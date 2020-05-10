竹棚文化精巧展演 全新演繹高級鞋履及精緻皮具

【DECO雜誌】

Bamboo Beauty

竹棚文化精巧展演

香港。Loro Piana Rare Walk K11 Musea 專門店

精品品牌Loro Piana 於香港尖沙咀 K11 Musea（K11 人文購物藝術館）開設全亞洲首間鞋履專門店。Loro Piana 所出產之高級鞋履，向來採用世界最上等原料及堅持以歷史悠久的超卓工藝，配合時尚的設計聞名於世。這次香港Rare Walk 專門店將會展現一系列的高級鞋履及其他精緻皮具。品牌廣為熟悉的「White Sole 休閒鞋」及「360 LP Flexy Walk運動鞋」系列以全新演繹方式進駐K11。此外，品牌的 Extra Pocket 小牛皮包款亦推出訂製配飾，提供獨一無二的英文字母組合配件，盡顯個性。

位於尖沙咀K11人文購物藝術館的Rare Walk 專門店之設計靈感源自擁有千年歷史的中國竹棚文化。

位於尖沙咀K11 人文購物藝術館的Rare Walk 專門店之設計靈感源自擁有千年歷史的中國竹棚文化。竹棚被視為傳統而精巧之建築技術，襯托品牌珍貴稀有的上乘原料─喀什米爾，剛柔並重地展現出陳列架上的產品。整個空間生動地重現港式建築風格與技術，細說富有香港特色的故事。竹棚架後的細節同樣不容錯過：雅緻的織品，細膩地描繪出香港的郊野景色、展現出繁華都市的另一番風貌。

資料暨圖片提供-Loro Piana

設計融合本地的創意文化，同時體現了從傳統逐漸蛻變出來的時代感。

資料暨圖片提供-Loro Piana

「360 LP Flexy Walk 運動鞋」系列更首次於店內提供私人訂製服務。

設計融合本地的創意文化，同時體現了從傳統逐漸蛻變出來的時代感，兩者巧妙地配以竹子非凡的柔韌性，象徵品牌歷年來從鞏固的根基上不停地革新，成就引以為傲的精巧工藝。Loro Piana Rare Walk K11 Musea 專門店秉承品牌義大利優質製作的傳統、以及動人的故事，融合創新的風格，為品牌添加一個重要的里程碑。

資料暨圖片提供-Loro Piana

竹棚被視為傳統而精巧之建築技術，剛柔並重地展現出陳列架上的產品，整個空間生動地重現港式建築風格與技術。