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傳統與現代的和諧結合 盡情探索精品世界

聯合新聞網 / DECO TV
資料暨圖片提供-Chaumet
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【DECO雜誌】

傳統與現代的和諧結合

1812年，Chaumet入駐巴黎凡登廣場（Place Vendôme），最初地址為15號（麗池酒店現址），隨後遷移至12號。自此，凡登廣場（Place Vendôme）便成為了Chaumet 的靈魂所在。適逢品牌240 周年，Chaumet 歡慶這個歷史悠久、位於巴黎珠寶聖地核心地段12 號的總店重新開幕。全新裝潢不僅展現出傳統與現代風格之間的和諧結合，更彰顯了Chaumet 創始人為品牌所奠定的重要基石與象徵：為尊貴客戶所設的總店仿如一所巴黎私人府邸；其中也包括了被列為歷史古蹟的Grand Salons 大沙龍，( 尤其是蕭邦展廳，更極具歷文化意義)；以及代表著精湛工藝的高級珠寶工坊，賓客更可俯瞰凡登廣場的優美景緻。

▲ 位於巴黎凡登廣場12 號的Chaumet 總店經過一年的修繕工程之後重新開幕。

資料暨圖片提供-Chaumet
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▲ 賓客可於精品店內盡情探索Chaumet 的珠寶世界，並細細品味這240 年的世家美學及情感故事。

賓客可於精品店內盡情探索Chaumet 的珠寶世界，並細細品味這240 年的世家美學及情感故事。一樓展示著品牌的三個主要系列─ Joséphine、Liens 及Jardins 系列的珠寶珍品。精緻的裝飾與品牌的創意精神一脈相承：彷彿在隨風搖曳的麥穗表現在牆面上的手工刺繡、核桃木的雕刻、以及石上的精緻鍍金裝飾；飾有雕刻圖案或經拋光處理的雪花石令人聯想到那些精雕細琢而成的珍貴寶石；宏偉的螺旋梯上的雕刻乃是對於世家歷史起源的致敬─猶如在歌頌著拿破崙與約瑟芬皇后之間的動人愛情故事。

資料暨圖片提供-Chaumet
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▲ 珍珠展廳以深藍色及金色色調營造出富當代氣息的氛圍。

為慶祝品牌240 周年，Chaumet 於Cabinet des Portraits展廳、冠冕展廳（Salon des Diadèmes） 及Salon des Dessins 三個展廳舉辦題為「The Mémoires, 12 narratives exhibition」的短期展覽。匯集了十二件獨特的展品來描述世家的故事，十二種來自不同年代的創造力、風格與配戴功能；一件一件的作品以及其中的穿戴藝術與歷史交織出如今我們所看到的 CHAUMET，以另類方式展現品牌的歷史。

資料暨圖片提供-Chaumet
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(左圖) 位於二樓，被列作歷史古蹟的蕭邦展廳是Chaumet總店的藝術瑰寶。

(右圖) 以別具意義的白色設計為主調，並以金色作點睛之筆，馬爾梅松展廳是為迎接愛侶光臨挑選訂婚或婚戒而設。

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