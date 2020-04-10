快訊

海基會宣布： 20日、21日以「類包機」接滯留湖北民眾

以中國為中心？美國擬凍結WHO預算 直到譚德塞下台

層次黑點綴中國味 擘劃時尚優雅語彙

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

【DECO TV編輯部】

墨韻。擘劃人文基調

經由整合、專業的默契，晨陽設計團隊透過均衡、協調的創意激盪，讓〝風格〞更具多元性及魅力化。

空間設計本身為地上五層、地下一層的建築，晨陽設計團隊於材質、顏色、線條的安排上，以彰顯內斂的雅緻為主，跳脫繁複的元素，在材質的顏色上斟酌，給予空間一種放鬆、寧靜的包容意象，透過石材自然紋理的張力以及間接燈光的層次表情凝聚一種療癒的能量。

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

設計之前，考慮到主人平時好客，希冀有較開闊的場域可以款待親友，加上女主人喜愛實木的溫潤與質樸，地下一樓原規劃三溫暖區，由於使用機會不大，設計師將使用頻率較高、原規劃於一樓的餐、廚區，特地移至此處，並增加天井、引光入內，透過電動百葉設計，輕鬆調節光線，共同形塑大器之美。從地下室入口處的立面以實木輔以線條，俐落分割、延伸開闊意象，連袂花崗石特殊天然紋理的地材，圍塑沉穩典雅的空間本質。

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

餐廳面向天井，視覺停留在綠色植栽與庭園景致上，更具悠閒雅致…與廚房藉由開放吧檯、酒櫃，衍生更多元豐富的生活機能，絕對讓親友有賓至如歸的溫馨感受。一樓規劃為玄關、客廳、泡茶區、客用衛浴；二樓則安排主臥、更衣室、主臥衛浴；三樓設計為女孩房(套房)、客房、客用衛浴；四樓全部規畫為男孩房(套房)；五樓則為休閒區(雪茄區、品酒區)、露臺、洗衣區。

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

玄關處沿襲女主人喜愛的實木印象，以活動式的實木格柵形式，作為玄關與客廳區域的中介。全室藉由現代時尚俐落優雅的語彙原色，從立面的形構、顏色的呈現、異材質的結合，釋放出公共空間開揚的視覺效果，包容及釀製出空間優雅溫絢的景況，同時依不同空間中的實質需求，在形體的連貫中變化出不同的機能。

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

泡茶區域主牆以天然石材紋理挹注自然靜謐，引申內斂而沉穩的空間意象，承載及啟發源源不絕的生活感受及創意，同時享受生活是否因視覺經驗的改變而建構出新的美學可能。主臥空間引述星級飯店精緻設備，描述生活表情。衛浴空間以古典線條的浴缸形塑優雅意象，同時將乾濕區域分離規劃，與室內構成和諧雅致的呼應。

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

晨陽設計團隊思考著重於讓室內格局大器並配置適當生活機能，透過色彩及空間相互交錯重疊，使得藝術和立面結合得更加完美，或許可藉此尋找出另一道迥然不同面貌的室內風景，而讓人一再回味…

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

資料暨圖片提供-晨陽設計
資料暨圖片提供-晨陽設計

延伸閱讀

龍騰鑫鎮 寬體車庫別墅 全新闊砌完工

浴室無對外窗空氣一定不流通？ 網破解這樣做效果更好

感受愜意世外桃源 宅在家就像在森林裡呼吸

《學校2020》換成金賽綸？原女主安瑞賢：大人為何不守約

相關新聞

層次黑點綴中國味 擘劃時尚優雅語彙

經由整合、專業的默契，晨陽設計團隊透過均衡、協調的創意激盪，讓〝風格〞更具多元性及魅力化，透過石材自然紋理的張力以及間接燈光的層次表情凝聚一種療癒的能量。

融入精湛工藝 展現更勝時尚旅店的品味高度

時下許多住宅設計礙於天地壁的條件限制，往往只能透過材質、裝飾性元素，以達到設計師試圖表達的創意或特定風格主題，乾淨簡潔的結構邏輯，有時反而更能呈現內蘊氣勢與精緻感。

勾勒北歐風溫馨底蘊 親子同樂人文宅邸

傑秝設計陳政煌總監講究的「設計」，在於藉由光線、材質、與色調的操作，做為綠化環境、現代建築、含容多元文化的空間建立和諧感，減緩原有建築冰冷的調性。

日本北海道打造阿爾卑斯風 二世谷花園奢華住宅

Odin地產由Bjorn Fjelddahl，Chris Fjelddahl和Nicolas Gontard創立，是一個以設計為導向的房地產品牌，遵循「智明奢尚」理念，注重體驗的品質而非產品的形象價值。

置身童話場景般的新鮮體驗 展現極致之美牙醫診所

現代空間設計猶如物質文明高度發展的衍生物，除了外顯的風格、使用者差異、潮流主題外，仔細觀察也能窺見源自不同設計者的理念與性格特質，好比慕澤設計新進完成；在城鄉當地亦是話題聚焦的商空作品-「草漯牙醫診所」。

朝鮮王室與外界的連結 通往數位世界的光明之門

多媒體設計實踐工作室Space Popular在首爾一座歷史悠久的宮殿入口處安裝了一個影像裝置藝術設備， 藉由這個裝置向來訪的遊客展示了過去與未來。

構築荷蘭藝術理念 通過玻璃材質重思服裝展示含義

荷蘭建築事務所UNStudio 的The Looking Glass 項目從附近的博物館汲取靈感，以構築荷蘭藝術的理念，通過重新構思服裝展示的含義，打造了別具個性的旗艦店空間。

兼顧收納與美學 最適合與寵物同居的療癒窩

家中以5人加上7貓、1狗成員組成，同為貓友的女屋主與魚室研所設計師周瑾瑜，在一次的聚會下牽起了此案合作的開端，周設計師以貓咪的視角著眼，給予毛孩充足的玩耍空間且安全的生活環境。

感受愜意世外桃源 宅在家就像在森林裡呼吸

坐落在新竹一處的寧靜社區，當建案還在開發階段時就開始重視養樹、植栽，因此當凱鑫設計的總監陳世凱接手此案時，全社區已有著將近五年的豐沛綠意。而「宅。於森林」的居家規劃構思，讓自然的質感與藝術的氣息在此融為一體。

充滿戲劇性的長繭造型 與生態共同律動環保L型宅

許許多多的綠色標章與環保建材，讓當代的人類居宅空間與環境獲得平衡的律動。設計師Nina Edwards Anker 以L型繭居戲劇性造型，為全家人打造符合綠色環保LEED的住宅空間，實現心中理想的生活居家情境。

空間添點藕紫藍 私藏北歐風格的悠閒自在

自在優雅的北歐風格調性，晶澄設計謝志榮設計總監將其豐富的文化內涵，連貫〝自然生活〞的構想，運用設計手法經過妥善轉譯後，使空間展現其對應外在環境的獨有的面貌。

優美典雅兼具溫馨愜意的夢幻濱海私宅

Devon Beach House位於英國德文郡最受歡迎的克羅伊德地區，是一處別具魅力的私家住宅。該屋宅曾被一分為二，翻新工程將其重新整合為一，並進一步擴大空間面積，讓這棟建於1800年的建築煥發出全新的光彩。

熱門新聞

鈺如亨珠寶 不受拘束的珠寶美學

美國ID雜誌「台灣唯一」登封 空間靈魂教父獲獎心路！

綠樹環抱托嬰中心 照蔭美好純真寄憶

層次黑點綴中國味 擘劃時尚優雅語彙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。