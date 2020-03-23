重現微醺青樓 巧妙轉化老屋賦予另類東方文化

【DECO雜誌】

微醺 ‧ 青樓

「青樓文化」中國古代四大文化產物之一，古代的青樓本意是指富貴人家別致的青磚瓦房，同時也是風流才子和達官顯貴雅集的地方。考究中國早期的音樂、美術、舞蹈等藝術上的輝煌成就，也與「青樓文化」有著相當的關係。

資料暨圖片提供-引線設計

引線室內設計團隊替位於台北市東區的《青樓》中菜餐酒館地下、地上二層樓的設計上，即考究中國古代「青樓」的建築特色，將之融於室內設計當中，巧妙轉化老屋既有不良屋況，賦予飲食文化另類且具東方文化的視覺感受！

引線室內設計團隊運用大量的空心花磚、中式窗櫺、中式門樘、拱門設計，並融入東方紅，與鬧熱、繽紛、五光十色的城市光景相互映襯，透過各式材質豐富的紋理細膩刻畫中式料理空間，直接或間接挹注工業風格的粗獷精神，也賦予較輕鬆自在的空間氛圍。

資料暨圖片提供-引線設計

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一樓外觀以紅色弧形的鐵件搭配清玻，巧妙的將街景引入室內，勾勒出中式細膩的文化底蘊…空間規劃上，以中式早期花磚、紅磚與出自名家的手工壁畫，凝聚視覺焦點，且成為空間主題的貫穿。值得一提的是，由於一樓成為全棟建築管道的匯集所在，管道間的量體顯得過大且難以避免；引線室內設計團隊以紅磚搭配手工壁畫的創意方式，不僅隱去可能造成的壓迫感受，更成為入內用餐的視覺主題，也是全區設計的精神所在。

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大量的中式花磚，更成為立面的主角，隱隱透著東方質樸的韻味…。天花不做太多的修飾，僅以中國紅色形塑建築既有樑體的線條，化解高度問題，與材質、壁畫相互呼應。地下室則運用中式窗櫺、中式門樘等設計，成為壁面的修飾，且後方以帶有中式意象的壁紙，圍塑出由內望向外、感受到不同風景的視覺意趣，具東方文化的拱門設計，也成為空間介質之一，寓意通透的開闊感受。

資料暨圖片提供-引線設計

設計，是活潑、多元的因子組合，且其深層涵義，包括時代的思緒，空間的人文背景等後，再加諸設計者的理論、方法以及空間形態後，才會產生空間設計美學。引線室內設計團隊則是強調利用媒材的屬性，環境影響室內空間的直接表現，從互動、實用、美感等不同層面進行考量，發展出專屬獨特的設計哲學。

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