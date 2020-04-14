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賦予家的舒適質量 精工擘劃帝王般的宅邸大度

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-大漾帝空間設計
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【DECO TV編輯部】

精工擘劃 獨享帝王般的宅邸大度

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領略萬物之變、格局之要，將您心目中對於〝家〞希冀的專屬的品味、喜愛、甚或日常生活…「老屋翻新」一直是大漾帝設計團隊的強項之一，或許是數十年在空間設計規劃汲汲營營的鑽研態度使然，也會許是對於工程細節及品質的嚴謹要求，戴銘泉設計總監說：「老屋翻新，最要緊就是工程的落實！針對工程，我們會有檢核表、進度表，並於驗收方面採二次階段與一次總驗收，定期確認工程進度，強調工法工序的到位表現，希望呈現最好的品質！」

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規劃空間時，戴銘泉設計總監更強調不以設計為首要前提，而以〝安全、實用〞列為設計之前的重點考慮。「主要透過我們團隊的設計規劃，希冀給居住者一個安全無虞、健康自在的生活場域。除工程方面細節溝通的掌握、品質的嚴謹要求之外，更力求在客戶的預算之內，將整體規劃的CP值發揮至最大。」戴銘泉設計總監表示。

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戴銘泉設計總監在汲取創意養分的過程中，在生活裡除國內外的旅行之外，就是從國內外時尚雜誌中擷取靈感來源…他表示：「設計非單向的交流，從設計者的所見所聞裡可以發現屬於不同生活方式的空間表現，繼而針對不同的使用者，可以更多元的思索他們需要的空間要求。」於是，生活空間規劃之外，針對商業空間設計要求，戴銘泉設計總監從觀察、掌握企業形象、精神、動線、機能，繼而發揮創意的整合表現。

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戴銘泉設計總監針對客製化的設計概念，他認為：「設計上客製化的目的在於強化人與人之間的聯絡性與記憶點，促成生活上的親暱互動，而不以風格出發。」於是從大漾帝設計團隊經手的個案裡，不難發現以居住者的生活習慣考量起，繼而從色彩計畫、預算掌控、空間呈現、材質運用等方面思考、衍生設計主軸與專屬概念。

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經手許多老屋翻新的案例，戴銘泉設計總監總是在強化或重新規劃基礎工程之後，針對空間不足的機能，重新設計，以複合、多元的機能設計，重新連結家人之間的生活情感與記憶故事…設計的目的在於整合生活裡的日常習慣，使日後居住更具便利，從概念與精神的初始思維裡，剖析出適切的生活經驗與態度，說明空間、解釋人文，賦予〝家〞所需要的輕鬆、舒適質量。

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