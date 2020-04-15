快訊

直播／追疫情不鬆懈 1400疫情指揮中心記者會

家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

橫跨河岸的扭轉建築 在視覺上創出雕塑美學

聯合新聞網 / DECO居家
攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet 資料暨圖片提供-BIG
攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet 資料暨圖片提供-BIG

【DECO雜誌】

挪威。扭轉建築的極限之美

The Beauty of Twist

位於挪威的Kistefos Museum 與Sculpture Park 是由挪威實業家暨藝術品收藏家Christen Sveaas 在其原本紙漿產業的腹地上建造，園區內包括了一個工業博物館、展覽館及雕塑公園，並收藏了Anish Kapoor、Olafur Eliasson 以及Fernando Botero 等現代藝術家的作品。為了讓原本的博物館以及周邊設施更具特色及獨特性，展示該地區也擁有國際級藝術中心的雄心壯志。

Kistefos Museum 長期以來一直有再增加一座新的博物館想法；此外，由於園區內的建築設施大多沿著Randselva River的兩側設置，需要再多一座橋梁打破原本U 字型的園區動線，讓遊客能夠在有效率地順著一個圓形軌道移動，而不須花費較多時間與體力在兩端較遠的距離折回往返，為此，創辦人Sveaas 舉辦了國際競圖徵稿，最後由知名的丹麥建築事務所BIG 贏得此競賽，館方表示「將新館與新動線兩種需求合併到同一棟建築中的想法來自於BIG 的建築師，當設計圖紙攤放在桌上的那一瞬間，我們就決定了，解決方案必然是『The Twist』無疑。」

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG
攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG
攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

BIG 的創辦人Bjarke Ingels 將「The Twist」描述為「一座可居住的橋樑」，在河面上就像是一副紙牌一樣扭曲旋轉，而這樣的設計主要是用來調整河岸兩邊不同的高度，進而在視覺上創造出獨特的雕塑美學。為了向後工業致敬，BIG 的設計團隊採用了原始的鋁條包覆在建築結構外，讓他們像一副紙牌一樣輕巧地交錯，製造出彎曲形式的光學錯覺，而由於鋁的獨特性質，密集且有系統性的使用能夠創造出「純淨且物體類似」的視覺印象，有助於統一建築物的大小以及特徵不同的兩端造景。

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG
攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG
攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

在The Twist 的南端，一個醒目的挑高入口迎接遊客的到來，進入內裡會是一個氣勢磅薄的無窗空間，Bjarke Ingels 稱之為「內向」，這與建築物的「外向」北側形成一個對比，後者是由一系列大面積落地窗玻利襯砌的單層空間，玻璃彷彿是扭轉解開的轉折點，讓內部形成一個明亮的通道，同時可以俯瞰舊的紙漿工廠；在內部，扭曲的層節點則在兩個展示區之間形成了一個彷彿折疊的貝殼狀通道，調節著空間的轉換，搭襯統一由白色道格拉斯冷杉板條覆蓋的純淨壁面，為藝術品創造出一個簡約卻不簡單的背景。

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG
攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG
攝影者-Laurian Ghinitoiu、Hélène Binet資料暨圖片提供-BIG

延伸閱讀

故宮創客魔幻列車 勇奪2020美國GLAMi獎

最優秀國家主權基金也栽筋斗 謝金河：遑論一般小股民

領角鴞雛鳥掉落水道博物館 初判隔天被母鳥帶走

李清玉／北歐各國，抗疫不同？從挪威看新冠肺炎的社會影響

相關新聞

橫跨河岸的扭轉建築 在視覺上創出雕塑美學

挪威的Kistefos Museum與Sculpture Park是由挪威實業家Christen Sveaas在其原本紙漿產業的腹地上建造，園區內包括了一個工業博物館、展覽館及雕塑公園，收藏眾多藝術家的作品。

賦予家的舒適質量 精工擘劃帝王般的宅邸大度

「老屋翻新」一直是大漾帝設計團隊的強項之一，或許是數十年在空間設計規劃汲汲營營的鑽研態度使然，也會許是對於工程細節及品質的嚴謹要求，希望呈現最好的品質！

品味藝術收藏精粹不用出門 體現沉穩柔和大宅風範

空間的深度與廣度，來自於意境與美學.表現大宅風範和價值，為剛毅賦予柔韌的靈魂。「一氣浩然剛柔並存」是我們的設計主軸，一個成功的私宅案，美感和機能是基本要求，怎麼釀造出契和業主靈魂的品味．才是關鍵。

層次黑點綴中國味 擘劃時尚優雅語彙

經由整合、專業的默契，晨陽設計團隊透過均衡、協調的創意激盪，讓〝風格〞更具多元性及魅力化，透過石材自然紋理的張力以及間接燈光的層次表情凝聚一種療癒的能量。

融入精湛工藝 展現更勝時尚旅店的品味高度

時下許多住宅設計礙於天地壁的條件限制，往往只能透過材質、裝飾性元素，以達到設計師試圖表達的創意或特定風格主題，乾淨簡潔的結構邏輯，有時反而更能呈現內蘊氣勢與精緻感。

勾勒北歐風溫馨底蘊 親子同樂人文宅邸

傑秝設計陳政煌總監講究的「設計」，在於藉由光線、材質、與色調的操作，做為綠化環境、現代建築、含容多元文化的空間建立和諧感，減緩原有建築冰冷的調性。

日本北海道打造阿爾卑斯風 二世谷花園奢華住宅

Odin地產由Bjorn Fjelddahl，Chris Fjelddahl和Nicolas Gontard創立，是一個以設計為導向的房地產品牌，遵循「智明奢尚」理念，注重體驗的品質而非產品的形象價值。

置身童話場景般的新鮮體驗 展現極致之美牙醫診所

現代空間設計猶如物質文明高度發展的衍生物，除了外顯的風格、使用者差異、潮流主題外，仔細觀察也能窺見源自不同設計者的理念與性格特質，好比慕澤設計新進完成；在城鄉當地亦是話題聚焦的商空作品-「草漯牙醫診所」。

朝鮮王室與外界的連結 通往數位世界的光明之門

多媒體設計實踐工作室Space Popular在首爾一座歷史悠久的宮殿入口處安裝了一個影像裝置藝術設備， 藉由這個裝置向來訪的遊客展示了過去與未來。

構築荷蘭藝術理念 通過玻璃材質重思服裝展示含義

荷蘭建築事務所UNStudio 的The Looking Glass 項目從附近的博物館汲取靈感，以構築荷蘭藝術的理念，通過重新構思服裝展示的含義，打造了別具個性的旗艦店空間。

兼顧收納與美學 最適合與寵物同居的療癒窩

家中以5人加上7貓、1狗成員組成，同為貓友的女屋主與魚室研所設計師周瑾瑜，在一次的聚會下牽起了此案合作的開端，周設計師以貓咪的視角著眼，給予毛孩充足的玩耍空間且安全的生活環境。

感受愜意世外桃源 宅在家就像在森林裡呼吸

坐落在新竹一處的寧靜社區，當建案還在開發階段時就開始重視養樹、植栽，因此當凱鑫設計的總監陳世凱接手此案時，全社區已有著將近五年的豐沛綠意。而「宅。於森林」的居家規劃構思，讓自然的質感與藝術的氣息在此融為一體。

熱門新聞

疫期長時間戴口罩 小心酒糟纏身

解救「毛孔粗大」有感對策

「口罩危肌」攻防保養術

消脂針＋音波拉提 打造完美減齡計畫

編輯直擊！「玻尿酸填充」專業實作坊

1064皮秒＋雙波染料 治療惱人的痘痘問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。