大器沉穩的優雅氣息 擁有絕對美感的簡約宅

【DECO TV編輯部】

原 ‧ 景

材料，其實不是冰冷的，應該藉由互動，拉近生活距離，賦予情感的溫度。

里歐設計偕志宇設計總監留意、體現媒材在空間裡所可能蘊釀的感受，彼此之間融洽的進行對話，共生依存成為空間本質的外顯意涵，媒材的搭配，跳脫傳統制式的混搭融合，藉由轉化居住者的感受力，而非一昧的拼貼或包覆，或是應對潮流趨勢的表現而已，更應該是契合生活所需、所想、所求，達到以人為本的設計精神。

資料暨圖片提供- 里歐室內設計

入口玄關以鐵件格柵的上下挑空方式設計，輕盈且具通透感受，且聯袂石材的自然紋理，沉穩中不失悠閒，更覺內斂而脫俗。玄關立面連續廳區的主牆設計，共構、拉闊主牆的大方氣勢，同時上下接續間接光源，圍塑豐富的層次美學。擅長修飾天花樑體並賦予相當的主題設計的偕志宇設計總監，特別於客、餐廳的開放動動線中，利用弧線修飾樑體，化解可能造成的壓迫感受。

資料暨圖片提供- 里歐室內設計

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開放式吧台區成為廚房與廳區的中介，豐富多元的生活機能。餐廳空間以曲線造型的吊燈燈飾搭配實木天花造型，從材質的肌理延伸發展出層次骨幹的呈現，導入活潑的空間質感，將與客廳之間的開放尺度，清楚確定。挹注清雅、悠閒的餐敘氛圍。餐廳後方規劃推拉門扉，界定與多功能區的互動關係，開闔的同時，輕易的歸納大器、沉穩的優雅氣息。

資料暨圖片提供- 里歐室內設計

偕志宇設計總監擅長藉由石材、實木、鐵件等媒材，在宅邸規劃中，圍塑歸納人文樂活的空間本質與範疇。在65坪的此案規劃上，透過客製化訂製鐵件的設計，成為廊道入口陳列收藏品的端景意象，凝聚視覺焦點的所在。強調將屋主的生活特質與所需要的生活機能，藉由複合式媒材的銜接、與環境的連貫對應，導入客製化的精神，重新為〝量身訂做〞解釋定義。

資料暨圖片提供- 里歐室內設計

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風格，從居住者的生活特質當中衍生而來！私密空間規劃上，藉由整體對於美學態度的堅持，著重場域與場域、室內與環境連結的概念，將繁複的語彙表現，轉化為單純彩度的延伸，成為承載情感的最佳容器，企圖建構一座無拘束感、擁有絕對美感的生活空間。設計過程中偕志宇設計總監重視人與人的互動，針對所需要的生活機能、方式，再透過〝設計〞整合出與空間本質、人文個性相符合的居住調性。

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