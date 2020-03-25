空間添點藕紫藍 私藏北歐風格的悠閒自在

【DECO雜誌】

私藏 北歐風格的悠閒自在

自在優雅的北歐風格調性，晶澄設計謝志榮設計總監將其豐富的文化內涵，連貫〝自然生活〞的構想，運用設計手法經過妥善轉譯後，使空間展現其對應外在環境的獨有的面貌。

由於屋主對於北歐風格甚為喜愛，謝志榮設計總監遂投入許多具自然特性的材質、顏色，替室內55坪的此案，進行設計規劃。設計上針對屋主希冀擁有獨立的練琴區兼具書房機能、以及三個房間的空間需求，所以不做過多繁複的線條，運用色彩變化和櫃體、天花局部線板的修飾為主，加上綠建材與環保漆料的挹注，不僅落實輕北歐風格崇尚自然的美學概念，同時也替業主實踐一個健康、快樂、無優的理想生活。

資料暨圖片提供-晶澄設計

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入口鞋櫃門板搭配花磚做為立面造型主要材質，挹注樸質、悠閒的生活美學。全室以舖地板鋪述，圍塑出輕鬆、自在的空間意象。客廳前後主牆以石材、實木等天然媒材豐富的自然紋理，對應出安靜優雅的生活態度。客廳主牆後方則以主牆聯袂隱藏門設計，成為廳區與琴房的介質。琴房規劃上運用大量的吸音材質，同時連貫書房的閱讀機能，隨著簡約俐落語彙的出沒，的確讓人有著深刻的感受，所以對於〝家〞的感受，也就被規範得鮮明。

資料暨圖片提供-晶澄設計

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如果說環境建立對於家的想望，那麼空間屬性的刻意安排，即是對人文情感的重視。餐廳、廚房區域與客廳採開放方式規劃，利用天花不同的設計方式，成為區域之間的隱匿介質，有效的拉闊視角且在空間延伸出舒適的開闊感受，更規劃開放式吧檯，圍塑出豐富且多元的生活機能，營塑出一種當代的前衛調性，極富人文化的意象，明顯區辨出居住者生活特質。

資料暨圖片提供-晶澄設計

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如何在空間中，藉由創造的不同角度、光影來引導人們的潛在情緒，這是空間設計應該重視的主要議題，謝志榮設計總監藉由開放或通透的材質，確定區域關係，以多層次與互相借景的空間佈置，彼此互為襯景，製造空間的視覺趣味，依據使用需求安置完整的空間軟體，創造真實的空間經驗。

資料暨圖片提供-晶澄設計

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私密空間規劃上，延續廳區的設計語彙與風格內容，以人文的思考作為設計概念的基礎，思考整體空間場域，使用自然素材的紋理和訂製家具營造出靜逸輕鬆的氛圍，空間的裝飾主題低調且充滿線性美感，結合燈光光氛及材質屬性構成場域鮮明的裝飾元素，所營造的一種看似自然，實則細緻的空間氛圍與尺度。

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