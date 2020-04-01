朝鮮王室與外界的連結 通往數位世界的光明之門

【DECO雜誌】

通往數位世界的光明之門

韓國Gate of Bright Lights

多媒體設計實踐工作室Space Popular在首爾一座歷史悠久的宮殿入口處安裝了一個影像裝置藝術設備， 藉由這個裝置向來訪的遊客展示了過去與未來。這個設計項目被稱為「Gate of Bright Lights」，正好呼應了它被安裝在光明門入口的位置，遊客可以透過螢幕上的互動影像，了解螢幕是如何成為數位領域的門戶，以及韓國目前在現代經濟中所扮演的角色。

此裝置藝術為於德壽宮光明門中間的入口處，藉由影像播放展示不同的場景，「每次當這扇螢幕前的木質大門被關閉，下次再打開時就會出現不同的設計，出現全新的虛擬空間，」Space Popular 的設計團隊說明：「在距今一百多年前，這座宮殿為朝鮮王室所擁有，我們想藉由影像的歷史年代排序表達，光明門在朝鮮時代作為宮殿的入口，就像是王室與外界的連結點，而這個概念放至到數位時代，光明門就像是智慧型手機的螢幕一樣，讓我們能夠進入數位世界。」在這個裝置藝術的展覽說明文字中，有一段敘述如此說道：「宮殿建築在歷史上一直是王室向大眾宣揚其政治理念的一種模式，利用裝飾精美的石塊建構堡壘，由複雜雕飾的樑柱支撐，華麗奢靡的屋簷遮蔭擋蔽，宮殿的存在向外界無法一窺其究竟的人們昭示著統治者所想要表達的威權與理念。」

而隨著朝鮮王室的消亡，宮殿建築也被摧毀，時至今日，韓國更成為3C 資訊大國，Gate of Bright Lights 的螢幕也對應了此象徵，「透過社群媒體、網站及部落格，每個人現在都可以成為自己宮殿的統治者，透過連結數位世界的平台或界面向大眾開放屬於自己的宮殿大門。」Space Popular 如是說。