充滿戲劇性的長繭造型 與生態共同律動環保L型宅

【DECO雜誌】

攝影者-Caylon Hackwith

資料暨圖片提供-Nina Edwards Anker（www.neastudio.com）

美國

Cocoon House

與生態共同律動的環保繭居

當代建築生活空間對於人類的生活、對於環境空間的關係，遠比過往來得更加緊密，設計師所必須關照的設計環節，除了最基本地滿足愛家人對於生活的需求之外，在城市化的過程所造成環境與建築之間的緊張關係，更有賴設計加以化解。許許多多的綠色標章與環保建材，讓當代的人類居宅空間與環境獲得平衡的律動。設計師Nina Edwards Anker 以L型繭居戲劇性造型，為全家人打造符合綠色環保LEED的住宅空間，實現心中理想的生活居家情境。

與自然環境一同呼吸的設計

位於紐約長島、這座名為Cocoon的建築，許多人初見到時馬上會被其充滿戲劇性的長繭造型所震撼，宛如一隻蟄伏於綠色大地上的蝴蝶幼蟲，蜿蜒的姿態等著春天破繭而出的綻放。在寬敞的1730平方呎土地上坐落著L 型圓筒狀建築，朝向海洋與蔥鬱的林地，看似張力十足的設計其實是建築師Nina Edwards Anker －也是屋主，經過完整考量當地環境之後所呈現的設計成果。由於基地位址坐落在法規限制嚴格的土地上，一方面必須小心翼翼地保護當地濕地環境，僅能在距離濕地150 英尺的土地上進行建物的規畫興建，另一方面也必須與鄰近的建築保持35英尺的距離，確保整體環境彼此的協調平衡性。

然而，有失必有得，得天獨厚的基地分別於朝南和朝東的方向可望向海洋與綠化景觀，因此向南處的玻璃帷幕設計一方面可營造隱私的需求，另一方面也可透過自然採光引進熱能，節省室內能量的浪費；而厚實的北邊與西邊厚牆則可完整地蓄存室內的光源與熱能，讓整體建築隨著戶外氣候的變化而調節呼吸。夏日時節，只需將拉門推開即可捕捉來自大西洋盛行的南風，吹拂過整棟建築產生自在的氣息流通；並藉由L 型的巧妙變化，在室內自然形成高達50％的背陽區，降低空間的熱氣。冬天則是透過玻璃幕牆汲取南方的陽光，在圓柱形的的開闔推拉門之間，自然調節室內外空氣流通的節奏性。此外，針對該地的濕地地型特質，曾經在挪威工作七年的設計師，巧妙地藉由筒狀建築體完整包覆室內空間的完整性，同時捨棄當地慣用的泵系統和易發霉的地下室，轉以透過架高基地和循環被動式的隔熱牆，讓這棟住宅建築形成能適應各種氣候的高彈性設計。

從自然啟發的生態起居節奏

同時身兼建築師和大學講師的Nina Edwards Anker，多重身分與跨界的她更是美國海軍船塢實驗室的創始會員和哈佛大覺得設計研究生。綜觀其歷年的設計作品總是和生態環境息息相關，不僅家具設計曾經獲得芝加哥設計博物館的優良設計獎，注重自然生態與環抱的設計也曾經獲得義大利A’Design 的太陽能照明獎，更勇奪Domus 最佳住宅設計獎和最佳生態住宅獎。

在這座名為Cocoon 的住宅中，圓筒狀的Ｌ型設計其實是從Stanford White 於1890 年所設計的車廂而來，穩固的結構性和具有抗寒散的特質，讓Nina Edwards Anker 決定在此為一家四口打造最合宜的生活場景。相較於當地其他的建築，這座Cocoon 的量體顯得精巧迷你，戶外的水池若要當作泳池時為勉強，然而，這泮池水卻具有冷卻空氣和澆灌草坪的機能；總長65 英尺、可連續開啟滑動的大面積落地玻璃門，讓室內外的空間彼此相互流通串聯，不僅放大了室內的生活場域視覺效果，同時也讓戶外的綠意和自然光景隨時走入室內。為了營造最舒適的室內生活情境氛圍，設計團隊運用非晶矽薄膜PV 玻璃搭配有色玻璃，讓室內空間隨著光影的變化自然投映出不同的層次效果，同時也讓每個生活家具家飾物件變得更為立體明亮。依據空間形式和尺度而量身設計的家具，不僅滿足日常生活的使用需求，同時也為空間帶來另一種幾何藝術的裝飾效果，精準的尺度和造型完全契合場域個性，透過充滿有機線條感的家具家飾物件共同烘托下，完整體現當代繭型住宅的前瞻可能性。

針對這座足以自豪的生活宅邸，設計師Nina Edwards Anker 充滿詩意地表示：「整體的建築其實我們聚焦在彩色玻璃天窗的投射光影中，虛擬的光線色彩其實轉譯了哲學家哥德的色彩哲學，主臥的空間以紅色和橙色促進沉澱與舒眠休息的情境，起居室的部分則是以充滿活力的黃色營造政面積極的氣象，透過空間情境的捏塑之下，人們居住在此自然能夠隨著大自然的光影時間變化，慢慢累積豐厚無限生命的光彩。」。