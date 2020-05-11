以環保永續發展為基礎 瑞典最高木造建築

【DECO雜誌】

Kajstaden Tall Timber Building

瑞典最高木造建築

Kajstaden Tall Timber Building是瑞典建築事務所CF Møller Architects新近完成的設計作品，建築物位於瑞典中部梅拉倫湖畔的城市韋斯特羅斯（Västerås），距離首都斯德哥爾摩約一百公里，其結構完全由CLT（Cross-Laminated-Timber）建造而成，Kajstaden Tall Timber Building 也因此被稱為瑞典最高的木造建築。

所謂的CLT，是Cross Laminated Timber 的縮寫，又稱為「縱橫多層次實木結構積材工法」，是近幾年才臻至成熟的建築新工法，將木材或再生建材經過處理後，具有耐候、一小時耐燃及防白蟻⋯等功能，同時兼有低碳環保永續性的經濟價值，是未來綠能建築的趨勢工法，在台灣比較知名的CLT 建築是位於台中的台灣森科總部大樓，此建築同時也是台灣第一座由CLT 工法製作的木造建築。

攝影者-Nikolaj Jakobsen資料暨圖片提供-CF Møller Architects

因為木材具有再生可回收的特質，且碳足跡比其他傳統建築材料（例如混凝土）還要低，除此之外，大部分的人都相信生活在木製建材當中對居住者的健康有所助益，CF Møller Architects 希望該結構能夠成為「該地區的指標性建築與未來永續發展的基準標竿。」事務所的可持續性發展部門經理Rob Marsh 解釋道：「在建築物的整個使用壽命中，使用實木代替混凝土可節省的二氧化碳總量約為550 噸。」合夥人Ola Jonsson 也補充道：「Kajstaden Tall Timber Building 是該地區建築歷史的新篇章，因為它是瑞典目前最高的實木建築，而且透過研究項目及事務所目前其他的木造建築項目，我們專注於創新，並為開發木製高層建築的方式做出了貢獻。」傲然挺立的於湖畔邊的木造建築無疑為未來的建築趨勢提供了更環保且多元的選擇。