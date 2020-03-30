兼顧收納與美學 最適合與寵物同居的療癒窩

【DECO雜誌】

守護毛孩的安心居所

貓狗所散發的療癒魅力，是寵物迷正面能量的來源，也有許多人習慣在家中有毛孩的陪伴，雖然彼此之間無法用言語溝通，卻像家人般有著心靈上的羈絆，陪伴我們每一天。本個案家中以5 人加上7貓、1 狗成員組成，同為貓友的女屋主與魚室研所設計師周瑾瑜，在一次的聚會下牽起了此案合作的開端，周設計師以貓咪的視角著眼，給予毛孩充足的玩耍空間且安全的生活環境，再搭配家人們與狗兒的起居做整體規劃設計，讓家成為最療癒的窩居。

1. 透過挑高空間所訂製的木作天空廊道，貫穿打造全室垂直區的動線，提高了貓兒們可攀爬遊走的自在生活，也滿足了貓咪喜歡居高臨下的欲望。

貫穿全室動線 滿足毛孩好奇心

比起水平空間的寬廣，充足的垂直空間更能抒發貓兒愛好攀爬的天性，設計師特此充分利用了宅屋室內挑高的立基點，結合櫃體串聯成空中走道及跳台等設計，滿足喵星人的狩獵本性，像是玄關的貓閣樓是貓兒們等待主人回家的好視角，牠們可以由客廳的高空層架走來這裡，讓家人一回家就可見到療癒的小夥伴。

資料暨圖片提供-魚室內裝修設計工程研製所

2. 垂直空間的貓窩休憩區，設計了方便家人清潔打掃的門片。

3. 玄關廊道區的貓咪閣樓空間，有著溫潤的格柵設計，除了讓居家品味增添美感外，貓兒從中探頭出來觀望主人的模樣好療癒人心！

4. 玄關整體色調以木色與白色為主，營造樸實乾淨的氛圍，進入後更有豁然開朗的感覺。

明亮通透的全室以男主人喜愛的鄉村風貫穿，混搭女兒們喜歡日式無印調性作為設計整合的概念，溫潤的木質搭配上女屋主親自挑選的青色系列烤漆點綴設計，讓貓宅化的概念多出一絲溫柔。為因應家中多達七隻愛貓的需求，特別於客廳挑選貓抓布沙發，展現品味之際也不擔心貓星人搞破壞；大小、高低不同的跳台提供貓咪們玩耍棲息之處，門片的貓洞設計讓注重隱私的牠們多了幾分安全感。臥室也兼作寵物的遊戲跳台，讓貓咪融入屋主的私生活空間，一同享受美好的休憩時光。

資料暨圖片提供-魚室內裝修設計工程研製所

5. 頂天立地的貓閣樓是寵物們等待家人回家的最佳視角。閣樓區所規劃的活動「樓梯椅設計」，在此個案設計使用功能有三：一是做為貓兒們攀爬進入閣樓的進出口之一，二是有需要打掃挑高空間時可移用，三是當家中有客人來訪時，可當作有靠背的六人餐桌椅。

6. 由木作現場打造的玄關收納櫃體，也不忘預留貓兒專用的砂盆位置。（本個案貓咪專用砂盆分別設置於玄關、客廳、前後陽台及主浴室，共計五處六只。）

7. 旋轉鞋架完美達成海量的收納量，方便家人拿取鞋子。

資料暨圖片提供-魚室內裝修設計工程研製所

8. 不同高低的跳階讓貓咪可以自由行動，要鑽哪就去哪，電視牆下方的貓抓板可以視貓兒的使用情況輕鬆做更換。

處處有驚喜 讓家變身貓咪遊樂園

毛孩子一如我們喜歡自由，不習慣被關在同個空間太久，門上加裝的寵物門得以讓愛貓穿梭自如，飼主家人們也不會為每次都要幫忙開關門而感到困擾，實現屋主所嚮往的自然生活；且貓咪是靠氣味鞏固安全感和地域性，室內所有的壁面垂直跳台、爬梯及空中廊道設計，皆一律採雙向至三向進出口的概念規劃，避免有弱勢貓被霸凌的機會。考量毛孩們經常需要獨自在家，在規劃初期就在前、後陽台及所有對外窗口設置防墜通風的隱型鐵窗，讓寵物有著放鬆曬太陽的小角落，家人們在外也能安心地工作。

收納× 美學 提升生活舒適感受

雖然此案僅有25 坪的空間，卻涵蓋了海量的收納機能！由於家中的女成員較多，玄關淺木紋收納櫃內的旋轉鞋架，能完全收整高跟鞋及平底鞋等女性鞋款；編織網狀籃內收納室內拖鞋及生活雜物。餐廳區鄉村風備餐櫃兼具展示與大量收納，檯面為一家人準備毛孩餐食及家人輕食的地方，下方則方便擺放日常用品、寵物伙食，並滿足屋主的藏酒愛好。而不管是在公、私領域空間，皆籌畫了收納細節，像是整合開放式的擺放層架，展示屋主的品味同時達到收納需求。

資料暨圖片提供-魚室內裝修設計工程研製所

9. 餐廳場域的線板櫥櫃方便擺放人與寵物們的生活用品與專用糧食。

10. 室內門扇設置寵物門，讓毛孩們自由穿梭家中每一處空間。

資料暨圖片提供-魚室內裝修設計工程研製所

11. 客廳區貓咪專用天空廊道，可由電視主牆的原木樹幹層架進出，也可由沙發背牆上方的垂直空間壁面層架跳至沙發上進出，能完全避免被強勢貓追逐而產生窘迫。

12. 前、後陽台設置防墜通風的隱型鐵窗，寵物可安全觀景也通風、防墜。

大部分的毛孩待在家裡的時間比人們還漫長，日本甚至曾推出寵物共生宅的概念，讓居住需求不只是可以養寵物的房子而已，而是以人與寵物共同生活為出發點所打造的家，如同此次魚室研所設計師周瑾瑜貼心地設計出人與寵物都能快樂共居的空間，一同享受美好日常。

資料暨圖片提供-魚室內裝修設計工程研製所

13. 想討主子的歡心，設置各類造型的貓跳台就能吸引貓咪，還能提升室內質感！

SPACE NOTES

建築形式// 小坪數住家空間

空間坪數// 室內面積約25 坪

使用建材// 原木樹幹、貓抓板、天然麻繩、貓抓布、隱型鐵窗、烤

漆、強化清玻璃、透明壓克力、石塑地板、青銅五金配件