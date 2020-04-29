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低調奢華新古典 線條美學架構甜膩倆人世界

聯合新聞網 / DECO TV
資料暨圖片提供-歐德集團
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【DECO雜誌】

低調奢華 新古典

線條美學架構甜膩倆人世界

受到西方浪漫主義的影響，美式居家裝潢越來越受到大家的青睞，而近幾年以簡潔為主的現代風加入後，造就簡約大方的美式風格也深受眾多屋主的喜愛，本次歐德設計團隊便以浪漫的新古典為基底，穿插屋主喜愛的鄉村與低調奢華語彙，精心打造成一座迷人新天地！

這一處位於土城的新成屋設計案，是經由設計師的舊客戶介紹，討論初期，設計師請屋主找尋喜歡的風格照片，並透過擺設的家具推演格局上的設計，因此初步定調為新古典風格中帶低調的現代風質感，運用不同材質表現層次感，整體傳遞出生動的空間表情。

質樸感描繪新古典居住態度

走進空間之中，處處充滿了古典的印記：線板、木質地板、雕花傢俱⋯⋯等，整體配上莫蘭迪粉色使空間多了些溫度。玄關轉角的上下櫃提供大容量的收納彈性，木作踢腳板勾勒出新古典語彙。天然石材帶有天然金沙紋路的電視牆點出現代感，讓居家擁有高質感的享受，共享美食的餐廚區是設計中相當重要的一環，精緻的雕刻家具成為了實用兼具質感的靈魂配備，其中再搭配花草植裁，就能營造出古典浪漫的田園鄉村風。臥室使用灰色調的莫蘭迪藍為主色調，散發平和的感覺，也稍微降低藍色的冰冷印象，讓人不自覺的放鬆，考慮到以後極可能成為親子房，歐德設計師設置可移動式床組，讓空間較能靈活性的運用。屋主選用的歐德低甲醛的綠建材傢俱，能打造安全健康無毒的環境，使用起來易清潔、不助燃可以耐高溫到 220 度。歐德設計師更表示，在施作工程時一定都會用集塵袋，讓空間保持乾淨、無味，改裝完之後就能直接入住。

資料暨圖片提供-歐德集團
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穿透設計 創造住宅靈活彈性

屋主希望藉由裝修將格局進行部分微調，符合平時的使用習慣，因此設計師規劃可獨立也可開放的廚房、視覺自由穿透的工作書房⋯⋯等等，賦予更開闊的空間感，而散佈不同空間的系統櫃皆自出歐德傢俱，質感精緻且提供強大的收納機能。玄關右手邊設置隱藏式收納櫃，利用系統門板打造和牆壁一體成形。經過玄關即進入餐、廚區域，考量原格局有巨大橫樑結構柱壓迫視覺，設計師使用吊頂鋪平來隱藏橫樑，餐桌與廚房選用鐵件拉門做區隔，除了阻隔油煙還能提升視覺層次，霧面與透明交錯的窗面保有自由穿透的光影流動，能清楚觀望客廳的狀況，而客廳與臥室設置多個插座增加實用性。因男主人喜歡打電動，房間在經過格局的調整後，讓男主人享有私人領域，不會干擾到在客廳看電視的女主人，完美放大夫妻倆的生活空間，如此溫暖又舒適的風格設計讓人想一直待在家裡，這樣的溫馨感無可取代！

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