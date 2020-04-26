連峰山脈並排的奇特屋頂 機能靈活變換親子宅

【DECO雜誌】

理感兼容的結構美學

如同連峰山脈並排的奇特屋頂，是許多人初看「RaeRae House」的第一印象，這棟位於澳洲墨爾本的屋宅，是由兩棟原本對向的古老排屋整合改建而成，翻新過後的全新建築藉由兩造落地玻璃門通道彼此串聯，更匯整出居於屋宅正中央的花園空地，就如負責改建工程的Austin Maynard Architects 設計團隊所言：「RaeRae House 看從外觀看來雖然超乎常軌，卻完全符合一棟居住宅邸的邏輯性，就像德國跑車一樣，它的外觀之美掩蓋了高度理性主義，但只要用新探索就能發現這是一間機能性非常齊全的家庭式住宅，且充滿了許多設計上的驚喜之處。」

保留傳統建築同時加入創新思維

Austin Maynard Architects 的設計團隊表示，RaeRae House 是一個嶄新的五房型家庭住宅，原始腹地中包含了兩個之前留存的建築物，具現代風格的玻璃帷幕設置在兩間老式排屋建築中，成為新的出入門戶，將原本對向並列的建築結合串連在一起。起初屋主只想準備要翻新其中一棟排屋，然而當改建計畫尚在規劃之時，另一棟排屋正好也要出售，於是屋主一併買下，並委託Austin Maynard Architects 執行更完整的擴建計畫。從結構上來說，原本的房子殘破脆弱，且充滿了前人生活的痕跡，如牆面上還貼著George Michael 跟Pat Cash 的海報，甚至連壁爐之中都還殘留著前屋主將木地板丟入火中燃燒的殘骸，照理說這樣的屋況應該全面拆除，但因為當地保存歷史建築群法規的限制，設計團隊被要求要保留兩棟歷史建築臨街的兩個立面，在此前提之下，如同山脈排列的鋸齒形屋頂應運而生。

攝影者-Peter Bennetts、Stephanie Rooney資料暨圖片提供-Austin Maynard Architects

RaeRae House 跳脫傳統方正幾何形狀的外觀，讓人看到的第一眼會以為其他的設計層面應該也是如此天馬行空，但理性、合理且富邏輯性的思考模式才是此棟屋宅設計背後的基石，雖然鋸齒形狀的山脈屋頂看起來很奇特，但屋頂的形狀之所以會如此安排，都是有經過精密計算與設計的，每一個鋸齒型的昇降坡度與大小尺寸都對應了周遭環境，如較低矮的部分是為了避免製造過於大片的陰影，遮擋住中央花園的光線，較高的部位則是順應著鄰近住家的邊線位置以達到適度的阻擋與遮掩，這都必須實際站在建築物上方不停地微調角度才能達成，所以當整棟屋宅內外都經過完整佈局之後，像山脈狀的屋頂輪廓於焉形成。儘管不是街區內最高的建築物，但設計團隊意識到屋頂的形狀是顯而可見的目標，所以與其採用看起來笨重的金屬屋頂，不如選擇深具自然之美的岩板材質，而且隨著時間的流逝，在外在環境的影響之下，岩板屋頂將如畫布一般展現其獨特的韻味。

攝影者-Peter Bennetts、Stephanie Rooney資料暨圖片提供-Austin Maynard Architects

獨立或開放的靈活機能型空間

Austin Maynard Architects 的設計作品之所以如此引人入勝，除了設計團隊不受限於舊有的思考模式，勇於創新並探索設計的無限可能性之外，最重要的，團對樂於跟客戶互動溝通，以找出屋主真正喜歡的東西，RaeRae House 的主臥室就是一個最好的例子。屋主夫婦要求將房子放在房子的正中央區域，而不是最邊間不受干擾的地方，主臥就位於廚房空間的正上方，屋主夫婦可以隨時並直接參與正在廚房與起居室各種的活動，當他們想要獨立的私人小天地時，只要拉上房間的推拉門即可與外界房間隔離開來。

攝影者-Peter Bennetts、Stephanie Rooney資料暨圖片提供-Austin Maynard Architects

攝影者-Peter Bennetts、Stephanie Rooney資料暨圖片提供-Austin Maynard Architects

在一樓孩子擁有自己的多功能遊戲室，只要拉開玻璃落地窗，遊戲室直通中央花園與街道，開放的空間讓孩子擁有充足的活動視野，他們可以選擇在室內進行靜態的活動，下一秒也可以選擇到花園盡情的奔跑，或是走到街上與路過的鄰居互動，遊戲室中設計了一個小型黑色螺旋梯可以通往二樓的一間浴室跟三個孩子各自的房間，樓梯直通的鋼製平台就像是一個橋樑連接了臥室，兩側皆裝有多孔隙鋼板，除了可作為安全護欄，其通風的特性也確保了室內空氣的流動性與穿透的視野，三間孩子房的入口皆設有滑動拉門，孩子們可以選擇打開方便彼此交談，也可以選擇拉上創造自己獨立的空間。

攝影者-Peter Bennetts、Stephanie Rooney資料暨圖片提供-Austin Maynard Architects

攝影者-Peter Bennetts、Stephanie Rooney資料暨圖片提供-Austin Maynard Architects

從公領域以及臥室之間可以彼此串連或隔絕的設計可以很明顯看出Austin Maynard Architects 設計團隊的意圖，他們要創造的是一個可以依照屋主當下需求方便使用的機能型場域，這棟屋宅的每一個房間都可以獨立使用，或是開放與其他空間串接在一起以尋求更多元的用途。機能性高且經過妥善佈局的房子通常看起來中規中矩沒有驚喜之處，設計團隊試圖打破這個僵局，想創造出一個兼具合理性但又充滿挖掘驚喜的的房子，而且可以隨著屋主不同人生階段階段的使用需求做出改變，也就是說，房子的使用機能是持續不斷在進化的，這樣的設計讓居住者永遠都能享受探索的樂趣，也為平凡的日常創造了無限的可能性。

攝影者-Peter Bennetts、Stephanie Rooney資料暨圖片提供-Austin Maynard Architects