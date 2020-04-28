珠光粉與海藍色為基調 旖旎流光詮釋法式優雅

【DECO雜誌】

旖旎流光詮釋法式優雅

源自法國的現代珠寶品牌FRED斐登日前首度登陸台灣，於台北101 一樓揭幕全台灣第一家精品店，甄選南法風情現代珠寶，悉心點綴當代都市女性頸腕指尖。精品店設計秉承FRED斐登全球店舖視覺風格，又一都市女性沉浸於FRED 斐登品牌創始人光線與色彩美學中的光彩空間。

左圖：品牌創始人Fred Samuel 先生在光影的啟發下，不斷探尋寶石魅力。右圖：FRED 斐登最新精品店於台北101 內獨辟一隅。

FRED斐登最新精品店於台北101 內獨辟一隅，以清新淡雅的珠光粉色和溫柔的海藍色為基調，展現女性如水般的晶瑩與柔美的同時，將賓客引入擁有蔚藍海岸和明媚陽光的南法勝地。流線造型與圓潤剔透的陳列櫃在自然光線與室內燈光設計的交錯搭配下，將現代珠寶的華美簡約與法式優雅淋漓呈現。而精心設計的動線引導與巧妙無形的功能區分，既賦予賓客充分自由探索的購物空間，又方便都市人在繁忙間隙一覽品牌全系列珍品。

貫徹FRED斐登全球店舖的法國南部風情，台北101 精品店的零售空間展示了巴黎著名室內藝術設計師Vincent Darré 的藝術作品─ Goddess of Light ( 光之女神)，瞬間體現藝術氛圍。誠如80 多年來，品牌創始人Fred Samuel 先生在光影的啟發下，不斷探尋寶石魅力，並激發後代以「珠寶，源於生活」為創作信念，這一珍貴藝術作品亦將啟迪每一位步入店舖內的都市女性寫下其與FRED 斐登珠寶的傳世回憶；店內更設立了互動鏡屏，將法國南部瞬間呈現眼前，體貼周到的個性化服務與融合最新科技前沿的即時互動體驗為品牌注入活力，吸引千禧乃至最新一代消費者。

▲ 以流線造型與圓潤剔透的陳列櫃在自然光線與室內燈光設計交錯搭配。