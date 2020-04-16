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古典空間活化再利用 義大利文創工作室

聯合新聞網 / DECO居家
攝影者-Slow Picture Studio 資料暨圖片提供-Ex-lavatoio
攝影者-Slow Picture Studio 資料暨圖片提供-Ex-lavatoio

【DECO雜誌】

The Cult of Making

古典空間活化再利用

Ex-lavatoio 為於羅馬的中心區域埃斯奎利諾（Esquilino），此區以蓬勃發展的文化創作與多元設計而聞名，跟隨著鄰近Palazzo Merulana博物館的腳步，一場藝術復興的文化運動也正悄然進行中。Ex-lavatoio 所在地的整體主建築深具年代歷史，屬於優雅的Umbertine 風格，由Gaetano Koch 設計建造，原本建築的用途為洗衣服，這也是Ex-lavatoio（英文為Ex-washhouse）的由來，而Ex-lavatoio所處的這個閣樓空間，原本是洗衣服工人洗完衣服之後晾掛的場所，如今在當地文化工作者Antonella Sava 巧手推動之下，搖身一變成為一個靈活多功能的文化工作室，不論攝影寫真、藝術教學或是展覽活動均可在此進行，就像是一個小型的文化搖籃，孕育出旺盛的創作力與設計能量。

為了給這個年代久遠的閣樓注入全新的活力，曾於雜誌擔任圖像編輯的Antonella Sava 攜手他的另一半，在建築事務所Matca Studio 的鼎力協助之下，對Ex-lavatoio 進行了翻修工程，以創造出一個可多元化運用的開放空間。為了保留其前身曾作為洗衣房的痕跡，在改建過程當中刻意保留一些原始建築的的設施，如19 世紀晚期的鐵梯、木製天花板以及牆上的「Centre, left and right apartments」字樣，這些字樣說明了當初在此棟建築承租的住戶位置。完全翻新過的空間在室內風格融合了復古元素，如大木桌椅及Formica 座椅，1950 年代的電視櫃，以及更多經典的當代家具品牌，除此之外該空間還擺放手工製作的工藝精品，如懸吊在天花板上的黃銅燭台，還有可容納大量攝影書籍的金屬書架，然而此空間最值得一提的還是可以俯瞰羅馬城市約40 平方米以上的寬闊露台，站在露台上可以欣賞維托里奧廣場（Piazza Vittorio），並遠離電車與繁忙市場的喧囂擾嚷。

攝影者-Slow Picture Studio資料暨圖片提供-Ex-lavatoio
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攝影者-Slow Picture Studio資料暨圖片提供-Ex-lavatoio
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