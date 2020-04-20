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符合生活機能契合人文態度 質樸無華的設計主義

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
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【DECO TV編輯部】

有質有量的設計態度

羽筑設計團隊，來自於台灣竹北，在一個不算太長的時間軸裡，有著豐富且多項的國外比賽的獲獎殊榮，這絕非偶然，實乃團隊中的每一位專業設計者履行初衷所致，競競業業、孜孜不倦…

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見得羽筑設計團隊經手的個案時候，發現沒有太多的風格取向，沒有華麗奢侈的形意表象，沒有繁複，沒有衝突…，是真真實實的在討論有型有款的生活概念，所謂的風格，取決於每位屋主的個性與態度，所謂的品味，來自於設計的細節與專業。

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
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從竹北作為設計出發的起始點，羽筑設計團隊的設計師們，均予人第一眼〝年輕有為〞的形象。如果您以為年輕可能與專業或經驗無法畫上等號？！可就大錯特錯了！看著他們短時間內從各個國外設計比賽豐富的獲獎經歷，讓您絕對贊同：年輕有為。

【得獎作品】

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羽筑設計團隊在與每位屋主合作的過程中，都有著說不完的故事與情感，「那是一種信任，是一種放心，讓你不得不去〝更〞在乎所謂的細節，我們也擔心不如屋主們的殷殷期待。」設計師表示。所以每件案子合作的末了，一定會與屋主成為好朋友，從彼此信任到將心比心，完全讓設計團隊從設計初衷來省視，相較於繁複的設計堆疊下，更要求每一個創意都是符合生活機能、契合人文態度，整體空間清晰地表達一種漸進式的空間感受，隨著步伐前進，空間逐漸開拓起來。

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
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設計當中，羽筑設計團隊多會藉由不同材質轉化成型體解構成虛、實、平面、立體、有色、透明的區域界限表現，傳達意識型態的漸變，大量使用具自然調性的媒材，以其特殊紋理，呼應靜謐共享的空間精神，構成元素多以原木、石材為主，忠於媒材原始特色，線條、顏色回歸素淨、純粹，以開放或介質的界限關係，形塑「虛」「實」轉換的空間意念，試圖由水平式的帶狀空間延長居住者視覺、空間、生活彼此傳達的接觸，體現質樸無華的自然主義。

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每個線條，都有著一段故事；現代建築大師米斯‧凡德洛提出了 "少即是多"的名言，倡導簡單的生活原則。羽筑設計團隊藉由為居住者量身訂做及串聯由生活的行徑、軌跡所需的場域，以減法式的概念，含括創意的發展、機能的設置、動線的規劃以及材質的安排，從互動、實用、美感等不同層面進行考量，將對於家庭的情感期望挹注於空間當中，創造親密關係與生活品質並重的家居主張。

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