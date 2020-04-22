傳統製酒窯廠改造再生 展現啤酒花窯屋優雅線條

【DECO雜誌】

英國。傳統製酒窯廠的改造再生

Bumpers Oast

台灣的讀者對啤酒花窯屋（Oast House）這種建築應該感到有些陌生，這種極具當地特色的傳統建築是用來精練燒製啤酒花時使用，大多存在於有種植啤酒花的地區，如英格蘭的肯特郡及（Kent）和薩塞克斯郡（Sussex）等地皆存在大量的此類建築，然而隨著時序推移，許多原本有在運作的窯廠不再使用，為了讓這些傳統建築免於被廢棄的命運，當地的建築師開始想辦法改造這些窯屋，使之成為可供居住的住宅，Bumpers Oast 就是一個極佳的例子，在建築事務所ACME 的操刀改建之後，搖身成為一棟兼具獨特外觀與現代室內風格的特色屋宅。

攝影者-Jim Stephenson資料暨圖片提供-ACME

傳統建築的現代詮釋

Bumpers Oast 座落於英格蘭東南部，從外觀看來是由五座由磁磚鋪底的塔型建築組合而成。在肯特郡的鄉村地區此類尖塔造型的啤酒花窯廠或窯屋隨處可見，主要是舊農業時期為了從周邊田野採收完啤酒花之後，就可以直接送進窯屋裡頭高溫烘焙提煉，而後再將精煉過後的啤酒花送到啤酒廠房加工製成啤酒出售。而這些15 到19 世紀在當地相當普及的農業建築，其中有大多數已經被改建為可供居住使用的現代化住宅，Bumpers Oast 即為其中一個設計案例。

負責改建設計工程的建築事務所ACME 運用窯屋原本的造型與空間，讓獨特的挑高天花板與圓形房間以現代風格重新詮釋了傳統建築。ACME 的主設計師Friedrich Ludewig 表示：「啤酒花窯屋是15 到19 世紀傳統的農業建築，設計團隊試圖以一些更好的設計方案，讓居住在裡頭的人生活變得更加有趣，我們可以將其視為21 世紀的窯屋進化版本，而為了讓整修過後的房屋更符合現代的家庭生活，我們必須要打破一些舊有的窯屋建造規則。」

在舊有的建造方式中，這些塔型廠房大都集中聚集成為一個建築群落，建築與建築之間沒有任何緩衝的空隙，Friedrich Ludewig 的設計團隊意識到他們必要引入一些留白的餘地，以便將主要生活的起居空間與建築周圍的花園景色融合在一起，Ludewig 說明道：「大多數的窯屋都有一個問題，就是他們與外界環境的連結不可思議的薄弱，而要建造一棟擁有同樣問題的窯屋住宅是非常令人心焦的，這就像是一座中世紀的城堡，你必須要做好萬全的心理建設才能說服自己外出。」透過一系列四個不同大小的塔樓建築，設計團隊解決了這個問題，這個塔樓圍繞著一個被視為主場域的中央建築結構建造，該結構也採用塔型的模式，但比其他周圍依附的塔樓又更為寬敞，讓其不會成為一個完全封閉的建築體，而彼此之間也利用大小不一的窗戶與外界增加了更多的連結點。

攝影者-Jim Stephenson資料暨圖片提供-ACME

蜿蜒於空間中的優雅線條

超過41,000 塊瓷磚覆蓋了房屋的牆壁和屋頂，為了讓磁磚的排列色系看起來具自然的變化，設計師選擇了六種色調，從深紅色、棕色、淺灰色及橙色，鋪陳出顯眼卻不過於刺目的色調轉換，而這些磁磚表面上看似隨興地點綴著方形窗戶，可以讓光線在不影響外牆美觀的前提之下滲透入室內，創造出明亮又清新的自然氛圍。內部的生活機能空間則是有規劃性地散佈於不同的塔樓建築中，如其中一棟塔樓的一樓設置為廚房，另外一棟則是休憩區，用餐區則是安排在中央建築的中心區域，對設計團隊來說，建造圓形廚房並非高難度的挑戰，因為當地的建築師們習慣於改建的窯屋當中規劃同樣類型的廚房空間。

攝影者-Jim Stephenson資料暨圖片提供-ACME

木製樓梯圍繞著用餐區蜿蜒而上直達二樓，優雅的曲線如同波浪一般自在遊走於簡約開放的空間之中，讓人心生讚嘆之美。二樓的房間格局則是顯得更為開放與寬敞。臥室大都安排在二樓，每一個臥室都有自己的浴室與更衣室，屋主的孩子們也可以將之當作遊戲室使用；這些位於最上層的圓錐形睡眠空間是整棟屋宅中最令人印象深刻的房間，因為它們的牆壁覆蓋著一片一片排列有序的膠合板瓦，在視覺上創造出令人印象深刻的視覺效果，搭配傾斜的天窗更有畫龍點睛之妙。設計團隊表示，今年夏天將會為這棟房子建造一個擁有美麗景觀的花園，還包括了一個蘋果園，讓內外空間更相得益彰，成為一個不論在居住機能或是品味美學皆無可挑剔的舒適美宅。