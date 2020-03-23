演繹義式經典元素 完美透視精品設計DNA

【DECO雜誌】

Italian Style 演繹義式經典元素

義大利。FENDI Venice Boutique

店內隨處可見極為精緻細膩的氛圍和細節，反映出FENDI在設計方面的DNA，例如五彩貂毛上的對角線花紋，靈感來自於招牌的Astuccio 皮草，而壁龕的象牙色灰泥壁面上則能見到Karl Lagerfeld 設計的FF logo 圖案。二樓分為兩區，第一個空間的壁面裝上了淡香檳色的線簾，呈現出猶如劇院背景般的視覺效果；水磨石地板上鋪了一條紫色地毯，落在這個空間的中央。此處巧妙地融合了精緻的老式家具與設計物件，例如FENDI Casa 的淺藍色絲絨扶手椅，Luigi Caccia Dominioni 在1960 年設計的茶几，還有Afra 和Tobia Scarpa 設計的沙發。第二個空間中最搶眼的便是深粉色地毯，還有兩把FENDI Casa 的花朵刺繡織品扶手椅。

▲ 店內運用威尼斯當地的經典元素，像是水磨石地板、菱形紋路天花板及灰泥牆面。二樓一處空間巧妙地融合了精緻的老式家具與設計物件。資料暨圖片提供-FENDI TAIWAN MKT & COMMUNICATION

▲ 店內運用威尼斯當地的經典元素，像是水磨石地板、菱形紋路天花板及灰泥牆面。二樓一處空間巧妙地融合了精緻的老式家具與設計物件。

三樓也分為兩個空間，主色調為綠色，以更為陽剛的氛圍陳列男裝及相關飾品。香檳色金屬細節及森林綠色皮面的貨架搭配同色系地毯。在兩處空間中皆有一個用石南木、綠色緞面和緞面精鋼製成的轉動櫃台，完美搭配其它皮革色的家具。在私人貴賓室中洋溢著舒適溫馨的氣氛，所有表面均採用濃烈的天藍色。牆面上飾有幾何灰泥圖案，呈現出另一個典藏的FF logo 圖案，且飾有名為Occhio della Strega（女巫之眼）的經典凸面鏡架。地毯與飾有香檳色金屬細節的茶色絲絨家具相得益彰。

左圖：三樓主色調為綠色，以更為陽剛的氛圍陳列男裝及相關飾品。右圖：隨處可見極為精緻細膩的氛圍和細節，反映出FENDI 在設計方面的DNA。資料暨圖片提供-FENDI TAIWAN MKT & COMMUNICATION

左圖：三樓主色調為綠色，以更為陽剛的氛圍陳列男裝及相關飾品。

右圖：隨處可見極為精緻細膩的氛圍和細節，反映出FENDI 在設計方面的DNA。