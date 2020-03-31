快訊

直播／類包機抵台、觀光局官員採檢 指揮中心14:00說明

外國老師驚訝！全球150國學校關閉 台灣竟能正常上課

構築荷蘭藝術理念 通過玻璃材質重思服裝展示含義

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-UNStudio
資料暨圖片提供-UNStudio

【DECO雜誌】

讓形式與功能成為時尚

PC Hooftstraat 坐落於博物館區中心地帶，位於博物館廣場和馮德爾公園（Vondelpark）之間，是歐洲著名的高級時尚購物街之一，毗鄰林立荷蘭及國際著名的設計師品牌、旗艦店和精品門市，在這個街區的店鋪鮮明地展示著荷蘭設計，創意底蘊和優雅風格。荷蘭建築事務所UNStudio 的The Looking Glass 項目從附近的博物館汲取靈感，以構築荷蘭藝術的理念，通過重新構思服裝展示的含義，打造了別具個性的旗艦店空間。

資料暨圖片提供-UNStudio
資料暨圖片提供-UNStudio

門市的店面正面從形式和功能上以紡織品為主題設計，三幅彎曲玻璃面板從上方傾斜擴展，模仿飄逸的透明布料。通過玻璃材質，打造一個供行人欣賞的開放空間，展示其中的最新時裝作品。通過飄逸的風格，讓時尚與建築融為一體，彰顯高級訂製服的幾何輪廓，在美學與功能之間達至和諧。所有這些設計均保留了原本的阿姆斯特丹聯排別墅的三窗式垂直分區，在銷售店面正上方的尺度，以個性化的公寓設計將高級建築的風格串連於整幢大樓。此外UNStudio 還設計了零售空間上方兩層公寓的外牆和室內。租戶將會負責商店內部的裝修。

這三個充滿結構感的玻璃「箱子元素」均在工廠組裝後，於現場安裝。實際上的超白玻璃，面板經粉碎和逐步處理，呈現彎曲和筆直的形狀，通過大樓帷幕結構專用特殊矽利康膠黏接到相鄰的玻璃面板，中間添加不銹鋼邊緣，形成玻璃箱的形狀。之後，玻璃盒被粘接到一個隱藏的鋼架上，以妥善保存和運輸，最後在現場作為單一整體安裝；安裝後，在玻璃纖維增強混凝土面板表面增加一層剛性絕緣層，然後將磚瓦粘結到絕緣層上。在地面層的磚瓦之間，加入了金屬條，以區別於空間的其他磚砌結構，同時滿足城市景觀的整體視覺需求，在一整排連棟的建築當中不至於顯得過於突兀，卻又突顯出品牌精品店門面的設計獨到之處，成為不容忽視的視覺焦點。

資料暨圖片提供-UNStudio
資料暨圖片提供-UNStudio

延伸閱讀

【自拍文化】陳意涵：不經意的自拍也很有藝術感

荷蘭美術館防疫閉館 歹徒入侵竊走梵谷畫作

陸外交部說明醫療產品品質問題 籲別政治化解讀

慘！荷蘭博物館因疫情被迫關閉 又遇館內梵谷名畫失竊

相關新聞

構築荷蘭藝術理念 通過玻璃材質重思服裝展示含義

荷蘭建築事務所UNStudio 的The Looking Glass 項目從附近的博物館汲取靈感，以構築荷蘭藝術的理念，通過重新構思服裝展示的含義，打造了別具個性的旗艦店空間。

兼顧收納與美學 最適合與寵物同居的療癒窩

家中以5人加上7貓、1狗成員組成，同為貓友的女屋主與魚室研所設計師周瑾瑜，在一次的聚會下牽起了此案合作的開端，周設計師以貓咪的視角著眼，給予毛孩充足的玩耍空間且安全的生活環境。

感受愜意世外桃源 宅在家就像在森林裡呼吸

坐落在新竹一處的寧靜社區，當建案還在開發階段時就開始重視養樹、植栽，因此當凱鑫設計的總監陳世凱接手此案時，全社區已有著將近五年的豐沛綠意。而「宅。於森林」的居家規劃構思，讓自然的質感與藝術的氣息在此融為一體。

充滿戲劇性的長繭造型 與生態共同律動環保L型宅

許許多多的綠色標章與環保建材，讓當代的人類居宅空間與環境獲得平衡的律動。設計師Nina Edwards Anker 以L型繭居戲劇性造型，為全家人打造符合綠色環保LEED的住宅空間，實現心中理想的生活居家情境。

空間添點藕紫藍 私藏北歐風格的悠閒自在

自在優雅的北歐風格調性，晶澄設計謝志榮設計總監將其豐富的文化內涵，連貫〝自然生活〞的構想，運用設計手法經過妥善轉譯後，使空間展現其對應外在環境的獨有的面貌。

優美典雅兼具溫馨愜意的夢幻濱海私宅

Devon Beach House位於英國德文郡最受歡迎的克羅伊德地區，是一處別具魅力的私家住宅。該屋宅曾被一分為二，翻新工程將其重新整合為一，並進一步擴大空間面積，讓這棟建於1800年的建築煥發出全新的光彩。

重現微醺青樓 巧妙轉化老屋賦予另類東方文化

「青樓文化」中國古代四大文化產物之一，古代的青樓本意是指富貴人家別致的青磚瓦房，同時也是風流才子和達官顯貴雅集的地方。考究中國早期的音樂、美術、舞蹈等藝術上的輝煌成就，也與「青樓文化」有著相當的關係。

演繹義式經典元素 完美透視精品設計DNA

FENDI在威尼斯聖馬可區中心的Calle Larga De l'Ascension開設了全新精品店。自然光透過大扇窗戶照亮室內空間，讓室內室外產生呼應共鳴，藉由透視效果呈現出店內的四層樓挑高空間。

大器沉穩的優雅氣息 擁有絕對美感的簡約宅

里歐設計偕志宇設計總監留意、體現媒材在空間裡所可能蘊釀的感受，彼此之間融洽的進行對話，共生依存成為空間本質的外顯意涵，媒材的搭配，跳脫傳統制式的混搭融合，更契合生活所需、所想、所求，達到以人為本的設計精神。

譜出極簡黑白協奏曲 重奏二戰前建築新曙光

位於紐約的West Village Residence是標準的戰前建築，在跨國設計工作室Light On White主導翻新之後，原本殘敗的樣貌有了另外一番嶄新光景。

藝術與生活相伴 兼容完美收納古典美宅

風格決定居者性格，是生活態度的延伸展現，古典風格正是一種高雅的質感詮釋，本案以此風格揭開序幕，無論輕、軟裝潢皆以其唯美的姿態，烘托出藝術與生活相伴的獨特氛圍，讓居住者入住後，流露出渾然天成的氣質。

保護和傳承傳統工藝 體現匠心獨具的奢華寓所

座落於尖沙咀海濱的Victoria Dockside文化藝術區，K11 ARTUS 寓館為亞洲首個呈獻匠心工藝概念的服務式寓所，透過極致尊貴私密的住宿體驗與別具一格的文化氛圍，讓住客可於寓館展開文化探索之旅。

熱門新聞

構築荷蘭藝術理念 通過玻璃材質重思服裝展示含義

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。