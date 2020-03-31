構築荷蘭藝術理念 通過玻璃材質重思服裝展示含義

【DECO雜誌】

讓形式與功能成為時尚

PC Hooftstraat 坐落於博物館區中心地帶，位於博物館廣場和馮德爾公園（Vondelpark）之間，是歐洲著名的高級時尚購物街之一，毗鄰林立荷蘭及國際著名的設計師品牌、旗艦店和精品門市，在這個街區的店鋪鮮明地展示著荷蘭設計，創意底蘊和優雅風格。荷蘭建築事務所UNStudio 的The Looking Glass 項目從附近的博物館汲取靈感，以構築荷蘭藝術的理念，通過重新構思服裝展示的含義，打造了別具個性的旗艦店空間。

資料暨圖片提供-UNStudio

門市的店面正面從形式和功能上以紡織品為主題設計，三幅彎曲玻璃面板從上方傾斜擴展，模仿飄逸的透明布料。通過玻璃材質，打造一個供行人欣賞的開放空間，展示其中的最新時裝作品。通過飄逸的風格，讓時尚與建築融為一體，彰顯高級訂製服的幾何輪廓，在美學與功能之間達至和諧。所有這些設計均保留了原本的阿姆斯特丹聯排別墅的三窗式垂直分區，在銷售店面正上方的尺度，以個性化的公寓設計將高級建築的風格串連於整幢大樓。此外UNStudio 還設計了零售空間上方兩層公寓的外牆和室內。租戶將會負責商店內部的裝修。

這三個充滿結構感的玻璃「箱子元素」均在工廠組裝後，於現場安裝。實際上的超白玻璃，面板經粉碎和逐步處理，呈現彎曲和筆直的形狀，通過大樓帷幕結構專用特殊矽利康膠黏接到相鄰的玻璃面板，中間添加不銹鋼邊緣，形成玻璃箱的形狀。之後，玻璃盒被粘接到一個隱藏的鋼架上，以妥善保存和運輸，最後在現場作為單一整體安裝；安裝後，在玻璃纖維增強混凝土面板表面增加一層剛性絕緣層，然後將磚瓦粘結到絕緣層上。在地面層的磚瓦之間，加入了金屬條，以區別於空間的其他磚砌結構，同時滿足城市景觀的整體視覺需求，在一整排連棟的建築當中不至於顯得過於突兀，卻又突顯出品牌精品店門面的設計獨到之處，成為不容忽視的視覺焦點。