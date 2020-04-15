橫跨河岸的扭轉建築 在視覺上創出雕塑美學

【DECO雜誌】

挪威。扭轉建築的極限之美

The Beauty of Twist

位於挪威的Kistefos Museum 與Sculpture Park 是由挪威實業家暨藝術品收藏家Christen Sveaas 在其原本紙漿產業的腹地上建造，園區內包括了一個工業博物館、展覽館及雕塑公園，並收藏了Anish Kapoor、Olafur Eliasson 以及Fernando Botero 等現代藝術家的作品。為了讓原本的博物館以及周邊設施更具特色及獨特性，展示該地區也擁有國際級藝術中心的雄心壯志。

Kistefos Museum 長期以來一直有再增加一座新的博物館想法；此外，由於園區內的建築設施大多沿著Randselva River的兩側設置，需要再多一座橋梁打破原本U 字型的園區動線，讓遊客能夠在有效率地順著一個圓形軌道移動，而不須花費較多時間與體力在兩端較遠的距離折回往返，為此，創辦人Sveaas 舉辦了國際競圖徵稿，最後由知名的丹麥建築事務所BIG 贏得此競賽，館方表示「將新館與新動線兩種需求合併到同一棟建築中的想法來自於BIG 的建築師，當設計圖紙攤放在桌上的那一瞬間，我們就決定了，解決方案必然是『The Twist』無疑。」

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

BIG 的創辦人Bjarke Ingels 將「The Twist」描述為「一座可居住的橋樑」，在河面上就像是一副紙牌一樣扭曲旋轉，而這樣的設計主要是用來調整河岸兩邊不同的高度，進而在視覺上創造出獨特的雕塑美學。為了向後工業致敬，BIG 的設計團隊採用了原始的鋁條包覆在建築結構外，讓他們像一副紙牌一樣輕巧地交錯，製造出彎曲形式的光學錯覺，而由於鋁的獨特性質，密集且有系統性的使用能夠創造出「純淨且物體類似」的視覺印象，有助於統一建築物的大小以及特徵不同的兩端造景。

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

在The Twist 的南端，一個醒目的挑高入口迎接遊客的到來，進入內裡會是一個氣勢磅薄的無窗空間，Bjarke Ingels 稱之為「內向」，這與建築物的「外向」北側形成一個對比，後者是由一系列大面積落地窗玻利襯砌的單層空間，玻璃彷彿是扭轉解開的轉折點，讓內部形成一個明亮的通道，同時可以俯瞰舊的紙漿工廠；在內部，扭曲的層節點則在兩個展示區之間形成了一個彷彿折疊的貝殼狀通道，調節著空間的轉換，搭襯統一由白色道格拉斯冷杉板條覆蓋的純淨壁面，為藝術品創造出一個簡約卻不簡單的背景。

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG