快訊

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

獨／懸缺超過1年 金酒總座確定將由退輔會主秘接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珠光粉與海藍色為基調 旖旎流光詮釋法式優雅

聯合新聞網 / DECO TV
▲ 店內以清新淡雅的珠光粉色和溫柔的海藍色為基調。
▲ 店內以清新淡雅的珠光粉色和溫柔的海藍色為基調。

【DECO雜誌】

旖旎流光詮釋法式優雅

源自法國的現代珠寶品牌FRED斐登日前首度登陸台灣，於台北101 一樓揭幕全台灣第一家精品店，甄選南法風情現代珠寶，悉心點綴當代都市女性頸腕指尖。精品店設計秉承FRED斐登全球店舖視覺風格，又一都市女性沉浸於FRED 斐登品牌創始人光線與色彩美學中的光彩空間。

左圖：品牌創始人Fred Samuel 先生在光影的啟發下，不斷探尋寶石魅力。右圖：FRED 斐登最新精品店於台北101 內獨辟一隅。
左圖：品牌創始人Fred Samuel 先生在光影的啟發下，不斷探尋寶石魅力。右圖：FRED 斐登最新精品店於台北101 內獨辟一隅。

FRED斐登最新精品店於台北101 內獨辟一隅，以清新淡雅的珠光粉色和溫柔的海藍色為基調，展現女性如水般的晶瑩與柔美的同時，將賓客引入擁有蔚藍海岸和明媚陽光的南法勝地。流線造型與圓潤剔透的陳列櫃在自然光線與室內燈光設計的交錯搭配下，將現代珠寶的華美簡約與法式優雅淋漓呈現。而精心設計的動線引導與巧妙無形的功能區分，既賦予賓客充分自由探索的購物空間，又方便都市人在繁忙間隙一覽品牌全系列珍品。

貫徹FRED斐登全球店舖的法國南部風情，台北101 精品店的零售空間展示了巴黎著名室內藝術設計師Vincent Darré 的藝術作品─ Goddess of Light ( 光之女神)，瞬間體現藝術氛圍。誠如80 多年來，品牌創始人Fred Samuel 先生在光影的啟發下，不斷探尋寶石魅力，並激發後代以「珠寶，源於生活」為創作信念，這一珍貴藝術作品亦將啟迪每一位步入店舖內的都市女性寫下其與FRED 斐登珠寶的傳世回憶；店內更設立了互動鏡屏，將法國南部瞬間呈現眼前，體貼周到的個性化服務與融合最新科技前沿的即時互動體驗為品牌注入活力，吸引千禧乃至最新一代消費者。

▲ 以流線造型與圓潤剔透的陳列櫃在自然光線與室內燈光設計交錯搭配。
▲ 以流線造型與圓潤剔透的陳列櫃在自然光線與室內燈光設計交錯搭配。

▲ 內部展示了巴黎著名室內藝術設計師Vincent Darré 的藝術作品─ Goddess of Light。
▲ 內部展示了巴黎著名室內藝術設計師Vincent Darré 的藝術作品─ Goddess of Light。

延伸閱讀

黃尹青／改變ING

中央研究院院士王德威 獲選美國藝術與科學學院院士

中研院院士王德威 獲選美國藝術與科學學院院士

線上拍賣將成主流？網拍珠寶熱賣 實體拍賣6月陸續回歸

相關新聞

珠光粉與海藍色為基調 旖旎流光詮釋法式優雅

源自法國的現代珠寶品牌FRED斐登日前首度登陸台灣，於台北101 一樓揭幕全台灣第一家精品店，甄選南法風情現代珠寶，悉心點綴當代都市女性頸腕指尖。

傳統與現代的和諧結合 盡情探索精品世界

Chaumet位於巴黎珠寶聖地核心地段12 號的總店重新開幕。全新裝潢不僅展現出傳統與現代風格之間的和諧結合，更彰顯了Chaumet 創始人為品牌所奠定的重要基石與象徵。

連峰山脈並排的奇特屋頂 機能靈活變換親子宅

如同連峰山脈並排的奇特屋頂，是許多人初看「RaeRae House」的第一印象，這棟位於澳洲墨爾本的屋宅，是由兩棟原本對向的古老排屋整合改建而成，充滿了許多設計上的驚喜之處。

奢華感也能具有溫度 品味精緻大氣宅邸

自地自建的獨棟別墅，由詹浦琳設計總監為屋主一手打造，以「精緻奢華」為基調，結合時尚大氣精品畫面。

傳統製酒窯廠改造再生 展現啤酒花窯屋優雅線條

啤酒花窯屋如英格蘭肯特郡及和薩塞克斯郡等地皆存在大量的此類建築，為了讓這些傳統建築免於被廢棄的命運，當地的建築師開始想辦法改造這些窯屋，使之成為可供居住的住宅，Bumpers Oast就一個極佳的例子。

為歷史建築注入現代氣息 17世紀荷蘭建築化身特色餐廳

Restaurant Felix是一間甫於2020年1月30日於荷蘭阿姆斯特丹開幕的新餐廳。餐廳位於市區內歷史悠久的Felix Meritis大樓內，擁有絕佳的地理位置與歷史背景。

符合生活機能契合人文態度 質樸無華的設計主義

羽筑設計團隊，來自於台灣竹北，在一個不算太長的時間軸裡，有著豐富且多項的國外比賽的獲獎殊榮，這絕非偶然，實乃團隊中的每一位專業設計者履行初衷所致，競競業業、孜孜不倦…

減法生活體現駐留居宅 簡潔深植人心的絕佳品味

「佛云六根：眼耳鼻舌身意」道盡多數人們慣以視覺為主的感官路徑，不過外在的刺激儘管一時新鮮卻也容易生膩，特別是長時間駐留的居宅，倒不如經得起咀嚼、檢視的簡潔更能深植人心，這也是雲邑設計規劃此案著力探討的議題。

古典空間活化再利用 義大利文創工作室

Ex-lavatoio為於羅馬的中心區域埃斯奎利諾，此區以蓬勃發展的文化創作與多元設計而聞名，跟隨著鄰近Palazzo Merulana博物館的腳步，一場藝術復興的文化運動也正悄然進行中。

橫跨河岸的扭轉建築 在視覺上創出雕塑美學

挪威的Kistefos Museum與Sculpture Park是由挪威實業家Christen Sveaas在其原本紙漿產業的腹地上建造，園區內包括了一個工業博物館、展覽館及雕塑公園，收藏眾多藝術家的作品。

賦予家的舒適質量 精工擘劃帝王般的宅邸大度

「老屋翻新」一直是大漾帝設計團隊的強項之一，或許是數十年在空間設計規劃汲汲營營的鑽研態度使然，也會許是對於工程細節及品質的嚴謹要求，希望呈現最好的品質！

品味藝術收藏精粹不用出門 體現沉穩柔和大宅風範

空間的深度與廣度，來自於意境與美學.表現大宅風範和價值，為剛毅賦予柔韌的靈魂。「一氣浩然剛柔並存」是我們的設計主軸，一個成功的私宅案，美感和機能是基本要求，怎麼釀造出契和業主靈魂的品味．才是關鍵。

熱門新聞

珠光粉與海藍色為基調 旖旎流光詮釋法式優雅

禪意佛雕 樹立標竿

傳統與現代的和諧結合 盡情探索精品世界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。