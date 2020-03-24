優美典雅兼具溫馨愜意的夢幻濱海私宅

【DECO雜誌】

絕美夢幻濱海私宅

Devon Beach House位於英國德文郡最受歡迎的克羅伊德地區，是一處別具魅力的私家住宅。該住宅距離海灘僅數步之遙，於2018 年春天被英國知名室內設計師Katharine Pooley 購入，並由設計師親自負責全面翻新整修的工程以及整體的室內設計，該屋宅曾被一分為二，翻新工程將其重新整合為一，並進一步擴大空間面積，讓這棟建於1800 年，具有兩百多年歷史的的建築煥發出全新的光彩。

呼應海濱景致的純淨配色

Katharine Pooley是英國最受歡迎的室內設計師之一，世界各地眾多指標式商業及住宅項目都是出自她的手筆。Katharine 目前管理由47 名室內設計師和建築師組成的工作團隊。她凡事親力親為，專注投入各個複雜項目的每項細節，並以其非凡設計獲一群忠實的國際客戶追隨。她在杜哈設有旗艦展示廳，並受到越來越多北美、中東及亞洲地區客戶的青睞。除了辦得非常成功的設計工作室外，Katharine 在南肯辛頓設有獨立的精品店舖，展示一系列從世界各地精選搜羅的配飾，其亦曾榮獲業界的多個獎項，並長期入選Andrew Martin 全球頂尖100 名國際室內設計師之一。

針對Devon Beach House 這棟具有兩百年歷史的濱海住宅，Katharine 挑選了配合海岸的冷色調，以藍色、淺綠色和鋼灰色為主要的顏色組合; 其設計團隊更利用紐西蘭羊毛地毯和繩索的細節佈置室內裝潢。住宅的地板採用簡潔的基礎色彩白色、灰褐色及灰色，在視覺上創造出一種極為和諧的美感，並呼應了住宅周圍的海灘景色，設計團隊同時收集了一大塊罕見的淺棕色的石灰石，還有一塊歐洲橡木地板作為襯托；此外，客廳、餐廳和廚房的牆壁都塗上Farrow and Ball 的白色油漆，而其他牆壁卻塗上淺灰色油漆，並以簡約的壁紙配搭，讓牆壁與地板就好像是一塊純淨的畫布一般，可以自由揮灑並增添上別具風格的家飾品與時尚家具，創造出更別出一格的質感空間。

資料暨圖片提供-Katharine Pooley

海洋元素內飾呼應海濱風情

Katharine Pooley 的室內設計主軸非常明確且簡單，就是在最大限度內發揮原建築的潛能，打造出一個可以讓12 個住客輕鬆享受度假時光的美麗私宅。設計師在整體空間的設計中借鑒了漢普頓私人宅邸的風格：優美典雅，同時又兼具溫馨愜意的居家質感。內部空間主要以海濱風情作出主題性的延伸，格局上的配置為開放式起居─ 用餐區、傳統風格書房、四間臥室，其中包含了一間主臥室和一間兒童臥室，在這些空間當中，最大的特色就是以華麗吸睛的織料家飾品統一了整體風格與點亮了整個空間。

資料暨圖片提供-Katharine Pooley

兒童臥室以遊艇風格裝飾，設有四張上下舖的大單人床和海濱主題的寢具和飾品，其他令人驚艷的裝潢元素包括Humphrey Munson 品牌的整體廚房、精選藝術品，其中大部分為Devon Beach House 專屬，從內到外的個性化內飾也是只有這棟私人住宅獨有。讓空間展現出清新討喜的濱海風格，在於Katharine Pooley 運用了大量的海洋元素在其中，如入口大門的船錨把手、起居空間的魚形擺飾與天花板上懸吊的魚群燈具，貝殼、珊瑚、海星…等更是隨處可見，明顯或是低調地隱藏在每一個角落當中，處處皆製造出驚喜。

資料暨圖片提供-Katharine Pooley

資料暨圖片提供-Katharine Pooley

而為了盡可能的展現出住宅的魅力，翻新工程重新安裝了整個屋頂，以增加每層空間的高度，同時並加裝了地暖設施，確保冬季入住的舒適感。承襲Katharine Pooley的一貫風格，所有家居飾品和家具都是她從世界各地的旅途中收集物色的精品，比如來自紐西蘭的戶外家具，從古董市集搜集到的精美陳設品，以及購自漢普頓的家居飾品，展現出設計師獨到且無可模仿的品味美學。