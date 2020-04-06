置身童話場景般的新鮮體驗 展現極致之美牙醫診所

【DECO雜誌】

深究醫患關係 轉譯診間至美

現代空間設計猶如物質文明高度發展的衍生物，而綜觀國內外琳琅滿目的空間作品，除了外顯的風格、使用者差異、潮流主題外，仔細觀察也能窺見源自不同設計者的理念與性格特質，好比慕澤設計新進完成；在城鄉當地亦是話題聚焦的商空作品--「草漯牙醫診所」。

資料暨圖片提供-慕澤設計

外觀立面採用分段輕量化格柵，搭配立面進退差的錯位手法設置，既能低調融入地景，也兼顧隱私、遮陽、美化目的。

十年磨一劍 能量厚積薄發

與眾多動輒百年計的經典品牌相比，成軍於2010年的慕澤設計團隊相對年輕，但隨著十年磨一劍的能量厚積薄發，投射於經手作品的專業涵養和經驗值、性價比越顯精湛，近年來更積極參與多項國際賽事競逐均大有斬獲，堪稱團隊實力勝出的最好證明！

資料暨圖片提供-慕澤設計

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一樓入口處採用落地玻璃帷幕，前段空間主要規劃沙發接待區、斜向櫃檯區和後方隱為牆面造型的病例櫃。

資料暨圖片提供-慕澤設計

地面鋪設耐磨耐看的灰色地磚，加上櫃檯硬體的大理石質地，與牆面暖木色系巧妙調和。

這座由台灣慣見臨街獨棟複層長屋建築改造而成的「草漯牙醫診所」案，不僅因摺曲格柵美化的深謐外觀饒富地景辨識度，空間內容更甫獲2020年商空類、全球得獎名額僅十名內的德國IF設計大獎、義大利A`Design醫療類銀獎等殊榮肯定，而貫徹於整件作品中包括提案細節、執行過程與滿足多人次使用的人性化機能，皆因浸潤慕澤設計獨有的企業文化薰陶而格外出彩，在安全>實用>美觀的前提下，內蘊豐滿的場域意象和人文氤氳於焉生成。

資料暨圖片提供-慕澤設計

順勢而為 化解長屋限制

有鑒於台式街屋多半都有柱雜、屋型窄長、中段梯區、僅能兩頭採光等限制，在必要的結構修補、強化滿足安全考量之後，鄭錦鵬、蔡宗諺設計師思考的關鍵是：如何以現有條件，既能遠超於屋主期待，圓滿調和醫患關係，同時造就最佳實用坪效與空間質感。診區主要使用一、二層樓面，入口處大立面為玻璃帷幕，內部則搭配玻璃、鏡面、矮屏風等輕介質為主，型塑開揚的軸線串聯動線，讓入戶的自然光與人的視線能極限伸展，結合精算過的比例分配，逐一帶入接待櫃台、等候區、診間、員工休息區等機能單元。

資料暨圖片提供-慕澤設計

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一樓靠近入口的沙發區，利用一座上下固定的鐵件屏風隔出輕食區，這裡還活用廁間牆轉角，增設了便利水槽、飲水機能。當作診療區背景的洞石板造型，因上下分段摺曲極具設計感，光影投射下甚至另有變幻。

資料暨圖片提供-慕澤設計

裂罅線條 牽引視覺流動

除了屋型狹長，現場兩側還佈滿大小深度不一的結構柱，就如同大禹治水以疏導為上，設計師也以倣洞石質地板材，刻劃兩側牆層次生動的摺曲造型，一方面藉素材橫紋延展放大空間，一方面修飾眾多結構柱而非僵硬包覆，起伏造型間甚至分段嵌入實用收納機能，此外，全境上方還有同步整合空調、燈光和設計感的裂罅天花板，透過相似曲線與之呼應，恰到好處的活潑與紮實執行力兼具。

資料暨圖片提供-慕澤設計

左圖：鄭錦鵬、蔡宗諺設計師十分重視設計力道，不因譁寵而標新立異，例如此案的裂罅天花板，除本身工藝難度高，更重要在於破解長屋縱深、活絡空間層次、呼應全境設計主題。

右圖：用來劃分診療區的半人高輕隔屏刻意簡化線條，盡可能降低量體存在感。

精準選材 高級感歷久彌新

主旨既是多人次進出的醫患空間，那麼空間選材在耐用、耐候、抑菌、好清理等項目上必然格外講究，尤其難能可貴的是：慕澤設計團隊還透過不同材料、撞色混搭交互組織，同時營造出現代與輕古典相融，極其沉穩優雅的高級感，例如一樓牆面選用的倣洞石板、暖系木皮板，與大理石櫃檯的冷調完美調和，一種溫馨無壓、倍感尊榮的迷人氛圍油然而生。二樓處畫風陡轉，懸掛樓梯天井的古典金色燈影、休息區金色拉釦沙發，與貼覆紋飾的清透玻璃隔間、兩側天藍系主題牆、宮格天花板等亮點相輝映，宛如置身童話場景般的新鮮體驗，讓每一回的約診充滿期待！

資料暨圖片提供-慕澤設計

二樓的畫風由沉穩現代轉為摩登輕古典，適度點綴的金色元素，很高明地帶出微量奢華且不浮誇的高級感。

資料暨圖片提供-慕澤設計

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二樓走道沿途大量使用倣銀狐大理石板材搭配金色框邊線條、古典壁燈，完成的效果之佳令業主也倍感驚喜。