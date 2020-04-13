品味藝術收藏精粹不用出門 體現沉穩柔和大宅風範

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資料暨圖片提供-艾區博設計

一氣浩然剛柔並存 - 艾區博設計

空間的深度與廣度，來自於意境與美學.表現大宅風範和價值，為剛毅賦予柔韌的靈魂．「一氣浩然剛柔並存」是我們的設計主軸．

一個成功的私宅案，美感和機能是基本要求，怎麼釀造出契和業主靈魂的品味．才是關鍵•

石材具備剛硬的材質特性，紋理秀麗奔放，像一幅幅療癒人心的潑墨山水，以靈性和氣韻在每個場域帶出超然意境。

空間中的主角也和設計主軸相符。屋主受中西文化薰陶．兩岸三地及美國都有事業的企業家• 房子的用途為業主來台時的居所．屋主體格英挺，對自我的鍛鍊從不鬆懈，所有細節要求一絲不苟，對美感與藝術品的收藏品味不凡！

一氣浩然剛柔並存•這設計主軸不是一開始就有的靈感•剛開始業主給我們的印象是大器陽剛．喜歡簡潔，但之後我們發現業主非常注意質感與細節．欣賞內斂的貴氣．及有顆柔軟的心．所以我們俐落的切割空間•用了深灰色手染木地板和有細節的鍍鈦做為空間的基底，在每一個空間加入內斂貴氣的石材及壁材•最後搭配上細膩有個性的進口燈飾．為每個空間做出獨特的銓釋．

我們採取比較顛覆傳統的設計，電控玻璃加鍍鈦格柵做成雙開自動門，雙開自動門充滿了歡迎感與儀式感．給回家的心情．做一個溫柔的轉換．

從玄關進入客廳，視綫會落在屋主收藏的雕塑品商．剛看到這收藏品的照片時我很納悶為什麼這麼陽剛的業主會收藏它．後來細看才發現她有完美的肌肉線條．所以我們用乾淨無瑕的白色石材來襯托它．

從客廳走到餐廳．此時空間的角色由玄關轉為過道，金屬交緘兵馬俑與窗外的景色•淡淡的透露時空交錯的唏噓•

金屬隔屏在不同角度有著不同的趣味的折射• 搭配後方俐落的鍍鈦書架．簡潔具功能的書桌後方是可移動的主牆．為常需視訊會議的屋主提供了柔合的背景．側面整排的高櫃細膩的金屬邊框，巧妙隱藏著通往主臥盥洗室的門片•大片的窗景⋯

主臥空間採用深色的格柵和木皮營造沉穩柔和的調性；低頭的馬匹和山壁前的巍巍塔樓．也流露出祥和的意境•細膩的床頭櫃再再表現出精緻的手工•

鏡子巧妙五金的運用．維持了對稱的美感，又保有了開窗的功能。進口加熱毛巾桿兼具美觀實用黑色光面的義大利磁搭配紋理粗礦的古木紋石展現出低調的貴氣．

餐廳就是在相同基礎下和做出更奢華的反差．所以壁材上做出很多變化．加多了很多低調的反射元素．我們用Armani低調奢華的壁紙與壁爐搭配一張超大尺度的花崗石長桌展現不凡氣勢•

而這兩盞燈是在一次會議中的閑聊•發現業主有顆柔軟的心．他愛狗．除了寵愛自己的狗也把愛心散播給許多流浪的狗• 這就是我選擇這整盞燈的靈感來源「在所有剛強之中點綴有個性的溫柔」．

業主收藏真實炸彈改裝的酒櫃和⋯⋯引擎改裝的音響為這空間畫龍點睛，設計前衞卻有17世紀歐洲宮廷優雅貴氣的主燈•展現衝突美感．Boffi廚具與簡潔的吊燈是另一個重點，一個空間兩種相異的凝聚氛圍，完美結合。

健身房運用鏡面不鏽鋼反射出空間感，地坪選擇適合運動的雙層吸震地墊，讓屋主在專業又安全的環境中運動健身。

女兒房利用繃皮柔軟的特質，搭配玫瑰金色澤的鍍鈦，讓整體感覺更加浪漫柔和。衛浴空間的淡雅石材，有款有型的鏡櫃點出清新脫俗的不凡氣質。

這個案子前後花了兩年的時間，過程中不斷溝通修正，最終完成了符合屋主個人特質與獨到品味的空間。我們設計出來的空間從不千篇一律，因為盡心注入了居住者的味道，就像釀一瓶越陳越香的好酒，在含蓄中充滿耐人尋味的魅力。