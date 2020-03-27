感受愜意世外桃源 宅在家就像在森林裡呼吸

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-凱鑫建築空間設計（03-5253-200）

森林裡的隱士 - 凱鑫設計

One with Nature

自然的質樸之美，總能讓我們體會生命的美好，當建築建構在自然本身，就有著從容的生活方式。本案坐落在新竹一處的寧靜社區，當建案還在開發階段時就開始重視養樹、植栽，因此當凱鑫設計的總監陳世凱接手此案時，全社區已有著將近五年的豐沛綠意。設計師以此社區的初衷提煉出「宅。於森林」的居家規劃構思，讓自然的質感與藝術的氣息在此融為一體。

1. 公領域擁有完善的採光條件，大面開窗將自然光無遺地引入，完美烘托全室木質溫潤感受。

擁抱自然圍框出最美的景

庭院與客廳之間選用偌大的玻璃窗面，如沒有界線般地讓光影綠意注入室內，舒適躺椅等軟件搭配植栽綠意，打造庭院愜意的角落，並將層層石材堆砌的牆面概念由戶外向內延伸至客廳，形成室內外空間的美好連結，無形中給人更多沉澱放鬆的心情。公領域的色系規劃上有深色沉穩的木質、深至淺的天然石材，定調了自然溫潤的現代自然風。

2. 一樓室外有著寬廣的停車空間；室內則以石材及木材質打造低調奢華的交誼大廳。

石材語彙構築大器優雅生活

溫潤色調的木格柵元素為進入公領域主要空間的動線，當日光灑進家裡，彷彿為生活畫面加上一層森林度假風格的濾鏡。利用觀音石切割重組、拼貼作為電視主牆基底，以尊貴霸氣之姿，開啟奢華大器生活，深沈的黑系沙發鋪排了場域的大器沉穩。女主人主導的餐廚區以亮面石材表現低調奢華，細心挑選的餐具的一大亮點，也能讓家更有生活質地；一字廚具替廚房梳理流暢的烹飪動線，充足的櫃體也替廚房增添許多收納與備餐空間，檯面下方的線性光帶讓深色廚具更顯俐落且具都會感。光之於空間，猶如空氣之於生命，落地窗更是讓人如同坐在自然的世界中，感受愜意而靜謐的生活。

3. 沉穩的木格柵門修飾後方儲物櫃的存在，還能使光線得以穿透、不受阻礙。

地下室為滿足屋主高質感視聽享受的KTV室，結合音響專業，一絲不苟講究空間的尺度比例和材質運用，帶給人輕鬆之感，牆上的壁畫傳達出藝術之美，提升了休閒時的內涵與格調，個性的沙發設計，營造出輕鬆的娛樂氛圍，在娛樂之餘品嘗美酒，享受生活。

用最簡化語彙貫穿不同空間

通往三樓是完整的私領域空間，空間串聯切割的巧思設計，以公領域的石材地坪延伸至私領域的實木地板，提升私人空間的溫度。衣帽間為進入私領域的第一視覺，設計師以出入動線為分割軸心，將左右二分為男、女主人的衣帽間，釋放出更寬裕的公共空間，簡單又不厚重的黑色鐵件玻璃門營造通透感，特別值得一提的是，兩側鐵件玻璃門的構成，為夫妻倆姓氏的解構，如此有底蘊的設計讓人一再回味；帶上一點翡翠綠的電視牆面增添空間層次感，讓看似簡單純粹的空間也不失豐富性。床頭背牆以鍍鈦板鋪陳並加入燈帶的設計、輔以床頭的金銅檯燈，是成為空間散發都會感的關鍵。主臥衛浴室簡單的陳設之中彰顯著典雅，牆面錯落的雕花磁磚呈現微奢華的都會感，靠近窗台的浴缸讓家中成員在享受舒爽沐浴的同時，一邊感受接近自然的美妙，彷彿是在感受大自然的洗禮，而戶外的茂密的綠植，即成為浴室渾然天成的遮蔽物，完美打造隱私跟光線都滿分的家。

4. 開放格局形塑出公領域舒適寬朗的生活尺度，賦予更加靈活的空間使用性和互動性。

5. 餐桌選用具有獨特的紋理的天然石材，彰顯居家大器質感。

6. 充滿綠意的陽台令日光灑落全室，避免客、餐廳昏暗的問題。

搭配木材質展現細膩時尚

女兒房及客房同層的四樓空間，改以年輕風格的日式元素為主、石材為輔，勾勒空間輪廓，地面鋪設的胡桃木地板為空間帶入安定感。簡單俐落的女兒房以粉色的軟件與牆面散發女孩子的甜美氣質，床頭如同主臥也設計成光帶點亮了空間場域，一旁的淺木紋系統櫃也讓空間多了不同的層次感，以羽毛編織成雲朵般的高架檯燈讓房間的調性更有溫度。更衣間預留成長發展的空間，將衣物、背包玩具及許多成長記憶都收藏在這。客房則打造成清爽舒適的北歐感，沉穩木色加上不同亮度的灰配上灰藍的軟件配置，帶來心靈安定與寧靜感，適時的加入白，點亮空間，調和視覺，最後再擺放具品味的家飾家具點綴，即可完成一間屬於自己的精品居家。

7. 主臥以深色木紋鋪陳天花、地面緩和石材的冰冷調性，打造出既具有自然況味的冷冽靜謐，又蘊含溫潤的馨香溫度。

8. 主臥以翡翠綠的電視牆面，加上兩側鐵件玻璃門的增添空間層次感。

「以大自然為畫筆，摹畫療癒人心的生活風貌。」這莫非是此案最珍貴的地方，透過細節美感的擘劃，將大自然石材、木皮等自然材質融入空間，為都市生活緊湊的節奏，找到一處愜意的世外桃源，讓人融合到自然的初心。

9. 女兒房的衣帽間由白色鐵件玻璃門打造，增加室內通透感。

10. 浴室偌大的落地窗，洗澡時能一邊欣賞戶外雅致。

SPACE NOTES

建築形式// 透天別墅空間

空間坪數// 室內面積約250 坪

使用建材// 石材、海島型實木地板、鍍鈦版、進口瓷磚、鐵件