減法生活體現駐留居宅 簡潔深植人心的絕佳品味

【DECO雜誌】

飴簡敘事

Concise Narrative

「佛云六根：眼耳鼻舌身意」，道盡多數人們慣以視覺為主的感官路徑，不過外在的刺激儘管一時新鮮卻也容易生膩，特別是長時間駐留的居宅，倒不如經得起咀嚼、檢視的簡潔更能深植人心，這也是雲邑設計規劃此案著力探討的議題。脫去過度裝飾手法與花俏材料的堆疊之後，空間始能展露更富彈性與感知的輪廓，而現場施予固定式硬體的減法，無形中也襯出屋子裡各種精選家具、軟件無不精緻，藉此佐證屋主品味與眾不同。

本案為新成屋，雲邑設計接手後，首先針對使用者需求，進行室內格局調整，包括拆除廚房與公領域之隔間牆，以利打造空間感開揚、動線流暢的餐廚區，其次是加大主浴空間、變更次浴設備建材等等，力求更貼近屋主的由衷期許。

資料暨圖片提供-雲邑設計

1. 客廳電視牆同時也是書房的部分隔間，九十度的轉折使用同一款大理石跟進銜接，左下角內退成為機櫃，皮革面處理的質感深富藝術性。

簡韻回甘

玄關處不另作制式分割，但是巧用面向長餐桌的電器櫃列，藉加長的櫃體跨度，讓出入大門位置更為退縮隱密，裡外劃分與心理安全感隨之提升。以客廳、開放餐廚為主軸的公領域，因廚房原隔牆移除倍顯寬敞，特別是將九十度銜接的開窗面、從玄關一路延伸至窗邊的連續長牆，一併留作Ｌ型沙發背景，而取書房局部隔間兼作電視牆的作法，跳脫一般主牆設定的框架，相關的空間比例與單元機能佈局更加合理。

資料暨圖片提供-雲邑設計

2. 公領域主要牆面皆以親民的灰色漆料施作，雖然簡單卻是襯托精品家具的絕佳背景。

既然空間因人而生，屋主的使用者觀點和接受度，都必然影響完工後的個案整體表現，例如舉目可見的天、地、壁僅使用油漆、大尺寸地磚等素材施作，即便是天花板也適度拿掉裝飾性，於輪廓的處理異常乾淨簡潔，轉而能將多數預算用在經常能接觸、使用的精品家具採購上，「輕硬裝而重軟體」的消費觀點不僅環保，同時也突顯與眾不同的生活品味。

資料暨圖片提供-雲邑設計

3. 電視牆左側為進出書房的其一入口，門扇部分採用義大利進口Rimadesio 拉門。

增趣動線

長餐桌連接中島、酒櫃冰箱以至Ｌ型流理檯的餐廚區軸線，堪稱公領域中角色吃重的首席生活圈，精選賽麗石特製的中島餐檯近三米，附設水槽與玻璃爐功能，加上二米四的長餐桌輔助，多人聚餐也能遊刃有餘，並在軸線周邊形成移動自由的循環動線。第二個增添休閒情趣的設計落在多功能書房，設計師在電視牆直角兩側，分別打開進出書房的雙動線，這裡特地採用義大利進口Rimadesio 拉門，創造質感超高的使用體驗，書房內並設置閱讀檯、舒適臥榻和整排精緻高格櫃，賦予居宅更豐富的作息選項。

資料暨圖片提供-雲邑設計

4. 長餐桌與特製中島檯形成橫向串接的工作軸線，高低檯面設計以及附加水槽、玻璃爐功能，平添多采多姿的生活情趣。

資料暨圖片提供-雲邑設計

5. 書房延續低限的輕裝風格，斜切閱讀檯與臥榻串接的設計，兼顧實用與舒適性。

資料暨圖片提供-雲邑設計

6. 書房其二的出入口面向中島檯設置，門打開時自在的穿透感油然而生。

高端軟裝

綜觀時下的裝修預算，諸如天花板、壁面或櫥櫃造型等硬體建設總是佔去大半，但是此案反其道而行，在天地壁一類的背景部分刻意簡化處理，好為宅內所需的家具、燈飾、設備等，爭取更充裕的預算比例。包括客廳內的模組式沙發、造型活潑的軌道燈、餐廚區雙吊燈、主臥雙人床、主人椅、窗用木百葉等等，都是系出名門的經典工藝，特別是主臥附屬三扇酸蝕玻璃隔間內的更衣間，大手筆採用同樣B&B Italia 旗下的系統櫃產品，愛馬仕橘的櫃體桶身，搭配仿皮革的板材質感，在背景燈光下尤具細膩與奢華感，光是用眼睛欣賞就有滿滿的幸福感！

資料暨圖片提供-雲邑設計

7. 主臥室半高的床頭飾版採用深色皮革繃製，與上半的灰色漆面相得益彰。

資料暨圖片提供-雲邑設計

8. 主臥室內以三等份酸蝕玻璃隔間劃分更衣室，門開時隱約可見內部橙色格櫃，釋放出夢幻氤氳光華。

資料暨圖片提供-雲邑設計

9. 更衣間內建的整套訂製系統櫃與零組件，皆來自義大利經典品牌B&B Italia。

資料暨圖片提供-雲邑設計

10. 承襲灰階洗鍊現代風格的主浴一景。

SPACE NOTES

建築形式// 新建大樓

空間坪數// 實際面積約70 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廚區、次臥室、書房、主臥室

使用建材// 天然大理石、義大利進口磚、賽麗石、天然木皮、皮革、酸蝕玻璃