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日本北海道打造阿爾卑斯風 二世谷花園奢華住宅

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-Odin Hills
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【DECO雜誌】

打造尊尚山麓社區

Odin 地產由Bjorn Fjelddahl，Chris Fjelddahl和Nicolas Gontard創立，是一個以設計為導向的房地產品牌，遵循「智明奢尚」理念，注重體驗的品質而非產品的形象價值。Odin 致力於通過創新概念，以人為本的建築，室內設計以及相關擴展產品，如獲獎的精品家具，為客戶帶來可觀的附加值。Odin 開創了日本北海道二世谷地區豪宅市場的先河，自2007 年起，從創下北海道房產交易記錄的首個豪宅專案，發展成為擁有新建樓盤、住宅重建專案、零售地產（吸引了如Moncler 和Burton 等知名品牌）、酒店和諸多餐飲及娛樂場所的地產品牌。

坐落於二世谷的活力阿爾卑斯風奢華住宅區Odin Hills 推出Odin Hills 業主俱樂部（OHOC），提供完善服務及禮遇，確保業主和會員享受無憂的住宅擁有權和服務周全的阿爾卑斯生活模式。占地16 公頃的私密奢華住宅區Odin Hills坐落於二世谷花園區 (Hanazono Niseko)，是世界一流房地產開發商Odin Property 的最新傑作，該公司過往成績斐然，善於通過優越的選址和鮮明設計風格為業主打造具有高價值的卓越專案。Odin Hills 的業主將自動成為專屬OHOC 俱樂部會員，享受卓越服務和設施，包括安心無憂的項目管理，以及一系列優質服務、設施和產品的優先使用權。

資料暨圖片提供-Odin Hills
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Odin Hills 兼具隱私性和安全性的高水準基礎設施，OHOC管理整個住宅社區、道路和步道、私家林間小徑及池塘的養護和維修，包括冬季的高效除雪和夏季的公共戶外區域綠化與造景。剛剛開幕的Odin Hills 展示室呈現Odin 的情境式體驗生活方式，展示和介紹新的總體規劃以及發售中的住宅，讓潛在買家和投資者能進一步瞭解OHOC 會員俱樂部，並身臨其境感受二世古的冬季奇幻天地。

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