藉由設計與環境對話 構築輕盈無壓的居住環境

【DECO TV編輯部】

構築 輕盈、無壓的自在精神

如何藉由設計與環境對話，造成居住者在心靈感受上的富饒，而不依靠豪華風格，來為宅邸品質重新定義，是群暉設計團隊認為的設計目的。

在“客製化“這樣一個思考上，針對成員需求各自喜好，各有不同，延續群暉設計團隊一直以來對於空間的堅持，力求塑造一個內與外融洽並存的生活環境，才是空間規劃過程裡首要的重點，繼而置入自然寓意的主題與經驗，並與周圍形成的環境融合和諧。

資料暨圖片提供-群暉設計團隊

資料暨圖片提供-群暉設計團隊

無論商空規劃或住家設計，群暉設計團隊除了考量空間配置之外，細膩的工法與質感呈現也是相當注重之處，尤其住宅設計，針對收納規劃的有效安排，讓瑣碎的生活物件可以充分被安置，同時也能保持空間的完整度。刻意融入象徵自然質樸的原木材料，確保安定感與舒適度，隱喻著在都會中也能享有返璞歸真的旨趣。而在商業空間的表現上，除了著重自由度，以抽象、非具象的語彙思考，安排創意的情境、舞台，轉述空間故事的原相表現。

資料暨圖片提供-群暉設計團隊

資料暨圖片提供-群暉設計團隊

從不斷的旅遊與電影裡場景與角色的激盪，或是從每一次的閱讀當中，都足以讓創意思維不斷泉湧而現…每每與屋主經過溝通討論後，群暉設計團隊都會給予空間一個主題，衍生成為設計的根本，串連與維繫立面元素或造型機能的發展，引導屋主以及家人之間對於生活經驗的期許。

資料暨圖片提供-群暉設計團隊

在經手許多案例的過程中，群暉設計團隊在規劃老屋翻新時候總給予空間明確的秩序感，透過隱藏或開放機能與動線，或從顏色與比例彰顯的表情中，探究生活裡的種種可能…在一些案例中，也會透過設計，將一些紋理明確的材質透過其顏色與特質，藉由比例的拿捏，運用在一些細微處，使家庭成員或來訪的親友在空間活動的過程裡，可以輕易的感受到設計帶給生活上的舒適與專屬性。

資料暨圖片提供-群暉設計團隊

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整體的設計範疇中，群暉設計團隊藉由材質的延伸語彙，凸顯空間的風格、概念與設計，刻意選擇自然材料，順勢增加安定感與舒適度，讓居住者在都會中也能享有樸實純粹意境的自然空間。不強調風格或是繁複語彙的修飾，而是將設計表現在調整、滿足生活的概念中，使得空間展現出高度的舒適感與居住者的個性態度，營造出合宜的品味及調性。

資料暨圖片提供-群暉設計團隊