以花鳥圖像為主，除了濃郁藝術性，容易拉近人與人之間的距離外，也樹立鮮明空間

高感光藝術性 提升品牌辨識度

以往室內植生牆養護成本偏高，因此「島嶼」規劃融合多項物理力學、特殊工法，以強化排水性、濕度、循環力與生態永續，地面選用的拼花馬賽克磚除了好看，更重要的是考量多人踩踏的耐磨度、好清理，而「離憂」大量投放的木雕元件本身造價就高，無論解構或重組裝置都只有一次機會，不能重來也不允許浪費，事前的沙盤推演不可或缺，由此也能觀察到設計團隊在規劃與施作過程中，所展現的過人精準與小心翼翼程度。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「島嶼」自然光與室內照明在晝夜間變換，綠植安靜的生命力，賦予情境源源不絕的承載。

資料暨圖片提供-YHS DESIGN 楊煥生設計事業有限公司

「離憂」店內幾何型態木構架豐富仰角層次，接續牆面紋路，模擬天花板往下溢流到地板的行雲流水之美。

從傳統街屋、刻板商辦，華麗變身如同主題美術館的風格展演，仰賴大膽構思與多重高感光藝術元件的相輔相成，像是以花鳥圖像為主的金黃系木雕、幾何型態木構架，模擬天花板往下溢流到地板，如同浮雲的仿石紋述說舒緩迷人的行雲流水之美；理性鐵件框架、浮島花壇兼作彈性介質等等，美感、自然、工藝、空間、感官舒適性從此水乳交融，既能片刻尋幽訪勝，暫離都會喧囂與繁重壓力，更是極其難得、身心靈俱美的感官體驗。

「離憂」黑灰白與金向來是最相襯的色相組合之一，而訪客也能近距離欣賞木雕藝術的細緻和溫度。

「離憂」人們對空間感知是多面向的體驗，而「離憂」座位區鳥瞰，最能說明三度立體的美感呈現。