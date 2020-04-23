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奢華感也能具有溫度 品味精緻大氣宅邸

聯合新聞網 / DECO TV
資料暨圖片提供-豐尚室內設計
資料暨圖片提供-豐尚室內設計

【DECO雜誌】

Trendy Luxury Style 建構奢華時尚豪邸

自地自建的獨棟別墅，由詹浦琳設計總監為屋主一手打造，以「精緻奢華」為基調，結合時尚大氣精品畫面。首先，視覺上顯得擁擠，拆除不對稱的線條，餐廳與廚房的隔間牆，賦予客餐廳所在區域更開闊的空間感。客廳與廚房間使用櫃體作為空間區隔，顯現具有內外層次感的空間輪廓。詹浦琳設計總監，以美學視覺畫面呈現人與空間的多元對話、自然刻出一幅情境之畫。空間、靈魂、品味營造出具有溫度的奢華感。

1. 帶深淺色調的歐洲進口板材以規律的線條作為沙發背板裝飾，搭配氣勢十足的沙發座與區塊地毯，呈現奢華質感。

盡展奢華質感

經過整合的空間創造更加遼闊的視野，動線更顯流暢。區域界定清楚後，提供添加奢華元素更好的表現空間。義大利帝諾石材作為電視牆面，質感出眾而大氣。搭配上沙發背牆所使用的歐洲進口板材，深淺不同色調圖紋的規律安排，及左右二邊黑鏡襯托之下，協調的色調中顯現躍動美感。沙發背牆原為房屋柱體所在，透過裝飾陳設打造視覺焦點予以美化，塑造線條感，表現方式簡潔俐落深具現代感。

因為屋子本身有很多樑柱貫穿其中，詹浦琳設計總監透過天花板的表現方式，隱藏樑柱的視覺切割線條，轉換為空間美化的一環。客廳主區域以單一素材為表現，廊道區域則以木料作出規律相間，帶出變化感。高懸的水晶吊燈，更將整體空間質感向上提升。在風格表現之外，設計師同時賦予空間充分的收納櫃體，陳列空間自然隱入。

資料暨圖片提供-豐尚室內設計
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2. 電視牆面全面採用義大利進口帝諾石材，大氣而俐落，下方作收納櫃體。

開放廚房時尚有型

隨著廚房在空間角色的躍升，更顯出重要性，詹浦琳設計總監選用高質感烤漆玻璃搭配鋼琴烤漆櫥櫃面板，為廚房帶來閃閃生輝的光采，白色人造石打造的流理檯面，黑、白、藍灰色的搭配，營造出獨樹一格的時尚感。廚房ㄇ字型設計有效劃分功能區域，而崁入式飲水機、雙爐電磁爐、隱藏式收納、多功能儲物櫃⋯等配置讓操作動線更加順暢，也讓物品輕鬆各歸其位，創造出一個井然有序且能靈活運用的空間。部分壁面選搭壁紙，與木地板共同為空間創造柔和溫暖的氛圍。從線條、建材、精品，處處流露設計師與屋主高端的時尚品味，居家氣氛在奢華表現中更帶有舒適放鬆的調性，置身其中步伐也變得緩慢優雅。

資料暨圖片提供-豐尚室內設計
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3. 餐廚空間合為一體呈現更佳的整體性，選用時尚感黑、白、灰藍的色彩搭配。

資料暨圖片提供-豐尚室內設計
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4. 臥室銜接使用進口 板材，加上進口復古壁紙的烘托，表現溫暖的臥房氛圍。

資料暨圖片提供-豐尚室內設計
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5. 復古壁紙點綴空間，增添居家溫暖柔和的舒適感。

資料暨圖片提供-豐尚室內設計
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6. 空間中不可或缺的收納整理櫃與桌面，賦予靈活的使用機能。

SPACE NOTES

建築形式// 獨棟別墅

空間坪數// 室內面積 120 坪

室內格局// 6 房3 廳6 衛

使用建材// 義大利帝諾石材、歐洲進口板材、烤漆、木地板、文化石壁紙、 復古壁紙、白色人造石檯面、黑鏡、零甲醛無毒建材

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