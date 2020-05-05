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紙的顛覆與構築 Terforation雕塑主題展

聯合新聞網 / DECO TV
資料暨圖片提供-Bluerider ART
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【DECO雜誌】

紙的顛覆與構築

德國雕塑家Angela Glajcar曾接受知名英國雕塑家Tim Scott 的指導，做為一位前衛雕塑家，Angela Glajcar過去以鋼鐵、木質或玻璃纖維等材料主要創作，近年則專注在使用「紙」 的材質來創作。她的創作理念，除了探索紙這個媒材，具有顛覆傳統及其構築空間的雙重特性，透過紙作品本身，帶來的質量色系、改變空間光影變化及氛圍。她使用特殊紙，跳脫傳統對紙細膩、柔軟的觀念，筆直銳利的邊緣，呈現幾何塊面及延伸性畫面，也讓原有空間創造出新的想像。展出的場域，不只限於美術館等公共空間，也在其它讓藝術物件具有特殊意涵的空間，像是教堂與紀念館，她的作品改變觀者在這些特別空間的觀看方式，產生奇妙的視覺體驗，雖是非宗教性的雕塑，卻能從空間中產生嶄新的視角觀點、令雕塑展現特有的多重能量。同時，紙作為材料，吸收了周圍環境的光與色，因溫濕度產生捲曲，擁有一種暫時性的變化，Glajcar 讓紙自由地飛翔在空間中，綻放它的姿態及溫暖。

此次於Bluerider ART 台北敦仁舉辦的《Terforation》（紙的顛覆與構築），展出藝術家自2015 年起，以紙做為雕塑主題的《Terforation》系列。「Terforation」一字源自拉丁文的組合：Terra 土地、Foramen 孔，透過紙的裂孔表現光影與空間關係。此次個展的主要作品，包括一件長達六米、由二件三米紙雕組合而成的作品，自展場正中懸吊、懸掛的紙張連續重疊，並撕裂其中部分區塊，撕裂痕跡通過層層疊疊的光線折射，在紙邊緣及表面上產生了戲劇性的光影效果，紙張邊緣線條相對銳利，與內部撕裂的空間產生了強烈的衝突感，和動人的韻律感，另外包括七件中小不同尺幅單一無版次作品，展現多樣型態紙雕塑。

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