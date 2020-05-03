【DECO雜誌】

飯店設計美感再昇華

宛如藝術雕塑的優雅衣桿

建築工作室Red Deer 和設計師Jan Hendzel 攜手為英國赫特福德郡一家翻修過的飯店開發了一系列的吊衣桿，這些乍看之下宛如雕塑作品的衣架採用精細的手工製作，每一個細節都獨一無二且充滿藝術美感。

合作的緣由在於Red Deer 的設計團隊為這間位於切森特的Birch hotel 進行了一系列的翻修工程，將原本喬治亞風格豪宅注入現代氣息，翻新的空間包括了一個共享辦公室、兩間餐廳、一個陶瓷工作方以及烘焙坊，設計師Jan Hendzel 則是被賦與開發並生產擺放在客房中的吊衣桿，使其更能融入整體房間風格。Red Deer 的設計團隊找來了陶藝創作者Emma Louise Payne 以及設計師Charlotte Kidger 一同加入這個開發設計項目，Jan Hendzel 則是另外找來了金屬工匠Lucie Naujalis 一同加入這個合作團隊，Jan Hendzel 表示，「在與Red Deer合作的階段我們就建立起了一個共識，創建一個可以負責不同細節與部件的設計團隊，然後每一個人皆各司其職，專精在自己專長的領域之上，我們告訴藝術家按照他們平常創作的方式進行，最終我們得到了許多有趣且獨特的作品成果。」

攝影者-Fergus Coyle資料暨圖片提供-Red Deer、Jan Hendzel Studio

工藝設計師Charlotte Kidger 使用廢棄塑料與特殊染色的樹脂混合製成出彩色球狀或藥丸狀的固定基座，他將材料分層注入模具中，以產生多色的分層效果；陶藝創作者Emma Louise Payne 製作了一系列用於擺放鮮花的陶瓷器皿，Lucie Naujalis 手工打造的銅製容器則被用來收納飾品或貼身物件等雜物；Jan Hendzel 的工作室成員負責製作由無花果以及白蠟木壓製而成的木架，這些木材皆在英國種植，且從永續發展的植木林場中採購，而這個木架也是唯一標準化生產的配件，搭配上其他藝術家的創作，使120間客房中的吊衣桿都具有自己獨特的風格，也更提升了客房空間內的藝術質感與人文氣息。