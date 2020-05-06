低價預算必看 輕裝小改造文青風公寓

【DECO雜誌】

輕裝小改造文青風公寓

此設計項目是一棟位於以色列雅法，屋齡約有60 年的老舊公寓，業主買下是為了投資，因為預計在三年之後就將進行改建，過渡期間只能出租，所以業主並不想花費太多的資金在重新裝潢，當地室內設計師Eliat Da 就在有限的預算之下，進行了最小限度的結構變更，同時以較為低價的建材與家具進行室內翻新工程。

「由於不能掌握未來承租者的身分，所以新公寓的空間勢必要同時符合一個家庭或者是單身貴族的使用需求，」設計師說道：「目標是希望打造出一個開放、明亮且通風的居住環境，並且擁有舒適宜人且具現代風格的公共區域，當然，適當的倉儲空間也是絕對不能省略的。」於是原本的起居室與封閉式陽台之間的隔牆被完全拆除，創造出一個更為寬敞開放的生活場域，設計師在此區增設了一個靠窗的平台，只要擺放上幾個軟墊抱枕，就是一個可坐可躺的休憩區。

攝影者-Peled Studios資料暨圖片提供-Eliat Dar

公寓原本有的一些特色元素，如混凝土樑柱與磚牆都被保留並予以修復，地板則被拆除之後改鋪設上更為符合室內風格的橡木壓製人字形地板；此外由於有限的預算，設計師無法變更原本汙水管的管線位置，只能重新配置廚房，「我設計了一個雙面的木工牆，這是整棟公寓的核心元素，並在牆的中心點鑲嵌了一塊113*208 公分的鋼化玻璃，區隔出前方廚房與牆後浴室，劃分出兩者的區域，而浴室的光線可以藉由玻璃滲透到烹飪區域，讓整個空間更顯明亮。」室內的家具與擺飾也以簡約風格營造出一種清新感，絕對能滿足大部分租客的生活需求。