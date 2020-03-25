快訊

疫情如迴力鏢？中國褐皮書：首季經濟「令人瞠目」

大陸疫情將死灰復燃？德專家曝關鍵：第二波感染無可避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空間添點藕紫藍 私藏北歐風格的悠閒自在

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

【DECO雜誌】

私藏 北歐風格的悠閒自在

自在優雅的北歐風格調性，晶澄設計謝志榮設計總監將其豐富的文化內涵，連貫〝自然生活〞的構想，運用設計手法經過妥善轉譯後，使空間展現其對應外在環境的獨有的面貌。

由於屋主對於北歐風格甚為喜愛，謝志榮設計總監遂投入許多具自然特性的材質、顏色，替室內55坪的此案，進行設計規劃。設計上針對屋主希冀擁有獨立的練琴區兼具書房機能、以及三個房間的空間需求，所以不做過多繁複的線條，運用色彩變化和櫃體、天花局部線板的修飾為主，加上綠建材與環保漆料的挹注，不僅落實輕北歐風格崇尚自然的美學概念，同時也替業主實踐一個健康、快樂、無優的理想生活。

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

入口鞋櫃門板搭配花磚做為立面造型主要材質，挹注樸質、悠閒的生活美學。全室以舖地板鋪述，圍塑出輕鬆、自在的空間意象。客廳前後主牆以石材、實木等天然媒材豐富的自然紋理，對應出安靜優雅的生活態度。客廳主牆後方則以主牆聯袂隱藏門設計，成為廳區與琴房的介質。琴房規劃上運用大量的吸音材質，同時連貫書房的閱讀機能，隨著簡約俐落語彙的出沒，的確讓人有著深刻的感受，所以對於〝家〞的感受，也就被規範得鮮明。

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

如果說環境建立對於家的想望，那麼空間屬性的刻意安排，即是對人文情感的重視。餐廳、廚房區域與客廳採開放方式規劃，利用天花不同的設計方式，成為區域之間的隱匿介質，有效的拉闊視角且在空間延伸出舒適的開闊感受，更規劃開放式吧檯，圍塑出豐富且多元的生活機能，營塑出一種當代的前衛調性，極富人文化的意象，明顯區辨出居住者生活特質。

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

如何在空間中，藉由創造的不同角度、光影來引導人們的潛在情緒，這是空間設計應該重視的主要議題，謝志榮設計總監藉由開放或通透的材質，確定區域關係，以多層次與互相借景的空間佈置，彼此互為襯景，製造空間的視覺趣味，依據使用需求安置完整的空間軟體，創造真實的空間經驗。

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

私密空間規劃上，延續廳區的設計語彙與風格內容，以人文的思考作為設計概念的基礎，思考整體空間場域，使用自然素材的紋理和訂製家具營造出靜逸輕鬆的氛圍，空間的裝飾主題低調且充滿線性美感，結合燈光光氛及材質屬性構成場域鮮明的裝飾元素，所營造的一種看似自然，實則細緻的空間氛圍與尺度。

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

資料暨圖片提供-晶澄設計
資料暨圖片提供-晶澄設計

延伸閱讀

校園我最棒／內湖國中茶花課 摘杏壇金鐘獎

智慧化餵養聰明養出大魚 雲林養殖將進入新時代

BMW i3的獨特魅力　連Bentley設計總監都折服！

大器沉穩的優雅氣息 擁有絕對美感的簡約宅

相關新聞

空間添點藕紫藍 私藏北歐風格的悠閒自在

自在優雅的北歐風格調性，晶澄設計謝志榮設計總監將其豐富的文化內涵，連貫〝自然生活〞的構想，運用設計手法經過妥善轉譯後，使空間展現其對應外在環境的獨有的面貌。

優美典雅兼具溫馨愜意的夢幻濱海私宅

Devon Beach House位於英國德文郡最受歡迎的克羅伊德地區，是一處別具魅力的私家住宅。該屋宅曾被一分為二，翻新工程將其重新整合為一，並進一步擴大空間面積，讓這棟建於1800年的建築煥發出全新的光彩。

重現微醺青樓 巧妙轉化老屋賦予另類東方文化

「青樓文化」中國古代四大文化產物之一，古代的青樓本意是指富貴人家別致的青磚瓦房，同時也是風流才子和達官顯貴雅集的地方。考究中國早期的音樂、美術、舞蹈等藝術上的輝煌成就，也與「青樓文化」有著相當的關係。

演繹義式經典元素 完美透視精品設計DNA

FENDI在威尼斯聖馬可區中心的Calle Larga De l'Ascension開設了全新精品店。自然光透過大扇窗戶照亮室內空間，讓室內室外產生呼應共鳴，藉由透視效果呈現出店內的四層樓挑高空間。

大器沉穩的優雅氣息 擁有絕對美感的簡約宅

里歐設計偕志宇設計總監留意、體現媒材在空間裡所可能蘊釀的感受，彼此之間融洽的進行對話，共生依存成為空間本質的外顯意涵，媒材的搭配，跳脫傳統制式的混搭融合，更契合生活所需、所想、所求，達到以人為本的設計精神。

譜出極簡黑白協奏曲 重奏二戰前建築新曙光

位於紐約的West Village Residence是標準的戰前建築，在跨國設計工作室Light On White主導翻新之後，原本殘敗的樣貌有了另外一番嶄新光景。

藝術與生活相伴 兼容完美收納古典美宅

風格決定居者性格，是生活態度的延伸展現，古典風格正是一種高雅的質感詮釋，本案以此風格揭開序幕，無論輕、軟裝潢皆以其唯美的姿態，烘托出藝術與生活相伴的獨特氛圍，讓居住者入住後，流露出渾然天成的氣質。

保護和傳承傳統工藝 體現匠心獨具的奢華寓所

座落於尖沙咀海濱的Victoria Dockside文化藝術區，K11 ARTUS 寓館為亞洲首個呈獻匠心工藝概念的服務式寓所，透過極致尊貴私密的住宿體驗與別具一格的文化氛圍，讓住客可於寓館展開文化探索之旅。

像童話故事般奇幻場景 森林繚繞的樹蛙圓形木屋

Treewow Villa O 位於中國浙江省餘姚，略帶童趣的彎曲屋頂造型與木屋結構，在周遭森林綠意的掩映之下，創造出了童話故事中才會出現的奇幻場景。

世界最高的中庭建築 建築女爵的絕世鉅作

位於北京豐台商業區的Leeza Soho，是國際知名建築事務所Zaha Hadid Architects 與SOHO中國的第四個合作項目，也是建築女爵Zaha Hadid 2016 年辭世之前的設計作品。

挹注木質溫潤特色 輕擁北歐人文個性宅

『北歐風格』符合新婚男女主人追求的生活態度以及個性特質，利用材料、元素的統合，機能的隱匿規劃，讓空間回歸生活、回歸純粹，建立夫妻二人替未來的成員所安排舒適而恬靜的生活風景。

牙醫診所哪有這麼美 牽引視覺流動轉譯診間至美

現代空間設計猶如物質文明高度發展的衍生物，除了外顯的風格、使用者差異、潮流主題外，仔細觀察也能窺見源自不同設計者的理念與性格特質，好比慕澤設計新進完成；在城鄉當地亦是話題聚焦的商空作品-「草漯牙醫診所」。

熱門新聞

空間添點藕紫藍 私藏北歐風格的悠閒自在

談寶石的區塊鏈和可追溯性(上)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。