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為歷史建築注入現代氣息 17世紀荷蘭建築化身特色餐廳

聯合新聞網 / DECO TV
▲ 全新整修過後的Felix Meritis 整體大樓建築將於2020 年3 月正式開幕。資料暨圖片提供-i29 Interior Architects
▲ 全新整修過後的Felix Meritis 整體大樓建築將於2020 年3 月正式開幕。資料暨圖片提供-i29 Interior Architects

【DECO雜誌】

為歷史建築注入現代氣息

Restaurant Felix 是一間甫於2020 年1 月30 日於荷蘭阿姆斯特丹開幕的新餐廳。餐廳位於市區內歷史悠久的Felix Meritis 大樓內，擁有絕佳的地理位置與歷史背景。Felix Meritis 建於1788 年，原先的建築功能是在提供社會文化發展的文教會所，希望透過音樂、繪畫、物理學、商業和文學⋯等不同形式的文化發展讓城市整體的社會與文教體系更為健全，建築本身可以說所代表的就是一個城市社會文化基礎發展的實際體現。

辦公室位於阿姆斯特丹的設計與建築事務所i29 受投資集團Amerborgh 委託，接下了翻新整棟Felix Meritis大樓的任務，並且直接將這棟大樓所承載的歷史意義，用顯而易見的設計方式注入於大樓內不同空間之中。每一個房間都具備有不同的設計特色，可以很明顯地看出這棟大樓不同時期所代表的建築文化背景，在經過完整的專業規劃與翻新工程之後，這些擁有不同時期文化特色的空間就融匯而成一個形色斑斕的特色場域，讓來訪的民眾可以明確感受到此地歷史文化發展與變遷的痕跡，而Restaurant Felix就是其中一個特色空間的代表，餐廳的整體設計詮釋了17世紀荷蘭當時的建築與室內裝潢特色，包括使用了當時流行的色彩以及織品，採用獨特的現代方式將之施作於牆面之上，營造出一種柔雅且深富韻味的懷舊氛圍。

▲ 餐廳的整體設計詮釋了17 世紀荷蘭當時的建築與室內裝潢特色。資料暨圖片提供-i29 Interior Architects
▲ 餐廳的整體設計詮釋了17 世紀荷蘭當時的建築與室內裝潢特色。資料暨圖片提供-i29 Interior Architects

在一組顧問團隊的協助之下，i29 的設計團隊很順利地進行全面翻新的工程，並與織品設計師Buro Belén 一同合作，特別為Restaurant Felix 訂製了專屬的布藝品，包含了織品、材料以及色彩皆為量身訂作。覆蓋於餐廳整體牆面上的圖案是典型的荷蘭天空景色，以手撫摸可以感受到特殊的質感，並能夠有效地降低空間內的回音；原本的枝形吊燈被深具現代線條的輕巧懸吊燈所取代，讓歷史建築以當代風格全新詮釋，創造出古今交錯的經典空間。

資料暨圖片提供-i29 Interior Architects
資料暨圖片提供-i29 Interior Architects

3. 覆蓋於餐廳整體牆面上的圖案是典型的荷蘭天空景色，以手撫摸可以感受到特殊的質感。

4. 原本的枝形吊燈被深具現代線條的輕巧懸吊燈所取代，讓歷史建築以當代風格全新詮釋。

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