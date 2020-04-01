快訊

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝鮮王室與外界的連結 通往數位世界的光明之門

聯合新聞網 / DECO居家

【DECO雜誌】

通往數位世界的光明之門

韓國Gate of Bright Lights

多媒體設計實踐工作室Space Popular在首爾一座歷史悠久的宮殿入口處安裝了一個影像裝置藝術設備， 藉由這個裝置向來訪的遊客展示了過去與未來。這個設計項目被稱為「Gate of Bright Lights」，正好呼應了它被安裝在光明門入口的位置，遊客可以透過螢幕上的互動影像，了解螢幕是如何成為數位領域的門戶，以及韓國目前在現代經濟中所扮演的角色。

此裝置藝術為於德壽宮光明門中間的入口處，藉由影像播放展示不同的場景，「每次當這扇螢幕前的木質大門被關閉，下次再打開時就會出現不同的設計，出現全新的虛擬空間，」Space Popular 的設計團隊說明：「在距今一百多年前，這座宮殿為朝鮮王室所擁有，我們想藉由影像的歷史年代排序表達，光明門在朝鮮時代作為宮殿的入口，就像是王室與外界的連結點，而這個概念放至到數位時代，光明門就像是智慧型手機的螢幕一樣，讓我們能夠進入數位世界。」在這個裝置藝術的展覽說明文字中，有一段敘述如此說道：「宮殿建築在歷史上一直是王室向大眾宣揚其政治理念的一種模式，利用裝飾精美的石塊建構堡壘，由複雜雕飾的樑柱支撐，華麗奢靡的屋簷遮蔭擋蔽，宮殿的存在向外界無法一窺其究竟的人們昭示著統治者所想要表達的威權與理念。」

而隨著朝鮮王室的消亡，宮殿建築也被摧毀，時至今日，韓國更成為3C 資訊大國，Gate of Bright Lights 的螢幕也對應了此象徵，「透過社群媒體、網站及部落格，每個人現在都可以成為自己宮殿的統治者，透過連結數位世界的平台或界面向大眾開放屬於自己的宮殿大門。」Space Popular 如是說。

延伸閱讀

哈利梅根關IG、皇家網站 將自付維安費

哈利梅根移居加州震驚王室 稱維安費用全自付

女王的歸來！全智賢宣布出演《屍戰朝鮮3》與《智異山》　攜手朴敘俊成新一代神仙組合

《CSO絕對武力》聯名《屍戰朝鮮》 義大利巷戰改成古代朝鮮宮殿　

相關新聞

朝鮮王室與外界的連結 通往數位世界的光明之門

多媒體設計實踐工作室Space Popular在首爾一座歷史悠久的宮殿入口處安裝了一個影像裝置藝術設備， 藉由這個裝置向來訪的遊客展示了過去與未來。

構築荷蘭藝術理念 通過玻璃材質重思服裝展示含義

荷蘭建築事務所UNStudio 的The Looking Glass 項目從附近的博物館汲取靈感，以構築荷蘭藝術的理念，通過重新構思服裝展示的含義，打造了別具個性的旗艦店空間。

兼顧收納與美學 最適合與寵物同居的療癒窩

家中以5人加上7貓、1狗成員組成，同為貓友的女屋主與魚室研所設計師周瑾瑜，在一次的聚會下牽起了此案合作的開端，周設計師以貓咪的視角著眼，給予毛孩充足的玩耍空間且安全的生活環境。

感受愜意世外桃源 宅在家就像在森林裡呼吸

坐落在新竹一處的寧靜社區，當建案還在開發階段時就開始重視養樹、植栽，因此當凱鑫設計的總監陳世凱接手此案時，全社區已有著將近五年的豐沛綠意。而「宅。於森林」的居家規劃構思，讓自然的質感與藝術的氣息在此融為一體。

充滿戲劇性的長繭造型 與生態共同律動環保L型宅

許許多多的綠色標章與環保建材，讓當代的人類居宅空間與環境獲得平衡的律動。設計師Nina Edwards Anker 以L型繭居戲劇性造型，為全家人打造符合綠色環保LEED的住宅空間，實現心中理想的生活居家情境。

空間添點藕紫藍 私藏北歐風格的悠閒自在

自在優雅的北歐風格調性，晶澄設計謝志榮設計總監將其豐富的文化內涵，連貫〝自然生活〞的構想，運用設計手法經過妥善轉譯後，使空間展現其對應外在環境的獨有的面貌。

優美典雅兼具溫馨愜意的夢幻濱海私宅

Devon Beach House位於英國德文郡最受歡迎的克羅伊德地區，是一處別具魅力的私家住宅。該屋宅曾被一分為二，翻新工程將其重新整合為一，並進一步擴大空間面積，讓這棟建於1800年的建築煥發出全新的光彩。

重現微醺青樓 巧妙轉化老屋賦予另類東方文化

「青樓文化」中國古代四大文化產物之一，古代的青樓本意是指富貴人家別致的青磚瓦房，同時也是風流才子和達官顯貴雅集的地方。考究中國早期的音樂、美術、舞蹈等藝術上的輝煌成就，也與「青樓文化」有著相當的關係。

演繹義式經典元素 完美透視精品設計DNA

FENDI在威尼斯聖馬可區中心的Calle Larga De l'Ascension開設了全新精品店。自然光透過大扇窗戶照亮室內空間，讓室內室外產生呼應共鳴，藉由透視效果呈現出店內的四層樓挑高空間。

大器沉穩的優雅氣息 擁有絕對美感的簡約宅

里歐設計偕志宇設計總監留意、體現媒材在空間裡所可能蘊釀的感受，彼此之間融洽的進行對話，共生依存成為空間本質的外顯意涵，媒材的搭配，跳脫傳統制式的混搭融合，更契合生活所需、所想、所求，達到以人為本的設計精神。

譜出極簡黑白協奏曲 重奏二戰前建築新曙光

位於紐約的West Village Residence是標準的戰前建築，在跨國設計工作室Light On White主導翻新之後，原本殘敗的樣貌有了另外一番嶄新光景。

藝術與生活相伴 兼容完美收納古典美宅

風格決定居者性格，是生活態度的延伸展現，古典風格正是一種高雅的質感詮釋，本案以此風格揭開序幕，無論輕、軟裝潢皆以其唯美的姿態，烘托出藝術與生活相伴的獨特氛圍，讓居住者入住後，流露出渾然天成的氣質。

熱門新聞

從咖啡烘焙師到影后 陸弈靜爆：年輕時也曾否定過自己

朝鮮王室與外界的連結 通往數位世界的光明之門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。